Independence Day 2025: জানি লওঁক স্বাধীনতা দিৱসৰ ইতিহাস, তাৎপৰ্য্য, বিষয়বস্তু

ডিজিটেল ডেস্ক: ভাৰতে কাইলৈ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিব। দিল্লীৰ লালকিল্লাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি দেশবাসীক উদ্দেশ্যি ভাষণ দিব।
Independence Day 2025: ঐতিহাসিক পটভূমি
ইংৰাজ শাসনৰ অধীনত দুটা শতিকাৰো অধিক সময় অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত ১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰে। এই স্বাধীনতা ইতিহাসৰ এক 'টাৰ্নিং পইণ্ট' হিচাপে পৰিগণিত হয়, যেতিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে মাজনিশাৰ ভাষণত দেশৰ ‘tryst with destiny’ ঘোষণা কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰে। তেতিয়াৰ পৰাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লালকিল্লাত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ পৰম্পৰা অব্যাহত আছে।
Independence Day 2025: লালকিল্লাত অনুষ্ঠানৰ সময়সূচী
আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণিতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সশস্ত্ৰ বাহিনী আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ দ্বাৰা ‘গাৰ্ড অৱ অনাৰ’ প্ৰদান কৰা হ’ব। তাৰ পিছত ২১ বন্দুকৰ চেলুট, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জন গণ মন পৰিৱেশন আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰৰ পৰা ফুলৰ তললৈ পেলাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব। ইয়াৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণ প্ৰদান কৰি বিগত বছৰৰ মূল কৃতিত্ব আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে অগ্ৰাধিকাৰসমূহৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিব। ভাষণৰ পাছত আকৌ এবাৰ জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হ’ব আৰু আকাশলৈ ত্ৰিৰঙী বেলুন মুকলি কৰাৰ পাছত অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰিব।
Independence Day 2025: স্বাধীনতা দিৱসৰ বিষয়বস্তু
চৰকাৰে এতিয়াও ২০২৫ চনৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ আনুষ্ঠানিক বিষয়বস্তু ঘোষণা কৰা নাই। শেহতীয়া বছৰবোৰত ঐক্য, দেশপ্ৰেম, সামাজিক প্ৰগতি, ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ অৱদানৰ বিষয়বস্তুসমূহে গুৰুত্ব লাভ কৰি আহিছে। এইবাৰৰ বিষয়বস্তুৱেও একেধৰণৰ মূল্যবোধ অনুসৰণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে, য’ত ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়ন আৰু সামূহিক দায়বদ্ধতাত গুৰুত্ব দিয়া হ’ব।
Independence Day 2025: স্বাধীনতা দিৱসৰ তাৎপৰ্য্য
স্বাধীনতা দিৱস সমগ্ৰ ভাৰততে পালন কৰা এক ৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধৰ দিন। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ৰাজধানী, চৰকাৰী কাৰ্যালয়, বিদ্যালয়সমূহত পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান, পেৰেড, আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে। নাগৰিকে জাতীয় সংগীত গায়, দেশপ্ৰেমমূলক কাম-কাজত অংশগ্ৰহণ কৰে। ভাৰতৰ স্বাধীনতা নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ ত্যাগৰ কথা মনত পেলায়।
শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাস, সংবিধানৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক আৰু গণতন্ত্ৰৰ মূল্যবোধ আলোকপাত কৰিবলৈ নাটক, প্ৰদৰ্শনী আৰু ইন্টাৰেক্টিভ অধিবেশনৰ আয়োজন কৰে। বহু স্থানীয় সম্প্ৰদায়ে এই উপলক্ষে ৰক্তদান অভিযান, বৃক্ষৰোপণৰ অনুষ্ঠান, সামাজিক অভিযান আদিও আয়োজন কৰে।
অনাময় কৰ্মীক জনোৱা হ'ব সন্মান
এইবাৰ লালকিল্লাৰ অনুষ্ঠানত বিশেষ অতিথি হিচাপে দিল্লীৰ পৰা ৫০গৰাকী শীৰ্ষ প্ৰদৰ্শনকাৰী স্বচ্ছতা কৰমচাৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ’ব। বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, প্ৰতিটো খণ্ড কাৰ্যালয়ক তেওঁলোকৰ পত্নীৰ সৈতে পাঁচজন অনাময় কৰ্মী- তিনিগৰাকী মহিলা আৰু দুজন পুৰুষক মনোনীত কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে মনোনয়নসমূহ পৰ্যালোচনা কৰি আছে, চূড়ান্ত তালিকাখন তেওঁলোকৰ অঞ্চলৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিজন শ্ৰমিকৰ অৱদানত ভিত্তি কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে।