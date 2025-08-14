Independence Day 2025 : আহক আমি সকলো দেশৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হওঁ !

ডিজিটেল ডেস্ক: প্ৰতি বছৰে ১৫ আগষ্টত পালন কৰা স্বাধীনতা দিৱস ভাৰতৰ ইতিহাসৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত। যিয়ে প্ৰায় দুটা শতিকাৰ ব্ৰিটিছ আধিপত্যৰ অন্ত আৰু ১৯৪৭ চনত এখন মুক্ত, সাৰ্বভৌম জাতিৰ জন্মৰ সূচনা কৰে। মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহৰু, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল, সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আদি বহুতো সংগ্ৰামীয়ে অহিংস প্ৰতিৰোধ, নাগৰিক অবাধ্যতা, অটল জাতীয় ঐক্যৰ ভিত্তিত শক্তিশালী আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল।
প্ৰতি বছৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লালকিল্লাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি জাতিটোক সম্বোধন কৰে। সমগ্ৰ দেশতে বিদ্যালয়, কাৰ্যালয়, আৰু সম্প্ৰদায়সমূহে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে আৰু তাৰ পিছত উদযাপন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰে। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ইজনে-সিজনক শুভেচ্ছা জনোৱাটোও পৰম্পৰা। আপুনিও তলত উল্লেখ কৰাৰ দৰে আপোনাজনক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাব পাৰে-
Independence Day 2025: এইদৰে জনাওঁক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা
- স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল ! আহক আমি আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ ত্যাগক সোঁৱৰণ কৰি স্বাধীনতাৰ উপহাৰক আদৰি লওঁ।
- স্বাধীনতা আমাৰ জন্মগত অধিকাৰ। আহক আমি ইয়াক ৰক্ষা কৰো। জয় হিন্দ !
- এই স্বাধীনতা দিৱসত এখন শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ভাৰত গঢ়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লওঁ আহক। আপোনাক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালো।
- আজি আৰু সদায়েই এজন ভাৰতীয় হোৱাৰ বাবে গৌৰৱ। বন্দে মাতৰম !
- পতাকাখন সদায়েই ওপৰত উৰি থাকক আৰু আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক। স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভকামনা জনালো।
- স্বাধীনতা কেৱল স্বাধীনতাৰ কথা নহয়— দায়িত্বৰ কথা ৷ আহক আমি সকলোয়ে আমাৰ কৰ্মৰে ভাৰতক গৌৰৱান্বিত কৰো।
- স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালো ! আমি আমাৰ পৰম্পৰা আৰু জাতিটোক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে কাম কৰো আহক !
- কালিৰ সংগ্ৰামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিৰ সুযোগলৈকে—আহক আমি প্ৰতিটো দিনেই আমাৰ স্বাধীনতাক মূল্য দিওঁ। স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালো।
- সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালো ! আহক আমি আমাৰ দেশৰ বাবে উদ্ভাৱন, সততা আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে একেলগে কাম কৰো।
- এই স্বাধীনতা দিৱসত আমি যি কাম কৰো, নিজৰ বাবে আৰু দেশৰ বাবে উৎকৃষ্টতাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হওঁ আহক !
- গৌৰৱ, ঐক্য, আশাৰে ভৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ আনন্দৰ কামনাৰে, জয় হিন্দ!
- আপোনাক আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। জয় হিন্দ!
- আমাৰ জাতিৰ মহিমা সদায় আমাৰ হৃদয়ত জিলিকি উঠক। স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল।
- আহক আমি স্বাধীনতাৰ উপহাৰ উদযাপন কৰো আৰু স্বাধীন ভাৰতৰ সপোনক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাটো সম্ভৱ কৰি তোলা বীৰসকলক স্মৰণ কৰো। স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল !
- শান্তি, প্ৰগতি, সমৃদ্ধি সদায় আমাৰ জাতিৰ লগত থাকক। স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা !
- দেশপ্ৰেম, মৰম, আনন্দৰে ভৰা এটা দিন কামনা কৰিলো। স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল!
- আমাৰ বীৰসকলৰ ত্যাগে আমাক সদায় জাতিৰ বৃদ্ধিৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগাওঁক, জয় হিন্দ ! স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল ।