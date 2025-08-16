কম কষ্ট-খৰচৰে অধিক মুনাফা লাভ কৰিবলৈ কৰক ওলকচুৰ খেতি

ডিজিটেল ডেস্ক:ওলকচু এবিধ অতি পুষ্টিসম্পন্ন পাচলি। ইয়াক নিৰামিষভোজীৰ ‘ছাগলীৰ মাংস’ বুলিও কোৱা হয়। অতি সোৱাদযুক্ত এই ওলকচুত ভিটামিন চি, বি ১, বি ৬, ফলিক এচিড, আঁহ, মেগনেছিয়াম, কেলচিয়াম, পটাছিয়াম, আইৰণ আৰু ফছফৰাছ প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়। অত্যন্ত স্বাস্থ্যকৰ হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ চাহিদা বছৰটোৰ সকলো সময়তে থাকে। ফলত কৃষকেও ওলকচুৰ খেতি কৰি অগণন টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে।
ওলকচু খেতিৰ বাবে জলবায়ু আৰু মাটি
গৰম আৰু আৰ্দ্ৰ জলবায়ুত ওলকচুৰ খেতি ভাল হয়। ইয়াৰ বাবে ২০ৰ পৰা ৩৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ উষ্ণতা উপযুক্ত বুলি বিবেচনা কৰা হয়। যদি ভাল বৰষুণ বা জলসিঞ্চনৰ সুবিধা থাকে, তেতিয়া ইয়াৰ উৎপাদন আৰু অধিক বৃদ্ধি পায়। আনহাতে, পাতল বালিচহীয়া মাটি ওলকচুৰ খেতিৰ বাবে উত্তম। ওলকচু ৰোপন কৰা ঠাইত পানীৰ নিষ্কাশন ভাল হ’ব লাগে। পানী ৰোৱা ঠাইত উদ্ভিদ পচিবলৈ ধৰে।
পথাৰ প্ৰস্তুতি
খেতি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে পথাৰখন দকৈ হাল বাই ল'ব লাগে যাতে মাটিখিনি টান হৈ নাথাকে আৰু অপতৃণমুক্ত হয়। হাল বোৱা শেষ হ’লে পথাৰত গোবৰ দিব লাগে, যাতে মাটিয়ে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পুষ্টি লাভ কৰে।
বীজ সিঁচাৰ সময়
যি ঠাইত পৰ্যাপ্ত পানী থাকে, সেই ঠাইত ১৫ মাৰ্চৰ পৰা ১৫ মে’ৰ ভিতৰত ওলকচুৰ বীজ ৰোপন কৰিব পাৰে। আনহাতে, অলপ শুকান ঠাইত জুন মাহৰ শেষ সপ্তাহৰ পৰা আগষ্টলৈকে ইয়াৰ বীজ ৰোপন কৰিব পাৰে।
খৰচ আৰু লাভ
ওলকচু খেতিৰ খৰচ প্ৰতি হেক্টৰত প্ৰায় ৩ লাখ। এই খৰচে পথাৰ প্ৰস্তুতি, বীজ, সাৰ, জলসিঞ্চন, শ্ৰম আদিক সামৰি লয়। সঠিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ আৰু ভাল জাতৰ বীজ হ'লে এই খৰচৰ বিপৰীতে এক হেক্টৰৰ পৰা আপুনি ৪ৰ পৰা ১২ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। বহু কৃষকে প্ৰতি একৰত ১ৰ পৰা ১.৫ লাখ টকা খৰচ কৰি ৪ৰ পৰা ৫ লাখ টকাৰ মুনাফা লাভ কৰিব পাৰে।
জলসিঞ্চন আৰু যত্ন
বিশেষকৈ মে’ মাহৰ পিছত বতৰ গৰম হ’লে ৩-৪ বাৰ জলসিঞ্চনৰ প্ৰয়োজন হয়। অতিৰিক্ত পানী পৰিহাৰ কৰাটোও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, নহ’লে উদ্ভিদবোৰ পচি যাব পাৰে। অপতৃণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে সময়ে সময়ে এইসমূহ কাটি পেলাব লাগে।
কীট-পতংগ নিয়ন্ত্ৰণ
সাধাৰণতে ওলকচুত কীট-পতংগ নালাগে যদিও ইয়াৰ পৰা কীট-পতংগক দূৰ কৰিবলৈ ইণ্ডোফিল, বাভিষ্টিন, কেপ্তান বা মানকোজেব আদি ভেঁকুৰনাশক ঔষধ স্প্ৰে কৰিব লাগে। লগতে শস্যক অত্যধিক আৰ্দ্ৰতাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগে।
পুষ্টি আৰু ধৰ্মীয় গুৰুত্ব
ওলকচু কেৱল পুষ্টিৰেই চহকী নহয়, ইয়াৰ ধৰ্মীয় তাৎপৰ্যও আছে। দীপাৱলীৰ দিনা ওলকচু খোৱাটো শুভ বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। ই শৰীৰত থকা ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থৰ অভাৱ পূৰণ কৰাৰ লগতে পাচন শক্তিও শক্তিশালী কৰে।উল্লেখ্য যে, যিসকল কৃষকে কম কষ্টৰে অধিক লাভ বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে ওলকচুৰ খেতি এক উৎকৃষ্ট বিকল্প। সঠিক সময়ত বীজ সিঁচা, ভাল জাতৰ বাছনি আৰু সঠিক যত্নৰ দ্বাৰা এই শস্যই আপোনাক লাখ লাখ টকাৰ লাভ দিব পাৰে।
