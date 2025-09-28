দীঘলপানীত লৌহমানৱ ছহিদ বিহুৰাম বড়োৰ মৃত্যু দিৱস উদযাপন

ডিজিটেল সংবাদ, হাওৰাঘাট : কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হাওৰাঘাট অঞ্চলৰ অকেৰেং দীঘলপানীত দৈমা দৈছা শাখা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত শনিবাৰে লৌহমানৱ ছহিদ বিহুৰাম বড়োৰ মৃত্যু দিৱস উদযাপন কৰা হয় । এই উপলক্ষে এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।
সভাত সভাপতিত্ব কৰে কাৰ্বি আংলং জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ উপ - সভাপতি শিৱ প্ৰসাদ খাখলাৰীয়ে । সভাত নিদিষ্ট বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকি বক্তব্য প্ৰদান কৰে ৰুকাছেন কলেজৰ সহকাৰী অধ্যাপক ড° প্ৰসেনজিৎ মোছাহাৰীয়ে ।
সভাত সাহিত্য অকাডেমি বঁটা প্ৰাপকদ্বয় ক্ৰমে ড° প্ৰেমানন্দ মোছাহাৰী আৰু ঋতুৰাজ বসুমতাৰী, বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন উপ - সভাপতি বিশ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী, মগেশ নাৰ্জা বড়ো, কৃষ্ণ মোহন বসুমতাৰী, গোপেশ বসুমতাৰী, ছনিয়া বাগলাৰী আদি সাহিত্যৰ সৈতে জড়িত বহু বিশিষ্ট লোক উপস্থিত থাকে । এই সভাতেই বিশিষ্ট কবি তথা শিক্ষক নিৰ্মল বসুমতাৰীৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ 'আং নোংনি জেবোআনো নঙা'(মই তোমাৰ একোৱেই নহও) শীৰ্ষক কাব্যগ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে সাহিত্য অকাডেমি বঁটা প্ৰাপক ড° প্ৰেমানন্দ মোছাহাৰীয়ে ।