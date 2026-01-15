ৰাতিপুৱা খোৱা চাহ কাপে শৰীৰত কিদৰে প্ৰভাৱ পেলায় জানেনে ?

ডিজিটেল ডেস্ক: ৰঙা চাহ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। পুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অতিথি আপ্যায়নলৈকে ৰঙা চাহৰ ব্যৱহাৰ বহুল। আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা এই ৰঙা চাহ কাপৰ বহু স্বাস্থ্য উপকাৰিতা আছে। হয়, আজি সকলোৰে প্ৰিয় ৰঙা চাহ কাপৰ অপকাৰিতাৰ বিষয়ে জানো আহক-
ৰঙা চাহৰ উপকাৰিতা
বৃদ্ধি কৰে শৰীৰৰ শক্তি, সজাগতা
ৰঙা চাহত থকা কেফেইনে মগজুক সজাগ কৰি ৰাখে আৰু ক্লান্তি কমায়। পুৱা বা কামৰ মাজত একাপ ৰঙা চাহে মনোযোগ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে।
উন্নত কৰে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য
ৰঙা চাহত থকা এণ্টিঅক্সিডেণ্টে হৃদযন্ত্ৰ সুস্থ ৰাখিবলৈ সহায় কৰে। নিয়মিত কিন্তু সীমিত পৰিমাণে খালে হৃদৰোগৰ আশংকা হ্ৰাস পায়।
পাচনত কৰে সহায়
ৰঙা চাহে পাচনতন্ত্ৰ সক্ৰিয় কৰি ৰাখে আৰু হালকা বদহজম বা গেছৰ সমস্যা কমাব পাৰে।
বৃদ্ধি কৰে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা
এণ্টিঅক্সিডেণ্টে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়াই বিভিন্ন সংক্রমণৰ পৰা শৰীৰক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে।
ৰঙা চাহৰ অপকাৰিতা
অধিক কেফেইনৰ কু-প্ৰভাৱ
দৈনিক অধিক পৰিমাণে ৰঙা চাহ খালে অনিদ্ৰা, উদ্বেগ, হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি আৰু মূৰত বিষৰ সমস্যা হ’ব পাৰে।
পেটৰ সমস্যা
খালি পেটত অধিক ৰঙা চাহ খালে এচিডিটি, গেছ বা পেটৰ জ্বালা অনুভৱ হ’ব পাৰে।
লোহা শোষণত বাধা
ৰঙা চাহে খাদ্যত থকা আইৰণ শোষণ কমাব পাৰে। বিশেষকৈ, ৰক্তাল্পতাত ভোগা লোকসকলে অধিক ৰঙা চাহ খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে।
দাঁতৰ ৰং সলনি
দীর্ঘদিন ধৰি অধিক ৰঙা চাহ খালে দাঁত হলদীয়া বা দাগ পৰা দেখা যায়।
কিমান পৰিমাণে খোৱা উচিত ?
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, দিনে ২–৩ কাপ ৰঙা চাহ সীমিত আৰু তুলনামূলকভাৱে নিৰাপদ। চিনি আৰু গাখীৰৰ পৰিমাণ কমালে ইয়াৰ স্বাস্থ্যগত উপকাৰিতা অধিক হয়।
ৰঙা চাহ দৈনিক খালে বহু উপকাৰ পোৱা যায় যদিও অতিমাত্ৰাত খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে। সেয়ে সঠিক সময়ত সীমিত পৰিমাণে আৰু সচেতনভাৱে ৰঙা চাহ খোৱাই উত্তম। সুষম আহাৰ আৰু সুস্থ জীৱনশৈলীৰ সৈতে ৰঙা চাহ উপভোগ কৰিলে ই স্বাস্থ্যৰ সহায়ক বন্ধু হ’ব পাৰে।