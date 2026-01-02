চাবস্ক্ৰাইব কৰক

কি ৰোগত হাঁহৰ মাংসই ঔষধৰ কাম কৰে জানি লওক

সংগীতা দাস
ডিজিটেল ডেস্ক: এতিয়া হাঁহ খোৱাৰ বতৰ। ডিচেম্বৰৰ শেষৰ পৰা জানুৱাৰীৰ শেষলৈকে নতুন বছৰ বুলি বনভোজ, আপোনজনৰ সৈতে এসাঁজ খাওঁতে হাঁহৰ মাংসই প্ৰাধান্য লাভ কৰে। ভোগালী বিহুতো আছেই ! হাঁহ-কোমোৰাৰ জুতি নল’লে যেন এই বিহু আধৰুৱা। বহুতৰ মতে, হাঁহৰ মাংস আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অপকাৰী। হাঁহৰ মাংস খালে হেনো পুৰণি বেমাৰে পুনৰ আমাৰ শৰীৰত দেখা দিয়ে। কিন্তু সঠিককৈ খালে হাঁহৰ মাংস আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ঔষধ হৈ পৰে। আজি হাঁহৰ মাংসৰ স্বাস্থ্য উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জানো আহক-

প্ৰটিনৰ উৎকৃষ্ট উৎস

হাঁহৰ মাংসত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰটিন থাকে, যিয়ে পেশীৰ বৃদ্ধি আৰু মেৰামতিত সহায় কৰে। যাৰ বাবে খেলুৱৈ, জিমলৈ যোৱা বা তেওঁলোকৰ প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব বিচৰা যিকোনো ব্যক্তিৰ বাবে এক আদৰ্শ পছন্দ হৈ পৰে হাঁহৰ মাংস। 

হাঁহৰ মাংস আইৰণ সমৃদ্ধ

আইৰণ এক অতি প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদান, যিয়ে সমগ্ৰ শৰীৰত অক্সিজেন পৰিবহণ কৰাত সহায় কৰে। হাঁহৰ মাংস হৈছে হিম আইৰণৰ এক কল্পনাতীত উৎস, যিটো আইৰণ আমাৰ শৰীৰে আটাইতকৈ সহজে শোষণ কৰে। আপোনাৰ খাদ্যত হাঁহৰ মাংস অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আইৰণৰ অভাৱত হোৱা ৰক্তহীনতা প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায়ক হ’ব পাৰে।

হৃদযন্ত্ৰৰ বাবে উপকাৰী

এইবিধ মাংসত যথেষ্ট অ’মেগা-৩ আৰু অ’মেগা-৬ ফেটি এচিড থাকে, যি হৃদযন্ত্ৰৰ বাবে অত্যন্ত উপকাৰী। নিয়মিতভাৱে হাঁহৰ মাংসৰ দৰে অ’মেগা সমৃদ্ধ খাদ্য খালে মগজুৰ কাৰ্য্যক্ষমতা উন্নত হোৱাৰ লগতে স্নায়ুৰ অৱক্ষয়ী ৰোগৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পায়। মাছ বা আখৰোটৰ দৰে অন্যান্য উৎসৰ তুলনাত হাঁহৰ মাংস অ’মেগা ফেটি এচিডৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ এক অনন্য উপায় হ’ব পাৰে।

ভিটামিন বি ৰ উৎস

শৰীৰৰ শক্তি উৎপাদন, মগজুৰ স্বাস্থ্য আৰু সামগ্ৰিক বিপাকীয় কাৰ্য্যৰ বাবে বি ভিটামিন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। হাঁহৰ মাংসত বি ৬, বি ১২ আৰু নিয়াচিনকে ধৰি প্ৰয়োজনীয় বি ভিটামিন থাকে, যিয়ে খাদ্যক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাত সহায় কৰে। বিশেষকৈ ভিটামিন বি ১২ স্নায়ু আৰু ৰক্তকণিকা সুস্থ কৰি ৰখাৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়। বি ১২ৰ অভাৱ হ’লে শৰীৰটো খুব সোনকালে ভাগৰুৱা হৈ পৰে। এই ভিটামিনৰ অভাৱত হতাশাও হ’ব পাৰে। 

বৃদ্ধি কৰে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা

হাঁহৰ মাংস কেৱল সুস্বাদুয়েই নহয়, ই আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি কৰে। ইয়াত চেলেনিয়াম আৰু জিংকৰ দৰে প্ৰয়োজনীয় ট্ৰেচ মিনাৰেল থাকে, যিয়ে শক্তিশালী ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বজাই ৰখাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে।