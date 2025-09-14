LIVE UPDATE: নতুন আশা, নতুন প্ৰত্যাশাৰে দিল্লীত আৰম্ভ 'দ্য কনক্লেভ-২০২৫'

যোৱা তিনিটাকৈ বছৰৰ সফলতাৰ পাছত পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক নতুনকৈ তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াসেৰে আজিৰে পৰা নতুন দিল্লীৰ 'দ্য অশোক'ত আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিদিন মিডিয়া নেটৱৰ্কৰ ‘দ্য কনক্লেভ-২০২৫’। সমাজ, সংস্কৃতি, ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, আন্তঃৰাজ্যিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত সুৰক্ষা, যুৱ আকাংক্ষাকে ধৰি পৰিবেশ, জলবায়ু আদি বিভিন্ন বিষয় সামৰি অনুষ্ঠিত হৈ অহা দ্য কনক্লেভৰ এয়া চতুৰ্থ সংস্কৰণ।
দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই কনক্লেভত বিভিন্ন বিষয় সামৰি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কেইবাখনো আলোচনা চক্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰৰে বিশেষজ্ঞ, দক্ষতাসম্পন্ন, অভিজ্ঞ ব্যক্তিয়ে। আজি প্ৰথম দিনটোৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব 'আৰ্ট ফৰ লিভিঙ’ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা আধ্যাত্মিক গুৰু ৰবিশংকৰে। তেওঁ কনক্লেভ-২০২৫ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে বিশ্ব শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ সন্দৰ্ভত এক মনোজ্ঞ আলোচনাতো অংশগ্ৰহণ কৰিব।
প্ৰতিখন আলোচনা চক্ৰ, সাক্ষাৎকাৰকে ধৰি প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিটো বিষয়, সেই সন্দৰ্ভত হোৱা আলোচনা আৰু ইয়াৰ সমাধান সূত্ৰ 'দ্য কনক্লেভ ২০২৫' এ ৰ পৰা কিদৰে আহে তাৰ প্ৰতিটো খবৰৰ বাবে অনুসৰণ কৰক আমাৰ এই লাইভ আপডেট।
- Sep 14, 2025 09:28 IST
আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে 'দ্য অশোক'ত আৰম্ভ হ'ব 'কনক্লেভ-২০২৫'
প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ। আৰু মাত্ৰ কিছু সময়ৰ পিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব 'দ্য কনক্লেভ-২০২৫'। বিগত তিনি বছৰৰ সফলতাৰ পাছত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তুলি ধৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ সমস্যা, সম্পদ, সম্ভাৱনা আৰু গুৰুত্বক নতুনকৈ চৰ্চাৰ লগতে এই সন্দৰ্ভত দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ বাবে প্ৰতিদিন মিডিয়া নেটৱৰ্কৰ এয়া চতুৰ্থ প্ৰয়াস।
পুৱা ১০-৩০ বজাত আধ্যাত্মিক গুৰু তথা 'আৰ্ট ফৰ লিভিঙ’ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰবিশংকৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে কনক্লেভ উদ্বোধন কৰিব।তাৰ পাছতেই তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব বিশ্ব শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ এক মনোজ্ঞ আলোচনা চক্ৰত।
- Sep 14, 2025 09:19 IST
অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াসেৰে দেওবাৰৰ পৰা প্ৰতিদিন মিডিয়া নেটৱৰ্কৰ 'দ্য কনক্লেভ-২০২৫'
যোৱা তিনিটা বছৰৰ সফলতাৰ পাছত পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক নতুনকৈ তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াসেৰে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে ‘দ্য কনক্লেভ-২০২৫’ ৰ।১৪ ছেপ্তেম্বৰ, দেওবাৰৰ পৰা ৰাজধানী দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’ব প্ৰতিদিন মিডিয়া নেটৱৰ্কৰ ‘দ্য কনক্লেভ-২০২৫’। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমাজ, সংস্কৃতি, ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, আন্তঃৰাজ্যিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত সুৰক্ষাকে ধৰি পৰিবেশ, জলবায়ু আদি বিভিন্ন বিষয় সামৰি অনুষ্ঠিত হৈ অহা দ্য কনক্লেভৰ এয়া চতুৰ্থ সংস্কৰণ।