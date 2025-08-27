চাবস্ক্ৰাইব কৰক

Names of Lord Ganesha: আজি জানি লওঁক শ্ৰী গণেশৰ ১০৮টা নাম

সংগীতা দাস
ডিজিটেল ডেস্ক: হিন্দু ধৰ্মৰ জনপ্ৰিয় আৰু সৰ্বাধিক পূজিত দেৱতাসকলৰ অন্যতম ভগৱান শ্ৰী গণেশ। ভাৰতৰ সকলো ঠাইতে সকলো হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ মাজতেই গণেশ দেৱৰ পূজা প্ৰচলিত। জৈন ধৰ্ম, বৌদ্ধ ধৰ্ম তথা ভাৰতৰ বাহিৰতো ব্যাপকভাৱে গণেশৰ আৰাধনা কৰা হয়। পুৰাণত উল্লেখিত বিৱৰণ অনুসৰি, ভগৱান শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ গণেশ। ভগৱান গণেশক বিঘ্নহৰ্তা বুলি জনা যায়, যিজনে সকলোৰে সকলো বাধা আঁতৰাব পাৰে। তেওঁ হৈছে সফলতা আৰু সুখ-সমৃদ্ধিৰ প্ৰতীক।

ভগৱান গণেশৰ ১০৮ টা নাম আৰু ইয়াৰ অৰ্থ

নাম                                       অৰ্থ

আখুৰথা                              যাৰ ৰথ নিগনিৰ দ্বাৰা টানি অনা হয়

আলম্পাটা                            যি চিৰকালৰ বাবে চিৰন্তন

অমিত                                 যি অতুলনীয়

অনন্তচিদ্ৰুপময়ম                    যি হৈছে অসীম চেতনাৰ ব্যক্তিত্ব

অবনীশ                               বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ গুৰু

আভিঘনা                             বাধা আঁতৰোৱা

বালাগনাপতি                        মৰমৰ শিশু

ভালচন্দ্ৰ                               যি চন্দ্ৰ ৰন্ধা হয়

ভীমা                                   যি বিশাল

ভুপতি                                 প্ৰভুৰ প্ৰভু

ভুৱনপতি                             স্বৰ্গৰ প্ৰভু

বুদ্ধিনাথ                               জ্ঞানৰ ঈশ্বৰ

বুদ্ধিপ্ৰিয়া                              যিয়ে জ্ঞান আৰু বুদ্ধি প্ৰদান কৰে

বুদ্ধিৱিধাতা                           জ্ঞানৰ ঈশ্বৰ

চতুৰ্ভুজ                                 চাৰিসশস্ত্ৰ প্ৰভু

দ্বাভেদভা                               প্ৰভুৰ প্ৰভু

দেৱন্তকানাচাকাৰিন                 দুষ্টতা আৰু ৰাক্ষসৰ ধ্বংসকাৰী

দেৱব্ৰত                                 যিজনে সকলো তপস্যা গ্ৰহণ কৰে

দেৱেন্দ্ৰশিকা                            সকলো দেৱতাৰ ৰক্ষক

ধাৰ্মিক                                   যি ধাৰ্মিক আৰু দাতব্য

ধুমৰাবৰ্ণ                                যিজনৰ ছাল ধোঁৱাবৰণীয়া

দুৰ্জা                                      অজেয়

দ্বৈমাতুৰা                               যাৰ দুগৰাকী মাতৃ আছে

একাক্ষৰা                                যি জন একক শব্দাংশৰ

একাদন্ত                                  এটা দাঁতযুক্ত

একাদ্ৰিষ্টা                                একক-কেন্দ্ৰিত

এশনপুত্ৰ                                 শিৱৰ পুত্ৰ

গদাধৰা                                যাৰ অস্ত্ৰ হৈছে গদা

গজকৰ্ণ                                 যাৰ হাতীৰ কাণ আছে

গজানা                                  যাৰ হাতীৰ মুখ আছে

গজানানেতি                            যাৰ হাতীৰ দৰে চেহেৰা আছে

গজাভাক্ৰা                              যাৰ হাতীৰ দৰে শুঁড়

গজাভাকত্ৰা                             যাৰ হাতীৰ দৰে মুখ আছে

গণাক্ষ্য                                   প্ৰভুৰ প্ৰভু

গণাধ্যক্ষিনা                             সকলো মহাকাশীয় বস্তুৰ নেতা

গণপতি                                  প্ৰভুৰ প্ৰভু

গৌৰীচুতা                               গৌৰীৰ পুত্ৰ

গুনিনা                                   গুণৰ প্ৰভু

হৰিদ্ৰা                                    যাৰ বৰণ সোণালী

হেৰাম্বা                                   মাকৰ মৰমৰ পুত্ৰ

কপিলা                                   যাৰ বৰণ হালধীয়া-মুগা

কাভিশা                                  কবিসকলৰ প্ৰভু

কীৰ্তি                                      সংগীতৰ প্ৰভু

কৃপালু                                     দয়ালু প্ৰভু

কৃশাপিংক্ষ                                যিজনৰ হালধীয়া-মুগা চকু আছে

ক্ষমাকৰম                                 ক্ষমাৰ বাসস্থান

ক্ষিপ্ৰা                                       যিজনক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ সহজ

