ঘৰটোৰ দিশসমূহত মন দিলেই সলনি হ'ব আপোনাৰ ভাগ্য

ডিজিটেল ডেস্ক: আজিৰ ব্যয়বহুল জীৱনশৈলীত ধন সঞ্চয় কৰা বহুজনৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। দৈনন্দিন খৰচ, ঘৰ বা গাড়ী ক্ৰয়, ঋণ আৰু আৰ্থিক দায়িত্বয়ে মানুহক প্ৰায়ে মানসিক চাপত পেলায়। এনে সময়ত বহু লোকে আধ্যাত্মিক আৰু পৰম্পৰাগত নিয়মবোৰ মানিবলৈ ধৰে। বাস্তু শাস্ত্ৰ মতে, ঘৰত কৰা কেইটামান সৰু সৰু পৰিৱৰ্তনে আৰ্থিক সমস্যাৰ পৰা উপশম দিয়াৰ লগতে ধন আকৰ্ষণতো আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে।
উত্তৰ দিশত গুৰুত্ব
বাস্তু শাস্ত্ৰ অনুসাৰে, উত্তৰ দিশক কুবেৰৰ দিশ বুলি গণ্য কৰা হয়। কুবেৰ হৈছে ধন-সম্পত্তিৰ দেৱতা, সেয়ে এই দিশটো আৰ্থিক স্থিতিশীলতাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। উত্তৰ দিশ সদায় পৰিষ্কাৰ আৰু অগোছালিমুক্ত কৰি ৰাখিব লাগে। এই দিশত গধুৰ বস্তু, জাবৰ বা অপ্রয়োজনীয় সামগ্ৰী ৰাখিলে ধনৰ প্ৰৱাহ ব্যাহত হ’ব পাৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।
উত্তৰ-পূব দিশটো মন দিব
উত্তৰ-পূব দিশটো পানীৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। এই দিশত পানীৰ সৈতে জড়িত বস্তু যেনে ফোয়াৰা, পানীৰ পাত্ৰ বা মাছৰ টেংকি স্থাপন কৰিলে ঘৰত ইতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি পায় আৰু আৰ্থিক উন্নতি ঘটে বুলি কোৱা হয়। অৱশ্যে, এই দিশত গধুৰ বস্তু বা জাবৰ জমা নকৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। লগতে দেৱী লক্ষ্মী আৰু ভগৱান গণেশৰ পূজা কৰিলে আৰ্থিক বাধা দূৰ হয় বুলি বহু বাস্তু বিশেষজ্ঞে মত প্ৰকাশ কৰে।
অন্যান্য সৰু সৰু বাস্তু প্ৰতিকাৰ
মূল দুৱাৰত ঔমৰ ছবি: ঘৰৰ মূল দুৱাৰত ঔমৰ এখন ছবি বা চিহ্ন ৰাখিলে ধন আগমন বৃদ্ধি পায় আৰু ঋণৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পোৱাত সহায় হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।
দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ খালী ৰাখক: এই দিশটো শক্তিৰ সৈতে জড়িত। ইয়াক পৰিষ্কাৰ আৰু তুলনামূলকভাৱে খালী কৰি ৰাখিলে আৰ্থিক অৱস্থা শক্তিশালী হয়।
পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা: বাস্তু শাস্ত্ৰ অনুসাৰে, ঘৰৰ পৰিৱেশ আৰু দিশসমূহে মানুহৰ জীৱনত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায়। এই সৰু সৰু পৰিৱৰ্তনসমূহে মানসিক শান্তি, ইতিবাচকতা আৰু সুশৃংখল জীৱনশৈলী গঢ়ি তুলিবলৈ সহায় কৰে। বাস্তু বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, এই অভ্যাসসমূহ মানি চলিলে ঘৰত ইতিবাচক শক্তিৰ প্ৰৱাহ বৃদ্ধি পায় আৰু আৰ্থিক সমস্যাৰ পৰা উপশম পাবলৈ সহায় হয়।