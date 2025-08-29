পুনৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণঃ ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু

ডিজিটেল ডেস্কঃ উত্তৰাখণ্ডত ধাৰাসাৰ বৰষুনৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ আৰু চামোলী জিলাত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হয়। ডাৱৰ বিস্ফোৰনৰ পৰিণতিত ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও স্থানত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হয়।
ঘটনাত বহু পৰিয়াল ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰা লগতে এগৰাকী মহিলা নিহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ জিলাৰ বাসুকেদাৰ অঞ্চলত অবিৰত বৰষুণ আৰু ভূমিস্খলনে ডেৰ ডজনৰো অধিক গাঁৱত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে।
ঘটনাত ১৮ৰ পৰা ২০জন লোক নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। জিলা দণ্ডাধীশ সন্দীপ তিৱাৰীয়ে জনোৱা মতে, ডাৱৰ বিস্ফোৰনৰ পাছত মোপাটাত বাস কৰা তাৰা সিং আৰু তেওঁৰ পত্নী নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে।
আনহাতে কালিৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এক দম্পত্তি। পৰিয়ালটোৰ ঘৰ আৰু গোহালি ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পুত খোৱা ফলত আৱদ্ধ হৈ আছে ১৫ ৰ পৰা ২০টাকৈ জীৱ-জন্তু। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে।
উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, যোৱা সপ্তাহতো উত্তৰাখণ্ডৰ চামোলী জিলাত ডাৱৰ বিস্ফোৰনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। ফলস্বৰূপে ধাৰালী বজাৰ এলেকা আৰু ধাৰালী তহচিল কমপ্লেক্স ধ্বংসাৱশেষত পুত খাইছিল। মহকুমাধিপতিৰ চৰকাৰী বাসগৃহ, দোকান, বাহনকে ধৰি বহু আৱাসিক অঞ্চল ধ্বংস হোৱা তথ্য পোৱা গৈছিল।