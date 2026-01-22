এইদৰে কৰক প্ৰজ্ঞাৰ দেৱী সৰস্বতীৰ আৰাধনা

ডিজিটেল ডেস্ক:
সেই বিশেষ দিনটোৰ বিশেষ সময়ত দেৱীক উপাসনা কৰিলে ভক্তৰ প্ৰতি তেওঁৰ বিশেষ কৃপা বৰষে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। পিছে আপুনি এইবেলি সৰস্বতী পূজাৰ শুভ সময়ৰ বিষয়ে জানেনে ?
সৰস্বতী বন্দনাৰ শুভ সময়
তিথি আৰম্ভ: ২৩ জানুৱাৰী, ২:২৮ বজাত।
তিথি শেষ: ২৪ জানুৱাৰী, ১:৪৬ বজাত।
পূজা মুহুৰত: পুৱা ৭:১৩ বজাৰ পৰা নিশা ১২:৩৩ বজালৈ।
ব্ৰহ্ম মুহুৰত: পুৱা ৫:২৬ বজাৰ পৰা পুৱা ৬:২৬ বজালৈ।
বিজয় মুহুৰত: ২:২০ বজাৰ পৰা ৩:০২ বজালৈ।
গধূলি মুহুৰত: ৫:৫০ বজাৰ পৰা ৬:১৭ বজালৈ।
অভিজিত মুহুৰত: ১২:১২ বজাৰ পৰা ১২:৫৪ বজালৈ।
সৰস্বতী বন্দনা
যা কুণ্ডেন্দু তুষাৰহৰ ধৱলা যা শুভ্ৰ বস্ত্রবৃত
য়া বীনা বাৰদণ্ড মণ্ডিতকৰ যা শ্বেতা পদ্মাসন
যা ব্ৰহ্মচ্যুত শংকৰ প্ৰভৃতিভীৰ দেৱৈহ সদা পূজিতা
স মাম পট্টু সাৰৱতী ভাগৱতী নিহষেশ যাদ্যাপাহা ॥
এইদৰেও কৰিব পাৰি সৰস্বতী বন্দনা
শুক্লাম ব্ৰহ্মবিচাৰ সৰ, পৰমাদ্যাম জগদ্ব্যপিনীম
বীণা পুস্তক ধৰিনীমা ভয়াদম যাদ্যান্ধকাৰপাহম।
হষ্টে স্ফতিকমলিকাম বিদধতীম পদ্মাসনে সংস্থিতম
বন্দে তাম পৰমেশ্বৰীম ভাগৱতীম বুদ্ধিপ্ৰদম শাৰদম॥