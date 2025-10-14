সাৱধান ! ভাগৰ লগাটোও বেমাৰৰ লক্ষণ

ডিজিটেল ডেস্ক:বহুসময়ত আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত বিষৰ সমস্যা হয় যদিও আমি ইয়াক অৱহেলা কৰো। কিন্তু যদি আপোনাৰ শৰীৰত নিৰন্তৰ ফুলা বা যিকোনো ধৰণৰ বিষ হয়, ইয়াক ভুলতো অৱহেলা নকৰিব। শৰীৰৰ ভিতৰত ফুলাৰ সমস্যা এটা ডাঙৰ ৰোগৰ আৰম্ভণি হ'ব পাৰে। আজি এই বিষয়ে জানো আহক-
প্ৰদাহ কি?
প্ৰদাহৰ অৰ্থ হৈছে ফুলা, যি হৈছে শৰীৰৰ প্ৰাকৃতিক সঁহাৰি। এই প্ৰক্ৰিয়াটো তেতিয়া আৰম্ভ হয় যেতিয়া শৰীৰত আঘাত লাগে বা সংক্ৰমণ হয়। শৰীৰৰ ভিতৰত দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰদাহৰ ফলত গুৰুতৰ ৰোগ হ'ব পাৰে। প্ৰদাহ সাধাৰণতে দুই ধৰণৰ।
স্থানীয় প্ৰদাহ: যেতিয়া কোনো নিৰ্দিষ্ট এলেকাত ফুলা দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে থাকে, যেনে দাঁতৰ সংক্ৰমণ।
প্ৰণালীগত প্ৰদাহ: যেতিয়া প্ৰদাহে গোটেই শৰীৰক প্ৰভাৱিত কৰে।
দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰদাহৰ লক্ষণ
যদি এই লক্ষণবোৰ দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে থাকে, তেন্তে সাৱধান হ'ব। শৰীৰ সঘনাই ফুলা, জ্বৰ বা ভাগৰ আদিৰ দৰে সমস্যাবোৰক পাতলকৈ লোৱাটো বিপদজনক হ'ব পাৰে। যদি কাৰোবাৰ নিশা নিৰন্তৰ জ্বৰ বা ঘাম ওলায়, ই শৰীৰত গুৰুতৰ ৰোগ আৰম্ভ হোৱাৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে। তদুপৰি, কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ ওজন বৃদ্ধি বা হ্ৰাস দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰদাহৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে।
নিৰন্তৰ ভাগৰ আৰু দুৰ্বলতা হৈছে আন এক গুৰুতৰ লক্ষণ, যাক উপেক্ষা কৰা উচিত নহয়। যদি আপুনি গোটেই দিনটো অলস অনুভৱ কৰে আৰু শৰীৰত শক্তিৰ অভাৱ হয়, তেনেহ'লে ই প্ৰদাহৰ সমস্যাৰ অংশ হ'ব পাৰে।
পাকস্থলীৰ সমস্যা যেনে কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়েৰিয়া বা এচিডিটিও উদ্বেগজনক হ'ব পাৰে।পাচন তন্ত্ৰৰ বিভ্ৰান্তিয়ে শৰীৰত প্ৰদাহ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু সময়ৰ লগে লগে গুৰুতৰ ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে।
সঘনাই হোৱা ৰোগ বা ৰোগ প্ৰতিৰোধ প্ৰণালী দুৰ্বল হোৱাটোও প্ৰদাহৰ এক মুখ্য লক্ষণ। যদি আপোনাৰ শৰীৰ সঘনাই সংক্ৰমণত ভুগে বা সৰু ৰোগ সোনকালে ধৰা পৰে, ই দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰদাহৰ বাবে হ'ব পাৰে।
শৰীৰৰ এই লক্ষণবোৰ আৰু উপেক্ষা নকৰিব। স্বাস্থ্যকৰ আহাৰ, নিয়মীয়া ব্যায়াম, আৰু উন্নত জীৱনশৈলীৰ জৰিয়তে প্ৰদাহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি। শৰীৰৰ সংকেতবোৰ বুজি লৈ সময়ত সতৰ্ক হওঁক।