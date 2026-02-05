Mahashivratri 2026: এইদৰে উপবাস কৰিলেহে সন্তুষ্ট হয় মহাদেৱ

চাবস্ক্ৰাইব কৰক

সংগীতা দাস
ডিজিটেল ডেস্ক: ভাৰতবৰ্ষ উৎসৱ-উল্লাসেৰে ভৰা এখন দেশ। ঋতুৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে উৎসৱৰ শৃংখলা আৰম্ভ হয়। বসন্ত পঞ্চমীৰ পিছতেই হিন্দু ধৰ্মাবলম্বীসকলে এক পৱিত্ৰ আৰু গভীৰ আধ্যাত্মিক উৎসৱ মহা শিৱৰাত্ৰিৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰে। হিন্দু পৰম্পৰাত মহা শিৱৰাত্ৰি বছৰৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ হিচাপে গণ্য কৰা হয়।

মহা শিৱৰাত্ৰি ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণ পক্ষৰ চতুৰ্দশী তিথিত পালন কৰা হয়। এইবাৰ মহা শিৱৰাত্ৰি ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত পালন কৰা হ’ব। এই দিনটো ভগৱান শিৱৰ উপাসনাৰ বাবে অতি শুভ বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।

ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসাৰে, মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনটোত উপবাস কৰি ভক্তিভাৱে পূজা কৰিলে ভগৱান শিৱ সন্তুষ্ট হয় আৰু ভক্তসকলৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হয়। এই উপলক্ষে দেশজুৰি শিৱ মন্দিৰসমূহত ভক্তৰ বৃহৎ ভিৰ দেখা যায়। ভক্তসকলে শিৱলিংগক গাখীৰ, মৌ, পানী আৰু বেলপাত আগবঢ়াই অভিষেক কৰে।

মহা শিৱৰাত্ৰি ২০২৬: তিথি আৰু পূজাৰ শুভ সময়

২০২৬ চনৰ মহা শিৱৰাত্ৰিত পূজা-অৰ্চনাৰ বাবে বিভিন্ন শুভ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। চতুৰ্দশী তিথি ১৫ ফেব্ৰুৱাৰী পুৱা ৬:৩৪ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ১৬ ফেব্ৰুৱাৰী পুৱা ৭:০৪ বজালৈ থাকিব। নিশিতা কাল পূজা নিশা ১১:৫৭ বজাৰ পৰা ১২:৫০ বজালৈ (১৬ ফেব্ৰুৱাৰী) অনুষ্ঠিত হ’ব।

শিৱৰাত্ৰিৰ ৰাতিটো চাৰিটা প্ৰহৰত বিভক্ত কৰি পূজা কৰা হয়। প্ৰথম প্ৰহৰ পূজা সন্ধিয়া ৫:৪৮ বজাৰ পৰা ৯:০৬ বজালৈ, দ্বিতীয় প্ৰহৰ পূজা ৰাতি ৯:০৬ বজাৰ পৰা ১২:২৪ বজালৈ, তৃতীয় প্ৰহৰ পূজা পুৱা ১২:২৪ বজাৰ পৰা ৩:৪২ বজালৈ আৰু চতুৰ্থ প্ৰহৰ পূজা পুৱা ৩:৪২ বজাৰ পৰা ৭:০০ বজালৈ অনুষ্ঠিত হ’ব। ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱা ৭:০০ বজাৰ পৰা ৭:০৪ বজাৰ ভিতৰত উপবাস ভংগ কৰিব পাৰিব।

মহা শিৱৰাত্ৰিৰ উপবাস আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি

মহা শিৱৰাত্ৰিৰ উপবাস এই উৎসৱৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ। এই দিনা ভক্তসকলে সম্পূৰ্ণ দিন উপবাস পালন কৰি শুদ্ধ মন আৰু দেহেৰে ভগৱান শিৱৰ আৰাধনা কৰে। দিনটোৰ আৰম্ভণিতে পৱিত্ৰ স্নান কৰি মন্দিৰলৈ গৈ পূজা-পাঠ আৰু শিৱলিংগৰ অভিষেক কৰা হয়।

নিশাটো সম্পূৰ্ণভাৱে জাগৰণ আৰু পূজা-অৰ্চনাৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হয়। বিশ্বাস কৰা হয় যে, এই নিশাত জাগি থাকি শিৱৰ নাম স্মৰণ কৰিলে পাপ নাশ হয় আৰু আত্মিক শান্তি লাভ হয়। পিছদিনা ৰাতিপুৱা পুনৰ স্নান কৰি পূজা সম্পন্ন কৰাৰ পাছত উপবাস ভংগ কৰা হয়।

যিসকলে সম্পূৰ্ণ উপবাস পালন কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে ফলাহাৰ বা সাত্ত্বিক খাদ্য গ্ৰহণ কৰে। ফল-মূল, দুধজাত খাদ্য আৰু পৰম্পৰাগত উপবাসৰ খাদ্য এই দিনা বিশেষভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

উল্লেখ্য যে, মহা শিৱৰাত্ৰি কেৱল এক ধৰ্মীয় উৎসৱ নহয়, ই আত্মসংযম, ধৈৰ্য্য আৰু ভক্তিৰ প্ৰতীক। এই পৱিত্ৰ দিনটোত ভগৱান শিৱৰ আৰাধনাই মানুহক আভ্যন্তৰীণ শক্তি, মানসিক শান্তি আৰু আধ্যাত্মিক উন্নতিৰ পথ দেখুৱায়। মহা শিৱৰাত্ৰিৰ জাগৰণে মানুহক অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰলৈ আৰু অজ্ঞানৰ পৰা জ্ঞানলৈ আগবঢ়াই নিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে।