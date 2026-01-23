কি কয় শাস্ত্ৰ, পৰম্পৰাই ? জানি লওক

ডিজিটেল ডেস্ক:জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ দেৱী সৰস্বতীক আৰাধনা কৰি উদযাপন কৰা হয় বসন্ত পঞ্চমী বা সৰস্বতী পূজা। বয়োজ্যেষ্ঠ সকলৰ মতে, এই দিনটোত কিতাপ পঢ়িব নালাগে। কিয়নো এই দিনটোত পঢ়া-শুনা কৰিলে হেনো দেৱী সৰস্বতী ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু সঁচাকৈয়ে এই দিনটোত কিতাপ পঢ়িলে দেৱী সৰস্বতী ক্ষুব্ধ হয়নে ?
সাধাৰণ বিশ্বাস আৰু তাৰ উৎপত্তি
সৰস্বতী পূজাৰ দিনা সাধাৰণতে দেখা যায় যে দেৱীৰ মূৰ্তিৰ তলত কিতাপ-পুথি ৰাখি গোটেই দিনটো সেইবোৰ অস্পৃশ্য কৰি ৰখা হয়। লাহে লাহে এই পৰম্পৰাই মানুহৰ মনত এনে ধাৰণা সৃষ্টি কৰিছে যে এই দিনটোত পঢ়া-শুনা কৰাটো ভুল বা নিষিদ্ধ।
শাস্ত্ৰই আচলতে কি কয়?
শাস্ত্ৰৰ দৃষ্টিত চালে দেখা যায় যে সৰস্বতী পূজাৰ দিনা পঢ়া-শুনা নিষিদ্ধ বুলি ক’তো স্পষ্টকৈ কোৱা হোৱা নাই। ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দ আছে—“আনাধ্যায়ন”।
আনাধ্যায়ন মানে সেইদিনা বেদ পাঠ নকৰা। এই নিয়ম বিশেষভাৱে সেইসকলৰ বাবে প্ৰযোজ্য, যিসকলে পৰম্পৰাগতভাৱে আৰু বিধিবদ্ধভাৱে বেদ অধ্যয়ন কৰে। স্কুল, কলেজৰ পঢ়া, পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি বা সাধাৰণ শিক্ষাৰ লগত ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই।
সময়ৰ লগে লগে এই বিশেষ নিয়মটো সকলো ধৰণৰ অধ্যয়নৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা হ’ল, যিটো শাস্ত্ৰীয় অৰ্থত শুদ্ধ নহয়।
বিদ্যাৰম্ভ সংস্কাৰ: পৰম্পৰাই দিয়া প্ৰমাণ
সৰস্বতী পূজাৰ দিনা পালন কৰা এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অৰ্থপূৰ্ণ পৰম্পৰা হ’ল বিদ্যাৰম্ভ সংস্কাৰ। এই দিনটোতেই সৰু ল’ৰা-ছোৱালীক প্ৰথমবাৰৰ বাবে লিখিবলৈ শিকোৱা হয়। অভিভাৱকে হাতত ধৰি আখৰ লিখায়, শিক্ষা জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰে।
যদি এই দিনটোত পঢ়া-শুনা কৰাটো ভুল হ’লহেঁতেন, তেন্তে বিদ্যাৰম্ভ সংস্কাৰ কিয় এই দিনাই কৰা হ’লহেঁতেন? এই পৰম্পৰাই স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ কৰে যে সৰস্বতী পূজা পঢ়া-শুনা এৰি থকাৰ দিন নহয়, বৰঞ্চ শিক্ষাৰ আৰম্ভণি আৰু জ্ঞানৰ সন্মানৰ দিন।
পূজা আৰু অধ্যয়নৰ মাজত ভাৰসাম্য কেনেকৈ ৰাখিব?
সৰস্বতী পূজাত সহজে এইদৰে ভাৰসাম্য ৰাখিব পাৰি—
ৰাতিপুৱা গা ধুই ভক্তিসহ পূজা কৰা
দেৱীৰ আশীৰ্বাদ বিচৰা
কিছু সময়ৰ বাবে কিতাপ-পুথি পূজা স্থানত ৰখা
তাৰ পিছত একাগ্ৰতা আৰু শ্ৰদ্ধাৰে অধ্যয়নত মন দিয়া
এনেদৰে পূজাৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা হ’ব আৰু পঢ়া-শুনাও ব্যাহত নহ’ব।