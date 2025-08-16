ভাৰতীয় টেবলেট পিচি বজাৰ ২০২৫ বৰ্ষত ২০ শতাংশ বৃদ্ধিঃ শীৰ্ষত এপ'ল

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতৰ টেবলেট, পিচিৰ বজাৰ ২০২৫ চনৰ জুন ত্ৰৈমাসিকত ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে। চাইবাৰমিডিা ৰিচাৰ্ছৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এপ’লৰ বজাৰ অংশীদাৰিত্ব প্ৰায় এক তৃতীয়াংশ হৈছে।
ছাইবাৰ মিডিয়া ৰিচাৰ্ছৰ টেবলেট, পিচি ভাৰত বজাৰৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ২০২৫ চনৰ জুন ত্ৰৈমাসিকত ভাৰতীয় বজাৰত এপ’লৰ আইপেডৰ যোগান ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে। প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে, “২০২৫ চনৰ দ্বিতীয় ত্ৰৈমাসিকত এপ’লে ভাৰতৰ টেবলেট বজাৰত ৩০ শতাংশ বজাৰ অংশীদাৰিত্বৰ সৈতে শীৰ্ষ স্থান ধৰি ৰাখিছে। য’ত ত্ৰৈমাসিকৰ পিছত ত্ৰৈমাসিকত ৭৮ শতাংশ আৰু বছৰৰ পিছত বছৰত ১০ শতাংশ বৃদ্ধিয়ে ইয়াক সমৰ্থন কৰিছে।
এই প্ৰদৰ্শনৰ মূল কাৰণ হৈছে নতুনকৈ মুকলি কৰা আইপেড ১১ ছিৰিজৰ প্ৰতি প্ৰবল চাহিদা, যিটোৱে এই ত্ৰৈমাসিকত এপ’লৰ মুঠ চালানৰ ৭০ শতাংশ আছিল। আনহাতে চেমচাঙে এপ’লৰ পিছত স্থান লাভ কৰিছে।চেমচাঙৰ যোগান ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে। আৰু ইয়াৰ বজাৰ অংশীদাৰিত্ব ২৭ শতাংশ হৈছে।
প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে, “কোম্পানীটোৰ বিস্তৃত প’ৰ্টফলিঅ’ৰ ফলত সুলভ আৰু উদ্যোগ কেন্দ্ৰীক দুয়োটা খণ্ডতে প্ৰদৰ্শন বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। গেলেক্সি টেব এ৯ প্লাছ ৫জি এই ত্ৰৈমাসিকত চেমচাঙৰ টেবলেট চালানৰ ৮১ শতাংশ অৰিহণা যোগাইছিল।”
লেন’ভ’ৰ বজাৰ অংশীদাৰিত্ব বছৰৰ পিছত বছৰত ১৬ শতাংশ স্থিৰ হৈ আছে যদিও ভাৰতীয় বজাৰত টেবলেট পিচিৰ যোগান ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে। শ্বাওমি আৰু ৱানপ্লাছে যথাক্ৰমে ৮১ শতাংশ আৰু ৯৫ শতাংশ উচ্চ বৃদ্ধিৰে ১৫ শতাংশ আৰু ৬ শতাংশ বজাৰ অংশীদাৰিত্ব লাভ কৰিছে।
চিএমআৰৰ জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক, ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইনটেলিজেন্স গ্ৰুপৰ মেনকা কুমাৰীয়ে কয়, “মূল্যৰ প্ৰতি সংবেদনশীল খণ্ডত প্ৰবল দুই অংকৰ বৃদ্ধিয়ে ছাত্ৰ, শ্ৰমিক আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰদৰ্শন বিচৰা মূল্য-সচেতন ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰা প্ৰবল চাহিদাৰ ইংগিত দিয়ে আৰু শ্বাওমি আৰু ৱানপ্লাছৰ দৰে ব্ৰেণ্ডৰ পৰা নতুন আৰু আকৰ্ষণীয় এণ্ড্ৰইড টেবলেটৰ জৰিয়তে এই চাহিদা পূৰণ হৈছে।