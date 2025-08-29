চাবস্ক্ৰাইব কৰক

অসম ভলীবল সন্থা, প্ৰবীণ ভলীবল খেলুৱৈ সন্থা, ৰেফাৰী ব'ৰ্ডৰ তীব্ৰ শোক প্ৰকাশ

অসম প্ৰবীণ ভলীবল খেলুৱৈ সন্থাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি, অসম ভলীবল সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সুদক্ষ ভলীবল ৰেফাৰী চিত্তৰঞ্জন দাসৰ বৃহস্পতিবাৰে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ কেন্দ্ৰীয় চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয়।

সংগীতা দাস
ডিজিটেল ডেস্ক: অসম প্ৰবীণ ভলীবল খেলুৱৈ সন্থাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি, অসম ভলীবল সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সুদক্ষ ভলীবল ৰেফাৰী, ‘পুৰী প্ৰকল্প’ৰ উপদেষ্টা তথা আজীৱন সদস্য, ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰী চিত্তৰঞ্জন দাসৰ বৃহস্পতিবাৰে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ কেন্দ্ৰীয় চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয়।

গুৱাহাটীৰ দুৰ্গাসৰোবৰৰ স্থায়ী বাসিন্দা চিত্তৰঞ্জন দাসৰ মৃত্যুৰ সময়ত বয়স হৈছিল ৮৪ বছৰ। ১৯৪১ ৰ ১ আগষ্টত বৰপেটা জিলাৰ সুন্দৰীদিয়াত জন্মগ্ৰহণ কৰা দাস দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল। তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে। ১৯৮২ত দিল্লীত অনুষ্ঠিত নৱম সংখ্যক এছিয়ান গেমছত তেওঁ ভলীবলৰ খেল পৰিচালক হিচাপে অংশ লৈছিল। যি আছিল সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয়। তদুপৰি, ১৯৮৭ত দিল্লীত অনুষ্ঠিত বিশ্ব ৰে'লৱে ভলীবল প্ৰতিযোগিতাতো তেওঁ খেল পৰিচালক আছিল। আনহাতে, ১৯৮৮-৮৯ চনত তেওঁ অসম ভলীবল সন্থাৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বত থাকোতেই  গুৱাহাটীত ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভলীবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল। তেওঁ ভাৰতীয় ভলীবল সন্থাৰ যুটীয়া সম্পাদক আৰু ভাৰতীয় দলৰ ব্যৱস্থাপকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। চিত্তৰঞ্জন দাসে অসমত ভলীবল খেলাধূলাৰ বিকাশ আৰু প্ৰচাৰত এক অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁৰ নেতৃত্বত বহু প্ৰবীণ খেলুৱৈয়ে পুনৰ ক্ৰীড়া জগতৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল।

বহু দল-সংগঠনৰ শোক প্ৰকাশ

স্থানীয় বহু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগতো ওতঃপোতভাৱে জড়িত দাসৰ মৃত্যুত অসম ভলীবল সন্থাৰ সভাপতি সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মা, ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক পুতুল বৰুৱা, ৰেফাৰী ব'ৰ্ডৰ সম্পাদক ধনজিৎ কুমাৰ দাস, অসম ভলীবল সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক ভূপেন চৌধুৰী, অসম প্ৰবীণ ভলীবল খেলুৱৈ সন্থাৰ সভাপতি নৃপেন দাস, সাধাৰণ সম্পাদক ভবেন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকা, ভাৰতীয় ভলীবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক অভিজিত ভট্টাচাৰ্য, বজালী জিলা ক্ৰীড়া সন্থা, বৰপেটা জিলা ক্ৰীড়া সন্থা, নলবাৰী জিলা ক্ৰীড়া সন্থাকে ধৰি সমগ্ৰ গুৱাহাটী তথা দুৰ্গাসৰোবৰৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে। মৃত্যুৰ সময়ত চিত্তৰঞ্জন দাসে পত্নী তথা সৰবৰহী মহিলা দিপালী দাস, দুই পুত্ৰ গুণজিত দাস আৰু নৱজিত দাস, দুই বোৱাৰী মাতু দাস আৰু পিংকী দাস, এটি নাতি, তিনিগৰাকী নাতিনীকে ধৰি অজস্ৰ গুণমুগ্ধক ইহসংসাৰত এৰি থৈ গৈছে।