এয়া বেমাৰৰ লক্ষণ, কিদৰে সাৱধান হ'ব লাগে জানি লওক

ডিজিটেল ডেস্ক: আপুনি নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে কিছুমান মানুহে খাদ্য খোৱাৰ সময়ত হঠাতে ঘামে। বতৰ গৰম হওক বা ঠাণ্ডা, সাধাৰণ আহাৰ হওক বা বিশেষ টেঙা খাদ্য, যিয়েই নাখাওক কিয় খোৱাৰ সময়তে কপাল, মুখ বা ডিঙি ঘামি যায়। বহুতে ইয়াক সাধাৰণ বুলি ভাবিয়েই অৱহেলা কৰে, আন কিছুমানে আকৌ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোগৰ লক্ষণ নেকি বুলি চিন্তিত হয়। কিন্তু, বিশেষজ্ঞই কি কয় ?
চিকিৎসা বিজ্ঞানত ইয়াক কি কোৱা হয়?
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ মতে, খাদ্য খোৱাৰ সময়ত ঘামিলে ইয়াক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ভাষাত গাষ্টেটৰী শ্বেটিং (Gustatory Sweating) বুলি কোৱা হয়। সাধাৰণতে অত্যধিক টেঙা বা মছলাদাৰ খাদ্য খালে এনে দেখা যায়।
কিন্তু কেতিয়াবা মচুৰ দাইল, ৰুটি বা সাধাৰণ খাদ্য খালেও ঘাম ওলোৱা দেখা যায়। আনকি কিছুমান লোকৰ ঠাণ্ডা বতৰতো এনে সমস্যা হয়।
ই ৰোগৰ লক্ষণ নেকি ?
ডাঃ হিমাংশুৱে বুজাইছে যে সকলো ক্ষেত্ৰতেই খাদ্য খোৱাৰ সময়ত ঘাম ওলোৱাটো ৰোগৰ লক্ষণ নহয়। কিছুমান মানুহৰ বাবে ই স্বাভাৱিক শাৰীৰিক প্ৰতিক্ৰিয়া হ’ব পাৰে। কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ই কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোগৰ ইংগিতো দিব পাৰে।
বিশেষকৈ—
ডায়েবেটিছ: দীৰ্ঘদিনীয়া ডায়েবেটিছৰ ফলত স্নায়ু ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ব পাৰে। ইয়াৰ ফলত খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত অস্বাভাৱিকভাৱে ঘাম ওলাব পাৰে। কেতিয়াবা এইটো ডায়েবেটিছৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণো হ’ব পাৰে।
থাইৰয়ড সমস্যা: হৰম’নৰ অসমতা থাকিলে শৰীৰৰ উষ্ণতা নিয়ন্ত্ৰণ বিঘ্নিত হয়, যাৰ ফলত খাদ্য খোৱাৰ সময়ত ঘাম ওলাব পাৰে।
হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তন: বিশেষকৈ কিছুমান জীৱনচক্ৰত (যেনে—কৈশোৰ, মধ্যবয়স) এই সমস্যা দেখা যায়।
শিশুৰ ক্ষেত্ৰতো এনে হয় নেকি ?
হয়, এই সমস্যা শিশুৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায়। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ মতে, শিশুৱে খাদ্য খোৱাৰ সময়ত ঘমাটো সাধাৰণতে ৰিগাৰ্জিটেণ্ট ঘামৰ ফল। টেঙা বা গৰম খাদ্য খালে শিশুৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় আৰু হজম প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত ঘাম ওলায়।
কিন্তু যদি কোনো শিশুৱে সাধাৰণ খাদ্য খায়ো নিয়মিতভাৱে অত্যধিক ঘাম ওলোৱা দেখা যায়, তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা অতি প্ৰয়োজনীয়।
চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ কেতিয়া যাব ?
তলত দিয়া লক্ষণসমূহ দেখা দিলে অৱহেলা নকৰিব—
যিকোনো খাদ্য খাওঁতে যদি ঘাম ওলায়।
যদি দ্ৰুতগতিত ওজন কমে।
খাদ্য খোৱাৰ সময়ত যদি হৃদস্পন্দন বাঢ়ি যায়।
যদি অত্যধিক আৰু নিয়মিত ঘাম ওলায়।
এই লক্ষণসমূহ কোনো ভিতৰুৱা ৰোগৰ ইংগিত হ’ব পাৰে।
কেনেকৈ এই সমস্যা প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি?
কিছুমান সৰু সৰু অভ্যাসে এই সমস্যাটো বহু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে—
অত্যধিক টেঙা আৰু মছলাযুক্ত খাদ্য পৰিহাৰ কৰিব।
সৰু সৰু আৰু লঘু আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব।
মানসিক চাপ আৰু উদ্বেগৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব।
দিনটোত কমেও ৭ গিলাচ পানী খোৱাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলক।
খাদ্য খোৱাৰ সময়ত ঘাম ওলোৱাটো সকলো ক্ষেত্ৰতেই বিপদজনক নহয়। কিছুমানৰ বাবে ই স্বাভাৱিক শাৰীৰিক প্ৰতিক্ৰিয়া হ’লেও, কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত ই ডায়েবেটিছ, থাইৰয়ড বা হৰম’নৰ সমস্যাৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে। সেয়ে লক্ষণসমূহ বুজি লৈ সময়মতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটোয়েই বুদ্ধিমত্তাৰ কাম।