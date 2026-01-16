এয়া এক গুৰুতৰ স্বাস্থ্য সমস্যা, কাৰণ জানি সাৱধান হওঁক

ডিজিটেল ডেস্ক: ঠাণ্ডাৰ দিনত অধিকাংশ লোকৰেই বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ লগে লগে চকুৰ পৰা পানী ওলোৱা আৰম্ভ হয়। কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে, ইয়াৰ আচল কাৰণ কি ? ইয়াৰ আঁৰত কেৱল ঠাণ্ডা বতাহেই দায়ী নেকি, নে চকুৱে আন কোনো সমস্যাৰ প্ৰতি সংকেত দিছে ? আচলতে ঠাণ্ডাত চকুত পানী ওলোৱাৰ কিছুমান বৈজ্ঞানিক আৰু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণ আছে।
শীতকালত চকুৰ পৰা পানী ওলাই থকাৰ কাৰণ
এলাৰ্জীৰ প্ৰভাৱ
শীতকালত ধূলি, ধোঁৱা বা পোহনীয়া জন্তুৰ নোম আদিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে বহু লোকে এলাৰ্জীৰ সমস্যাত ভুগে। এলাৰ্জীৰ ফলত চকুত খজুৱতি, জ্বলা আৰু অস্বস্তি অনুভৱ হয়। এই বিৰক্তিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে শৰীৰে অধিক চকুলো উৎপন্ন কৰে, যাৰ ফলত চকুত পানী ওলায়।
ঠাণ্ডাৰ বাবে ৰিফ্লেক্স টিয়াৰিং
ঠাণ্ডা বতাহে চকুৰ বাহিৰৰ পৃষ্ঠভাগ বিৰক্ত কৰে। চকুৱে নিজকে সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ স্বাভাৱিকভাৱে অধিক চকুলো উৎপন্ন কৰে। চিকিৎসা বিজ্ঞানত এই প্ৰক্ৰিয়াক 'ৰিফ্লেক্স টিয়াৰিং' বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ ঠাণ্ডাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত চকুৱে নিজে নিজে অধিক পানী সৃষ্টি কৰে।
চকুৰ সংক্ৰমণ বা চকুলোৰ নলী বন্ধ হৈ থকা
যদি চকুত অনবৰতে পানী ওলাই থাকে আৰু তাৰ সৈতে চকু ৰঙা পৰা, চকুৰ বিষ বা চকুৰ পৰা আঠাযুক্ত পদাৰ্থ ওলোৱা দেখা যায়, তেন্তে ই চকুৰ সংক্ৰমণৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে। কেতিয়াবা চকুলোৰ নলী আংশিকভাৱে বা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ থাকিলেও চকুত অধিক পানী ওলাই থাকে। এনে অৱস্থাত বিলম্ব নকৰি চকুৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়।
অনুচিত চশমা বা কনটেক্ট লেন্স
সঠিকভাৱে ফিট নোহোৱা চশমা বা কনটেক্ট লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিলে চকু শুকান, বিৰক্তিকৰ আৰু সংবেদনশীল হৈ পৰে। ইয়াৰ ফলত বিশেষকৈ ঠাণ্ডা বতৰত চকুত অধিক পানী ওলাই আহিব পাৰে।
সমাধান আৰু সাৱধানতা
ঠাণ্ডাত চকুৰ যত্ন লোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কৃত্ৰিম চকুলো বা আই ড্ৰপ ব্যৱহাৰ কৰি চকু দুটা আৰ্দ্ৰ কৰি ৰাখিব লাগে। ধূলি, ধোঁৱা আৰু এলাৰ্জী সৃষ্টিকাৰী উপাদানৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। বাহিৰত ওলাই থাকিলে ছানগ্লাছ পিন্ধা বা ৰুমালেৰে চকু ঢাকিলে ঠাণ্ডা বতাহৰ পৰা চকু ৰক্ষা পায়। লগতে শৰীৰত পানীৰ অভাৱ নোহোৱাকৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী খোৱাটোও অতি জৰুৰী।
শীতকালত চকুত পানী ওলোৱাটো সাধাৰণ সমস্যা হ’লেও ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে আওকাণ কৰা উচিত নহয়। সময়মতে সঠিক যত্ন আৰু সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰিলে চকু দুটা সুস্থ, সুৰক্ষিত আৰু আৰামদায়ক কৰি ৰাখিব পাৰি।
বি.দ্ৰ: যদি চকুত অহৰহ পানী ওলাই থাকে, চকু ৰঙা পৰে বা বিষ অনুভৱ হয়, তেন্তে তৎক্ষণাৎ চকুৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত।