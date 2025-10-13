অসমৰ 'কনটেন্ট ক্ৰিয়েটৰ'সকলে লাভ কৰিব নতুন মঞ্চ

ডিজিটেল ডেস্ক: গুৱাহাটীৰ তাজ ভিভান্তাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ল অসম সংস্কৰণৰ 'ছুপাৰ ক্ৰিয়েটৰকন ২০২৫'। 'ছুপাৰ ক্ৰিয়েটৰকন ২০২৫'য়ে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ 'ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰ'সকলক একগোট হোৱাৰ সুযোগ দিয়ে। 'স্কাৰা'ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু 'দ্য আছাম ট্ৰিবিউন'ৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে জাতিৰ প্ৰাণ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এক মিনিটৰ মৌনতা অৱলম্বন কৰা হয়।
দেওবাৰে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটোৰ ভিন্ন কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ 'কণ্টেট ক্ৰিয়েটৰ'সকলে তেওঁলোকৰ এই ক্ষেত্ৰলৈ যাত্ৰাকে ধৰি আন আন বিষয় সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰে। অনুষ্ঠানৰ আঁত ধৰে আৰ জে শুভাংকৰে। অনুষ্ঠানৰ বক্তা কাবেৰী বাণীক্যই মানসিক স্বাস্থ্যৰ লালন-পালনত শিল্পৰ পৰিৱৰ্তনশীল শক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। তেওঁ কয়, শিল্পই মানসিক সুস্থতা গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে। ঘৰত ৰঙীন মছলা ৰখাৰ দৰেই ৰঙো ৰাখিব লাগে। ই জীৱনলৈ ভাৰসাম্য আৰু ইতিবাচকতা আনে।
অনুষ্ঠানত 'স্কাৰা'ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অংকিতা শইকীয়াই 'স্কাৰা'ৰ সকলো দিশ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰে। তেওঁ কয়, ‘আজিৰ অনুষ্ঠানটো এনে এক মঞ্চ য’ত আমি অসমৰ ভিডিঅ’ সৃষ্টিকৰ্তাসকলক একত্ৰিত কৰি তেওঁলোকৰ যাত্ৰা, প্ৰত্যাহ্বান, আৰু সফলতাৰ কাহিনীসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। ইয়াত বহু লোকে কন্টেন্ট তৈয়াৰ কৰে বা অনলাইনত শিকায়। কিন্তু বহুতে ক’ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব, কেনেকৈ মুদ্ৰাকৰণ কৰিব বা তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীল কামৰ সৈতে জীৱনৰ ভাৰসাম্য কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব, তাক লৈ চিন্তাত পৰে। আমি তেওঁলোকক ব্যৱহাৰিক শিক্ষণ আৰু প্ৰকৃত মেণ্টৰশ্বিপ প্ৰদান কৰিম।' 'স্কাৰা এনে এটা ঠাই, য’ত ভিডিঅ' তেওঁলোকৰ বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ভিডিঅ’ কোনে চাইছে সেয়া জানিব পাৰে। আমি বিচাৰো যে আমাৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ধাৰণাসমূহ ভাগ-বতৰা কৰক আৰু আমি সেই প্ৰয়োজনীয়তাসমূহৰ চাৰিওফালে মঞ্চ নিৰ্মাণ কৰিম। 'স্কাৰা'ৰ ভৱিষ্যত হৈছে সৃষ্টিকৰ্তাসকলক শক্তি ঘূৰাই দিয়া।'
আনহাতে, নিলাক্ষী আৰ শৰ্মাই অনুষ্ঠানত অংশ লৈ বিভিন্ন দিশত মন্তব্য কৰে। এটা ভাল 'কণ্টেট' নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনবোৰ দিশত বিশেষকৈ মন দিব লাগে, সেই সন্দৰ্ভত সকলোৰে সৈতে বিশদভাৱে আলোচনা কৰে। তদুপৰি, এই অনুষ্ঠানত হিৰণ্য জ্যোতি দাস, কৃষ্ণাক্ষী শৰ্মা, ৰাখী ধৰ, আমৰীন হাছিব, সংগীতা দাস, লক্ষ্মী ভট্ট, দ্বীপ জ্যোতি বৰাকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰা 'কনটেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ'সকলে অংশ গ্ৰহণ কৰে।
স্কাৰা: সৃষ্টিকৰ্তাৰ নিজৰ ডিজিটেল ঘৰ
'ছুপাৰ ক্ৰিয়েটৰকন ২০২৫'ৰ মূলতে আছে Skara — এটা ন'-ক'ড প্লেটফৰ্ম যিয়ে সৃষ্টিকৰ্তা আৰু ব্যৱসায়ীসকলক মিনিটৰ ভিতৰতে নিজৰ চাবস্ক্ৰিপচন-ভিত্তিক ভিডিঅ' ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্ম আৰম্ভ কৰাৰ অনুমতি দিয়ে। ই এটা কাষ্টমাইজেবল ৱেবছাইট, এণ্ড্ৰইড/ আইঅ'এছ এপসমূহ, বিশ্লেষণ, মুদ্ৰাকৰণ সঁজুলিৰ বৈশিষ্ট্যযুক্ত এটা সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ প্ৰদান কৰে। মূলতঃ সৃষ্টিকৰ্তাসকলক পৰম্পৰাগত ছ'চিয়েল মিডিয়া এলগৰিদমৰ পৰা স্বাধীনতা প্ৰদান কৰে।