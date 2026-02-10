শিৱ ভক্তসকলে মনত ৰাখিব...

ডিজিটেল ডেস্ক: প্ৰতি বছৰে ভাৰতবৰ্ষত শিৱভক্তসকলে মহাশিৱৰাত্ৰি ভক্তি আৰু বিশ্বাসেৰে খুব উলহ-মালহৰে উদযাপন কৰে। এইবেলি ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত সমগ্ৰ দেশতে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ পালন কৰা হ’ব। এই বিশেষ দিনটোত ভক্তসকলে আধ্যাত্মিক উন্নতি, ধন-সম্পদৰ বৃদ্ধি আৰু পৰিয়ালৰ সুখ-শান্তি কামনাৰে নিশা সজাগ হৈ শিৱৰ পূজা আৰু সাধনা কৰে।
মহাশিৱৰাত্ৰিৰ ধৰ্মীয় তাৎপৰ্য
মহাশিৱৰাত্ৰি দিনটো ভগৱান শিৱৰ 'মহাৰাতি' হিচাপে গণ্য কৰা হয়। ফাগুণ মাহৰ কৃষ্ণ পক্ষৰ চতুৰ্দশী তিথিত পালন কৰা হয় মহাশিৱৰাত্ৰি। বিশ্বাস অনুসৰি, এই দিনটোতে মহাদেৱে দেৱী পাৰ্বতীক বিয়া কৰাইছিল।
মহাশিৱৰাত্ৰিৰ পূজাত তিনি বস্তুৰ আছে বিশেষ গুৰুত্ব-
১) গংগা পানী বা বিশুদ্ধ পানী: শিৱলিংগৰ ওপৰত জল অৰ্পণ কৰিলে ভগৱান শিৱক সন্তুষ্ট কৰা হয়।
২) বেল পাত: বেলপাত শিৱৰ অতি প্ৰিয়। বেলপাত অবিহনে পূজা অসম্পূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হয়।
৩) অক্ষত গোটা চাউল: সমৃদ্ধি আৰু পূৰ্ণতাৰ প্ৰতীক হৈছে গোটা চাউল। গোটা চাউল অক্ষত অৱস্থাত মহাদেৱক অৰ্পণ কৰিলে সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰি।
মহাশিৱৰাত্ৰিত দৰকাৰী পূজাৰ সামগ্ৰী
শাস্ত্ৰানুসাৰে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ পূজাত বহু সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেইসমূহ হৈছে-
শিৱলিংগ আৰু বগা কাপোৰ
বেলপাত, ভাং, ধতুৰা, শামি পাত
মাদাৰ ফুল বা ফুলৰ মালা
গৰুৰ গাখীৰ, দৈ, চেনি, ফলমূল, মিঠাই, ঘিউ
পদুম আৰু বগা ফুল
গংগা পানী আৰু ভগৱান শিৱৰ বস্ত্ৰ
দেৱী পাৰ্বতীৰ বাবে প্ৰসাধনৰ সামগ্ৰী আৰু কাপোৰ
পূজা আৰু হোমৰ সামগ্ৰী
দানৰ সামগ্ৰী – কাপোৰ, খাদ্য, গুড়, ঘিউ ইত্যাদি
আৰতিৰ বাবে চাকি, ইলাচি, সুমথিৰা, গৰুৰ ঘিউ, কৰ্পূৰ, সুগন্ধি, লৱণ
চন্দন, কেশৰ, অখণ্ড চাউল
ঋতুভিত্তিক ফল
মৌলি, ৰক্ষাসূত্ৰ, ছাই, মৌ, প্লাম
শিৱ চলিছা আৰু শিৱ কাহিনী গ্ৰন্থ
প্ৰসাদৰ বাবে হালৱা, থাণ্ডাই আৰু লচ্চি
মহাশিৱৰাত্ৰিৰ নিশাৰ গুৰুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি মহাশিৱৰাত্ৰিৰ নিশা গ্ৰহৰ অৱস্থান শাৰীৰিক শক্তিৰ ওপৰলৈ বৰ্ধিত হয়। এই সময়ত সজাগ হৈ থাকি শিৱ সাধনা কৰিলে আধ্যাত্মিক উন্নতিৰ লগতে শাৰীৰিক আৰু মানসিক সুস্থতা লাভ কৰা যায়।
শিৱ সাধনাৰ বিশেষ উপকাৰিতা হৈছে-
আধ্যাত্মিক অগ্ৰগতি
বস্তুগত সুখ আৰু সমৃদ্ধি
উপযুক্ত জীৱন সংগী বিচাৰি পোৱা
বিবাহিত জীৱনত সুখ আৰু শান্তি বজাই ৰখা