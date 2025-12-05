মুখত তিতা, কিন্তু পেটত মিঠা ভেকুৰী তিতা

খণ্ড: ৫
ডিজিটেল ডেস্ক:অসমৰ হাবি-বননীৰ বিভিন্ন স্থানত এজোপা কাঁইট গছ প্ৰায়ে দেখা যায়। অনেক ঠাল-ঠেঙুলি থকা এই কাঁইটীয়া গছ জোপা নিজে-নিজে গজি উঠে। বেঙেনা পাতৰ দৰে পাত থকা এই বনৰীয়া গছজোপাৰ নাম ভেকুৰী তিতা। বহুতেই ইয়াক তিতা ভেকুৰী বুলিও কয়। গছজোপাত সৰু-সৰু সেউজীয়া ফল লাগে, যিবোৰ পকিলে ডাঠ হালধীয়া ৰঙৰ হৈ পৰে। ইয়াৰ সোৱাদ তিতা। সোৱাদ তিতা হলেও ভেকুৰী তিতাৰ আছে অগণন স্বাস্থ্য উপকাৰিতা।
ভেকুৰী তিতাৰ উপকাৰিতা
- বিভিন্ন ৰোগৰ মহৌষধ ভেকুৰী তিতাৰ আছে অনেক গুণ। কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে তিতা ভেকুৰী।
- ভেকুৰী তিতায়ে মূত্ৰাশয়ৰ ৰোগৰ সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰে।
- ভেকুৰী তিতায়ে কোষ্ঠকাঠিন্যতা দূৰ কৰে।
- ইয়াৰ ৰস উলিয়াই কুলি-কুলি কৰিলে মুখৰ দুগন্ধ দূৰ হয়।
- ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে ভেকুৰী তিতা অতি উপকাৰী।
- খজুৱতি আৰু চৰ্মৰোগত ভেকুৰী তিতাৰ শিপাৰ প্ৰলেপ বৰ উপকাৰী।
- বসন্তৰোগ পিত্তৰোগ ভেকুৰী তিতায়ে কৰিব পাৰে।
- ভেকুৰী তিতাৰ শিপা, ফল, কোমল পাত বা আগ আদি শুকান কাহ, শ্বাসৰোগ, কৃমি পেলু, পেটৰ কামোৰণি, জ্বৰ, দাঁতৰ বিষ, বদহজম, নাকৰ ভিতৰত ঘাঁ হোৱা আদি ৰোগত বনৌষধি হিচাবে ব্যৱহাৰ হয়।
কেনেকৈ খাব ?
ভেকুৰী তিতা গছৰ পৰা ছিঙি আনি প্ৰথমে বিশুদ্ধ পানীত চাফা কৰি ধুই ল'ব। ভলকৈ ধোৱাটো এই কাৰণেই খুব জৰুৰী যে এই গছজোপাত বহুত পোক-পতংগই বসবাস কৰে। ভেকুৰী তিতা পানীত সিজাই পিতিকা কৰি অথবা ভাজিও খাব পাৰি। উল্লেখ্য যে, ভেকুৰী তিতা কেঁচাই কেঁচাই খাব পাৰিলে অতি উত্তম।