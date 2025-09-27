চাবস্ক্ৰাইব কৰক

২৫ ৰ পৰা ২৬ অক্টোবৰৰ ভিতৰত বিভিন্ন বিভাগত প্ৰদান কৰা হ'ব নিযুক্তি পত্রঃ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা

ফেচবুক লাইভযোগে ৰাজ্যবাসীক সম্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ।  ১০ অক্টোবৰত ঘোষণা হ’ব ADREৰ ৩য় বৰ্গৰ ফলাফল। ১৫ অক্টোবৰত ADREৰ ৪ৰ্থ বৰ্গৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’ব।

  • ফেচবুক লাইভযোগে ৰাজ্যবাসীক সম্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। 
  • ১০ অক্টোবৰত ঘোষণা হ’ব ADREৰ ৩য় বৰ্গৰ ফলাফল।
  • ১৫ অক্টোবৰত ADREৰ ৪ৰ্থ বৰ্গৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’ব।
  • স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিভিন্ন পদৰ ফলাফল ১২ অক্টোবৰৰ পূৰ্বে ঘোষণা।
  • LPৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ফলাফল ১৫ৰ পৰা ২০ অক্টোবৰৰ ভিতৰত।
  • গ্রেজুৱেট শিক্ষক আৰু পোষ্ট গ্রেজুৱেট শিক্ষকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ১৫ অক্টোবৰত।
  • ২০ অক্টোবৰৰ পূৰ্বে সকলো পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’‍ব।
  • SIৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ১০ অক্টোবৰত ঘোষণা হ’ব।
  • লগতে F&ESৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলো ১০ অক্টোবৰৰ ভিতৰত দিয়া হ’ব।
  • AB আৰু UBৰ ফলাফলৰ ক্ষেত্রত HC-এ বাধা আৰোপ কৰিছে।
  • এই মাহৰ ভিতৰতে AB আৰু UB কনিষ্টবলৰ ফলাফল দিয়া হ’ব।
  • ২৫-২৬ অক্টোবৰৰ ভিতৰত নিযুক্তি পত্র প্রদান কৰা হ’ব।
  • ৭ অক্টোবৰত অৰুণোদয় ৩.০ আৰম্ভ হ’ব।
  • ৩০ লাখ মহিলাই লাভ কৰিব ইয়াৰ সুবিধা।
  • নিযুত মইনা আঁচনি ৩.৫ লাখ ছাত্রীয়ে লাভ কৰিব।
  • প্রথম কিস্তিৰ ধন ১০-১৫ অক্টোবৰৰ ভিতৰত প্রদান কৰা হ’ব।
  • প্রথম কিস্তিৰ ধন চেকযোগে প্রদান কৰা হ’ব।
  • পৰৱৰ্তী মাহত বেংক একাউণ্টযোগে ধন লাভ কৰিব।
  • BTC নিৰ্বাচন শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছে।
  • নিৰ্বাচনৰ আগতে হওক বা পিছতে হওক কোনো হিংসাত্মক ঘটনা হোৱা নাই।
  • হাগ্রামা মহিলাৰীক তেখেতৰ জয়ৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছো।
  • জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাতৰিৰ পিছতেই নিৰ্বাচনী প্রচাৰৰ পৰা আঁতৰি আহিছিলো।
  • কৰ্তব্যৰ তাগিদাত আমি নিৰ্বাচনী অভিযানৰ পৰা আঁতৰি আহিছিলো।
ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা