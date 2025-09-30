আজি মহাগৌৰীৰ বন্দনা কৰক, সম্ভৱ হৈ উঠিব সকলো অসম্ভৱ কাম

ডিজিটেল ডেস্ক:শাৰদীয় নৱৰাত্ৰি আহিন মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ প্ৰতিপদ তিথিৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু নৱমী তিথিত সামৰণি পৰে। এইবাৰ ২২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা শাৰদীয় নৱৰাত্ৰিৰ আজি অষ্টম দিন। এই দিনটো মহা অষ্টমী বা দুৰ্গা অষ্টমী হিচাপে পালন কৰি দুৰ্গা দেৱীৰ অষ্টম ৰূপ দেৱী মহাগৌৰীক বিশেষ পূজা কৰা হয়। পৌৰাণিক কাহিনী অনুসৰি, মহাগৌৰী ভগৱান শিৱৰ পত্নী। সেয়েহে মহাগৌৰীক পূজা কৰিলেও ভগৱান শিৱৰ আশীৰ্বাদ পোৱা যায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। মহা অষ্টমীত কুমাৰী পূজাৰো এক বিশেষ গুৰুত্ব আছে।
কুমাৰী পূজনৰ গুৰুত্ব
ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি, অষ্টমীত কন্যা পূজা কৰিলে দেৱী দুৰ্গাই বিশেষভাৱে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে আৰু পৰিয়াললৈ সমৃদ্ধি আহে। এই দিনটোত দেৱীক ৰীতি-নীতিৰ মাজেৰে পূজা, মন্ত্ৰ-আৰতি কৰি বিশেষ প্ৰসাদ আগবঢ়াই ভক্তই সম্পূৰ্ণ ফল লাভ কৰিব পাৰে।
দেৱী মহাগৌৰীৰ পূজা পদ্ধতি, মন্ত্ৰ, প্ৰসাদ, আৰু আৰতি
মহা অষ্টমীৰ শুভ সময়
এইবাৰ অষ্টমী ২৯ ছেপ্টেম্বৰৰ বিয়লি ৪:৩১ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আজি সন্ধিয়া ৬:০৬ বজাত শেষ হ’ব।
অভিজিত মুহুৰ্ত: পুৱা ১১:৪৭ বজাৰ পৰা নিশা ১২:৩৫ বজালৈ
কন্যা পূজনৰ শুভ সময়: পুৱা ১০:৪০ বজাৰ পৰা নিশা ১২:১০ বজালৈ
মহাগৌৰী দেৱীৰ পূজা পদ্ধতি
এই দিনটোত ৰাতিপুৱা গা ধুই পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে। তাৰ পাছত পানীৰে পূজাস্থলী শুদ্ধ কৰি মহাগৌৰী দেৱীৰ মূৰ্তি বা ছবি স্থাপন কৰি দেৱীক ঘিউৰ চাকি, ধূপ, হালধীয়া ফুল, নাৰিকলৰ ব্যঞ্জন আগবঢ়াব লাগে।
মহাগৌৰীৰ প্ৰিয় প্ৰসাদ
মহাগৌৰী নাৰিকলৰ ব্যঞ্জনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত। আপুনি ঘৰতে নাৰিকল লাডু, নাৰিকল বৰ্ফি আদি তৈয়াৰ কৰি দেৱীক অৰ্পণ কৰিব পাৰে। এয়া দেৱীক সন্তুষ্ট কৰাৰ এক অতি উত্তম আৰু সহজ উপায়।
উপাসনাৰ উপকাৰ
ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ অনুসৰি, মহাগৌৰী দেৱীৰ ধ্যান কৰিলে ভক্তই অলৌকিক শক্তি লাভ কৰিব পাৰে। মহাগৌৰীৰ কৃপাত ভক্তৰ জীৱনৰ দুখ-কষ্ট দূৰ কৰে, আনকি অসম্ভৱ কামবোৰো সম্ভৱ হৈ উঠে। মহাগৌৰী দেৱী অন্নপূৰ্ণাৰ ৰূপ বুলি গণ্য কৰা হয়। সেয়েহে, অষ্টমীৰ দিনা কন্যা পূজা কৰাটো অতিশয় শুভ বিবেচনা কৰা হয়।