লাম্বাকৰ্ণ                                    যিজনৰ কাণ ডাঙৰ

লাম্বোদাৰা                                 যিজনৰ পেট ডাঙৰ

মহাবালা                                   যি যথেষ্ট শক্তিশালী

মহাগণপতি                                সৰ্বোচ্চ প্ৰভু

মহেশ্বৰম                                    বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰভু

মঙ্গলামূৰ্তি                                  সকলো শুভ প্ৰভু

মনোময়                                     হৃদয়ৰ বিজয়ী

মৃতয়ুৱাঞ্জয়া                                 মৃত্যুৰ বিজয়ী

মুণ্ডাকাৰামা                                 সুখৰ বাসস্থান

মুক্তিদায়া                                     চিৰন্তন আনন্দৰ প্ৰতীক

মুচিকভানা                                   যি জনে নিগনিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে

নাদপ্ৰতিশিষ্ঠা                                 যি সংগীতৰ প্ৰশংসা কৰে

নমস্তেটু                                         দুষ্টতা আৰু পাপ ধ্বংসকাৰী

নন্দনা                                          ভগৱান শিৱৰ পুত্ৰ

নিদেশ্বৰম                                      সম্পদৰ প্ৰতীক

ওমকাৰা                                     যিজনৰ 'ওম' ৰূপ আছে

পীতাম্বৰা                                    যাৰ গাৰ ছাল হালধীয়া 

প্ৰমোদা                                       সকলো বাসস্থানৰ প্ৰভু

প্ৰথমেশ্বৰ                                     সকলো ঈশ্বৰৰ ভিতৰত প্ৰথম

পুৰুষ                                          সৰ্বশক্তিমান ব্যক্তিত্ব

ৰক্ত                                            যি জন তেজাল

ৰুদ্ৰপ্ৰিয়া                                        যি শিৱৰ প্ৰিয়

সৰ্বদেৱতমান                                যি সকলো নৈবেদ্য গ্ৰহণ কৰে

সৰ্বসিদ্ধান্ত                                    দক্ষতা আৰু জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ

সৰ্বতমান                                     বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ৰক্ষক

শম্ভৱী                                         পাৰ্বতীৰ পুত্ৰ

শশীবৰ্ণম                                     যাৰ চন্দ্ৰসদৃশ বৰণ আছে

শোৰপাকৰ্ণ                                   যাৰ কাণ ডাঙৰ 

শুবান                                         সকলো শুভ প্ৰভু

শুভাগুনাকনন                              যি সকলো গুণৰ অধিকাৰী

শ্বেতা                                          যি বগাৰ দৰে শুদ্ধ

সিদ্ধিধাতা                                   সফলতাৰ ভাণ্ডাৰ

সিদ্ধিপ্ৰিয়া                                  শুভেচ্ছা আৰু বৰদান দাতা

সিদ্ধিবিনায়ক                             সফলতাৰ প্ৰতীক

স্কন্দপূৰ্ৱজা                                 স্কন্দ বা কাৰ্তিকৰ জ্যেষ্ঠ

সুমুখা                                       যাৰ মুখমণ্ডল শুভ

সুৰেশৱাৰাম                               প্ৰভুৰ প্ৰভু

স্বৰূপ                                        সৌন্দৰ্যপ্ৰেমী

তৰুণ                                        যি বয়সহীন

উদন্দ                                       দুষ্টতা আৰু দোষৰ নাশ কৰোতা

উমাপুত্ৰ                                     দেৱী উমাৰ পুত্ৰ

ভাক্ৰাটুণ্ডা                                  এটা বক্ৰ কাণ্ডৰ সৈতে

ভাৰাগানাপতি                            বৰদানৰ প্ৰতীক

ভাৰাপ্ৰদা                                   যিয়ে শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰে

ভাৰাদবিনায়ক                           সফলতাৰ প্ৰতীক

বীৰাগনাপতি                             জোৰদাৰ প্ৰভু

বিদ্যাৱৰিধি                                জ্ঞানৰ ঈশ্বৰ

বিঘ্নহাৰা                                   বাধা আঁতৰোৱা

ভিগনাহাৰ্টা                               সকলো বাধাৰ ধ্বংসকাৰী

বিঘ্নৰাজ                                   সকলো বাধাৰ প্ৰভু

বিঘ্নৰাজেন্দ্ৰ                             সকলো বাধাৰ প্ৰভু

বিঘ্নৱীনাচানায়া                       সকলো বাধাৰ ধ্বংসকাৰী

বিগনেশ্বৰ                               সকলো বাধাৰ প্ৰভু

বিকত                                    যি জন ডাঙৰ

বিনায়ক                                 সৰ্বোচ্চ প্ৰভু

বিশ্বমুখ                                  বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ গুৰু

বিশ্বৰাজ                                বিশ্বৰ ৰজা

যজ্ঞকায়া                               যি জনে বলিদানৰ নৈবেদ্য গ্ৰহণ কৰে

যশস্কাৰাম                              খ্যাতি আৰু ভাগ্যৰ প্ৰতীক

যশৱাসিন                               প্ৰিয় আৰু সদায় জনপ্ৰিয় প্ৰভু

যোগধিপা                               ধ্যানৰ প্ৰভু