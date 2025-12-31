নতুন বছৰ, নতুন নিয়ম : এই নিয়ম নাজানিলে হাৰাশাস্তি ভূগিব আপুনি

ডিজিটেল ডেস্ক: আকৌ আহিল এটা নতুন বছৰ। এই নতুন বছৰটো সুখ-শান্তিৰে পাৰ হ’বলৈ সকলোয়ে এতিয়া নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। কিন্তু কেতবোৰ নতুন নীতি-নিয়মৰ বিষয়ে আপুনি জ্ঞাত নহ’লে ২০২৬ বৰ্ষটোত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে।
হয়, ২০২৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা বেংকিং নিয়ম, ইন্ধনৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ, বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি আদিত নীতি তথা নিয়ন্ত্ৰণমূলক পৰিৱৰ্তন হ’ব, যিয়ে কৃষক, দৰমহাপ্ৰাপ্ত পেছাদাৰী, যুৱক-যুৱতী আৰু সাধাৰণ জনতাক প্ৰভাৱিত কৰিব। সেই নীতি-নিয়ম সমূহৰ ভিতৰত আছে-
বাধ্যতামূলক PAN-AADHAAR Linking
যদি আপুনি এতিয়াও আপোনাৰ পেন আৰু আধাৰ লিংক কৰা নাই তেন্তে এই বৰ্ষত বেংকিং আৰু চৰকাৰী সেৱাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব। এতিয়াৰ পৰা একাউণ্ট ফ্ৰীজ আৰু চাৰ্ভিচ ব্লকৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক। ইয়াৰ ফলত কৰ দাখিল, ধন ঘূৰাই দিয়া আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ বেংকিং সেৱাসমূহৰ প্ৰৱেশত ব্যাঘাত জন্মিব। এই সকলোবোৰ দিশ সঠিক হৈ থাকিবলৈ ASAP কৰি ল’ব।
৮ম দৰমহা আয়োগ ৰূপায়ণ
২০২৫ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰত ৭ম দৰমহা আয়োগৰ কাৰ্যকাল শেষ হ’ব আৰু ২০২৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা ৮ম দৰমহা আয়োগ আৰম্ভ হ’ব। ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে তেওঁলোকৰ দৰমহা আৰু পেঞ্চনৰ পৰিৱৰ্তন আশা কৰিব পাৰে। অৱশ্যে, প্ৰকৃত বৃদ্ধিৰ প্ৰতিফলন হ’বলৈ কিছু সময় লাগিব পাৰে।
সাপ্তাহিক ক্ৰেডিট স্ক'ৰ আপডেট
বৰ্তমানৰ ১৫ দিনীয়া চক্ৰৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া ক্ৰেডিট ব্যুৰোসমূহে প্ৰতি সপ্তাহত গ্ৰাহকৰ তথ্য সতেজ কৰিব। ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল ঋণ পৰিশোধ বা ডিফল্টে আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক’ৰত বহু বেছি দ্ৰুতভাৱে প্ৰতিফলিত হ’ব, যিয়ে ঋণৰ যোগ্যতাক প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিব।
সংশোধিত এল পি জি আৰু ইন্ধনৰ মূল্য
ঘৰুৱা আৰু বাণিজ্যিক এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ লগতে এভিয়েশন টাৰ্বাইন ইন্ধনৰ (এ টি এফ) মূল্য ১ জানুৱাৰীত পুনৰীক্ষণৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ঘৰুৱা বাজেট আৰু বিমান ভাড়াত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে।
পিএম-কিছানৰ বাবে নতুন কৃষক আইডি
ভাৰত চৰকাৰে পিএম-কিছান আঁচনিৰ বাবে নতুন কৃষক আইডি ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, যাৰ ফলত ২০২৫ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা নতুন আবেদনকাৰীৰ বাবে ইয়াক বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। এই ডিজিটেল আইডিয়ে কৃষকৰ ভূমিৰ ৰেকৰ্ড, শস্যৰ তথ্য, আধাৰ, আৰু বেংকৰ সবিশেষ সংযোগ কৰি স্বচ্ছতা আৰু কাৰ্যক্ষম সুবিধা হস্তান্তৰ নিশ্চিত কৰে। বৰ্তমানৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে, কিন্তু নতুন আবেদনকাৰীয়ে ৬ হাজাৰ টকাৰ বাৰ্ষিক সহায় লাভ কৰিবলৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব।
নতুন আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ (আইটিআৰ) প্ৰ-পত্ৰ
কৰদাতাসকলে ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা পুনৰুজ্জীৱিত আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ (আইটিআৰ) প্ৰ-পত্ৰ আশা কৰিব পাৰে, যিটো সম্ভৱতঃ বেংকিং আৰু খৰচৰ সবিশেষৰে পূৰ্বতে পূৰণ কৰা হ’ব। দাখিল প্ৰক্ৰিয়া সৰল কৰাই হৈছে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ মূল লক্ষ্য।
বৰ্ধিত ডিজিটেল পেমেণ্ট সুৰক্ষা
বেংকসমূহে ইউপিআই লেনদেনৰ ওপৰত কঠোৰ পৰীক্ষা আৰু হোৱাটছএপ আৰু টেলিগ্ৰামৰ দৰে মেছেজিং এপৰ বাবে অধিক শক্তিশালী চিম পৰীক্ষণ নীতি ৰূপায়ণ কৰি জালিয়াতি ৰোধ কৰিব।
নতুন সহ-ঋণ প্ৰদানৰ নিয়ম
২০২৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ আপডেট কৰা সহ-ঋণ কাঠামো অনুসৰি প্ৰতিজন ঋণদাতাই ঋণৰ কমেও ১০% নিজৰ বহীত ৰাখিব লাগিব যাতে ন্যায্য বিপদ-ভাগী নিশ্চিত কৰিব পৰা যায়।