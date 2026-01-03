ঠাণ্ডাৰ সৈতে যুঁজিবলৈ শীতকালত পিন্ধক এই ৰঙৰ কাপোৰ

ডিজিটেল ডেস্ক: শীতকালত ঠাণ্ডাৰ পৰা শৰীৰটোক ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি প্ৰায়ে উলৰ কাপোৰ, জেকেট, চুৱেটাৰ পিন্ধো। কিন্তু আপুনি জানেনে যে এই গৰম কাপোৰবোৰৰ ৰঙেও ঠাণ্ডা কমোৱাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰে ? হয়, সঠিক ৰং বাছি ল’লে আপুনি ঠাণ্ডাৰ পৰা সহজেই ৰক্ষা পাব পাৰে। শীতকালত কোনবোৰ ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিলে ভাল তথা ইয়াৰ আঁৰৰ বৈজ্ঞানিক কাৰণৰ বিষয়ে আজি জানো আহক-
শীতকালত কি ৰঙে শৰীৰক গৰম কৰি ৰাখে ?
শীতকালত ক’লা, বাদামী, গাঢ় নীলা, গাঢ় সেউজীয়া, মেৰুণ আদি গাঢ় ৰং ব্যৱহাৰ কৰাটো খুব দৰকাৰী। কাৰণ এই ৰংবোৰে সূৰ্যৰ পোহৰ অধিক শোষণ কৰে। ৰ’দত ওলাই গ’লে ক’লা পৃষ্ঠই ৰ’দৰ তাপ শোষণ কৰে, যাৰ ফলত শৰীৰৰ উষ্ণতা বজাই ৰখাত সহায় হয়, যাৰ ফলত শৰীৰত ঠাণ্ডা কমকৈ লাগে।
শীতকালত কি ৰঙৰ কাপোৰে আপোনাক ঠাণ্ডা লগাব পাৰে ?
বগা, ক্ৰীম, পাতল ধূসৰ বা পেষ্টেল ৰঙে সূৰ্য্যৰ ৰশ্মি শোষণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিফলিত কৰে। অৰ্থাৎ এই ৰঙে শৰীৰক গৰম কৰি ৰখাত বিশেষ সহায় নকৰে, যাৰ ফলত ঠাণ্ডাৰ অনুভূতি বৃদ্ধি পাব পাৰে। এই কাৰণেই গৰমৰ দিনত পাতল ৰং ভাল, কিন্তু শীতকালত ই আপোনাৰ বাবে বিপদজনক হ'ব পাৰে।
ইয়াৰ আঁৰৰ বৈজ্ঞানিক কাৰণ কি ?
ৰংবোৰ তাপ বিকিৰণৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত।
গাঢ় ৰঙে অধিক তাপ শক্তি শোষণ কৰে।
পোহৰৰ ৰঙে তাপ শক্তি প্ৰতিফলিত কৰে।
এই বৈজ্ঞানিক নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গ্ৰীষ্মকালত পাতল ৰং আৰু শীতকালত গাঢ় ৰং পিন্ধাটো বাঞ্ছনীয়।
শীতকালত কোনবোৰ ৰং পিন্ধিলে ভাল ?
ক’লা: আটাইতকৈ তাপ শোষণ কৰা ৰং
ব্ৰাউন আৰু গাঢ় নীলা: ষ্টাইলিছ অথচ উষ্ণ
গাঢ় সেউজীয়া আৰু মেৰুণ: ফেশ্বন আৰু উষ্ণতাৰ নিখুঁত মিশ্ৰণ
গাঢ় ধূসৰ ৰঙৰ: ঠাণ্ডাৰ পৰা সুৰক্ষাৰ সৈতে এটা পেছাদাৰী ৰূপ।
ফেশ্বন অক্ষুন্ন ৰাখিবলৈ পিন্ধক এই কাপোৰ
যদি আপুনি শীতকালত ষ্টাইলৰ সৈতে উষ্ণতা বিচাৰে, তেন্তে গাঢ় ৰঙৰ জেকেট, কোট, চুৱেটাৰ আৰু স্কাৰ্ফ বাছি লওক। পাতল ৰঙৰ ইনাৰৱেৰৰ সৈতে যোৰ কৰিলে শৰীৰক মাৰ্জিত ৰূপ দিয়াৰ লগতে পৰ্যাপ্ত উষ্ণতাও প্ৰদান কৰে। এইদৰে ফেশ্বনৰ লগত আপোচ নকৰাকৈয়ে ঠাণ্ডাৰ পৰা নিজকে ভালদৰে ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। শীতকালত গাঢ় ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধাটো কেৱল ফেশ্বনেবলেই নহয়, বৈজ্ঞানিকভাৱেও উপকাৰী। পৰৱৰ্তী সময়ত শীতকালীন বজাৰ কৰিবলৈ গ’লে গাঢ় ৰঙৰ কাপোৰক অগ্ৰাধিকাৰ দিব যাতে শৰীৰত ঠাণ্ডাৰ প্ৰভাৱ কম হয়।