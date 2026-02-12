চাবস্ক্ৰাইব কৰক

গুৱাহাটীত 'ৰাইজিং নৰ্থ-ইষ্ট বিজনেছ এক্সিলেন্স এৱাৰ্ড ২০২৬'

সংগীতা দাস
ডিজিটেল ডেস্ক: উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ব্যৱসায়িক বিকাশ আৰু অৰ্থনৈতিক অগ্ৰগতিত বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা উদ্যোগী, পেছাদাৰী আৰু বিভিন্ন সংস্থাক সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজন কৰা 'ৰাইজিং নৰ্থ-ইষ্ট বিজনেছ এক্সিলেন্স এৱাৰ্ড ২০২৬' অনুষ্ঠান অলপতে অনুষ্ঠিত হৈ যায়। গুৱাহাটীৰ ৰেডিছন বব্লু হোটেলত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটোত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উদ্যম, উদ্ভাৱন আৰু নেতৃত্বক উদযাপন কৰা হয়।

এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়া আৰু অভিনেত্ৰী তথা কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাই মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশ গ্ৰহণ কৰা এই অনুষ্ঠানত অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ, ত্ৰিপুৰা, মণিপুৰ, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড আৰু ছিকিমৰ সফল উদ্যোগী আৰু সংস্থা সমূহক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয়। 

d7ff024d-5432-4318-b990-4fb5de24ca9e

অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰতিষ্ঠাপক তথা আয়োজক আয়াজ মহম্মদে কয়, 'উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল উদ্যোগীকৰণ আৰু প্ৰতিভাৰ এক শক্তিশালী কেন্দ্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। যোগ্য উদ্যোগীসকলক বৃহত্তৰ মঞ্চত প্ৰাপ্য স্বীকৃতি, বিশ্বাসযোগ্যতা আৰু দৃশ্যমানতা প্ৰদান কৰাই হৈছে এই অনুষ্ঠানৰ মূল লক্ষ্য।'

৫১ গৰাকীক প্ৰদান কৰা হৈছে এই বঁটা

WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.27.56 PM

অনুষ্ঠানত মুঠ ৫১ গৰাকী উদ্যোগী, পেছাদাৰী আৰু সংস্থাক বিভিন্ন শাখাত সন্মানিত কৰা হয়। বঁটা বিজয়ীসকলৰ ভিতৰত আৰমিন গ্ৰুপ অৱ ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ, ফ্ৰ’জেন প্লেনেট ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিজি কনছালটিং এণ্ড ছলিউচনছ, স্বৰ্ণকমল জুৱেলাৰ্ছ, সিদ্ধি আয়ুৰ্বেদা, এনিথিং নৰ্থইষ্ট, ডিভাইন অ’ৰা ব্লিছ, আদিত্য ছ’লাৰ এনাৰ্জি, ডিজিটেল ডিব্ৰুগড়, ডিভাইন নিউমাৰো কেয়াৰ, উৰনেডো প্ৰাইভেট লিমিটেড আদি উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য যে, বঁটাপ্ৰাপকসকলক ব্যৱসায়িক কৰ্মদক্ষতা, গ্ৰাহকৰ আস্থা, উদ্ভাৱনী চিন্তা, বজাৰৰ প্ৰভাৱ আৰু নিজ নিজ খণ্ডত ধাৰাবাহিক বিকাশৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল।