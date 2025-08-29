অসম সাহিত্য সভাৰ শৈক্ষিক ন্যাসৰ বাবে বিশিষ্ট অধিবক্তা ভৱ গোস্বামীয়ে দান কৰিলে ৫০ লাখ টকা

ডিজিটেল সংবাদ,তেজপুৰঃ সত্তৰৰ দশকৰ পৰা আজিকোপতি অসম সাহিত্য সভাৰ বিভিন্ন পদত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি সেৱা আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট অধিবক্তা, লেখক ভৱ গোস্বামীৰ সৈতে আজি অসম সাহিত্য সভাৰ এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি সম্পন্ন হয়৷ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰাই এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিৰ জৰিয়তে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ভৱ গোস্বামীৰ পত্নী দীপ্তি দত্ত গোস্বামী, পুত্ৰ অধিবক্তা সুদীপ্ত নয়ন গোস্বামী, পুত্ৰবধু ড০ প্ৰণৱিকা মহন্ত গোস্বামী আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড০ বসন্তকুমাৰ গোস্বামী, কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ সম্পাদক ড০ জ্যোতিৰেখা হাজৰিকা, সভাৰ সচিব অশোক কুমাৰ সেনাপতিৰ উপস্থিতিত ভৱ গোস্বামীয়ে অসম সাহিত্য সভালৈ এক শৈক্ষিক ন্যাস গঠনাৰ্থে ৫০ লাখ টকা আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে৷
ঘাইকৈ প্ৰশাসনিক সেৱা আৰু অন্যান্য প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’ব পৰাকৈ এচাম বিদ্যাৰ্থীক প্ৰস্তুত কৰাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰে এই শৈক্ষিক ন্যাসটি গঠন কৰা হ’ব৷ আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা বিদ্যাৰ্থীসকলক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই ন্যাসে বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড° বসন্তকুমাৰ গোস্বামীয়ে মত প্ৰকাশ কৰে৷
ন্যাসদাতা ভৱ গোস্বামীয়ে "এই ধনৰাশি সজ উদ্দেশ্যত আৰু ৰাইজৰ মংগলৰ হকে আগবঢ়াইছোঁ" বুলি মন্তব্য কৰে৷ উল্লেখযোগ্য যে ঢালিগাঁৱত অনুষ্ঠিত সভাৰ দ্বিতীয় পূৰ্ণাংগ কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকতে ভৱ গোস্বামীয়ে অসম সাহিত্য সভাৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ বাবে আগবঢ়োৱা এটি ন্যাসৰ কথা বিপুল হৰ্ষধ্বনিৰে গৃহীত হৈছিল। অচিৰেই এই ন্যাসৰ চুক্তি দলিল স্বাক্ষৰিত হ’ব বুলি প্ৰধান সম্পাদক বৰাই লগতে উল্লেখ কৰিছে।