অধ্যয়ন পিপাসা, আত্মবিশ্বাস তথা সপোন পূৰণত 'কে বি চি'ৰ ভূমিকা

সংগীতা দাস
ডিজিটেল ডেস্ক: বৰ্তমান যুগত টেলিভিছন কেৱল মনোৰঞ্জনৰ মাধ্যম নহয়, ই শিক্ষাৰ এক শক্তিশালী মাধ্যম হিচাপেও পৰিগণিত হৈছে। এই প্ৰসংগত টেলিভিছনৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় কুইজ শ্ব''কৌন বনেগা কৰৌৰপতি' য়ে সমাজত এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰিছে। এই অনুষ্ঠানটোৱে অধ্যয়ন পিপাসা বৃদ্ধি কৰা আৰু বহু লোকৰ সপোন পূৰণ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে।

'কৌন বনেগা কৰৌৰপতি' অনুষ্ঠানটো মূলত জ্ঞানভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰৰ খেল। ইয়াত ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সাম্প্ৰতিক ঘটনা আদি বিভিন্ন বিষয়ৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধা হয়। এই প্ৰশ্নসমূহে দর্শক আৰু প্ৰতিযোগী দুয়োকে নতুন নতুন তথ্য জানিবলৈ উৎসাহিত কৰে। ফলস্বৰূপে মানুহৰ ভিতৰত পঢ়া-শুনাৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি পায় আৰু অধ্যয়ন পিপাসা জাগ্ৰত হয়।

এই অনুষ্ঠানটোৱে শিক্ষাৰ গুৰুত্ব সমাজত স্পষ্টভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সাধাৰণ লোক এই অনুষ্ঠানটো চাই বুজি পায় যে জ্ঞান কেৱল পৰীক্ষাত নম্বৰ লাভৰ বাবে নহয়, জীৱনত আগবঢ়ি যোৱাৰ বাবেও অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। ইয়াৰ জৰিয়তে মানুহে নিয়মিত বাতৰি পঢ়া, সাধাৰণ জ্ঞান বৃদ্ধি কৰা আৰু নতুন বিষয় শিকাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলে।

'কৌন বনেগা কৰৌৰপতি'য়ে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লয়। সাধাৰণ পটভূমিৰ পৰা অহা প্ৰতিযোগীয়ে লাখ লাখ দর্শকৰ সন্মুখত নিজৰ জ্ঞান আৰু সাহস প্ৰদৰ্শন কৰে। তেওঁলোকৰ সফলতা দেখি বহু লোক অনুপ্ৰাণিত হয় আৰু নিজৰ সপোন পূৰণৰ বাবে আগবাঢ়িবলৈ সাহস লাভ কৰে।

অগণনজনৰ সলনি হৈছে জীৱনৰ দিশ 

তদুপৰি, এই অনুষ্ঠানটোৱে বহু লোকৰ জীৱনৰ দিশ সলনি কৰিছে। বিজয়ী হৈ লাভ কৰা ধনৰ জৰিয়তে কোনোয়ে যদি নিজৰ শিক্ষাজীৱন আগবঢ়াইছে, কোনোয়ে চিকিৎসা কৰাইছে, কোনোয়ে আৰম্ভ কৰিছে ব্যৱসায়। সেয়েহে, এই অনুষ্ঠানটো কেৱল ধন লাভৰ সুযোগেই নহয়, সপোন বাস্তৱায়নৰ পথো দেখুৱাইছে অগণনজনক।

অমিতাভ বচ্চনৰ জীৱন দৰ্শন আৰু 'কে বি চি'

'কৌন বনেগা কৰৌৰপতি'  কেৱল এটা জ্ঞানভিত্তিক কুইজ অনুষ্ঠানেই নহয়, ই এক প্ৰেৰণা-মূলক জীৱন পাঠশালাও। এই অনুষ্ঠানটোৰ সৈতে অমিতাভ বচ্চনৰ নাম অবিচ্ছেদ্যভাৱে জড়িত। উপস্থাপক হিচাপে তেওঁ কেৱল প্ৰশ্ন সোধাই নহয়, নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ আৰু আচৰণৰ জৰিয়তে দৰ্শকক গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছে।

অমিতাভ বচ্চনৰ ব্যক্তিগত জীৱন দৰ্শকৰ বাবে এক প্ৰেৰণাদায়ক উদাহৰণ। জীৱনৰ শীৰ্ষত উপনীত হোৱাৰ পিছতো তেওঁ বহু সংকট, আৰ্থিক ব্যৰ্থতা আৰু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল। তথাপিও ধৈৰ্য, পৰিশ্ৰম আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে তেওঁ পুনৰ সফলতা অৰ্জন কৰে। এই অনুষ্ঠানত তেওঁ এই অভিজ্ঞতাৰ কথা কেতিয়াবা ভাগ-বতৰ কৰে, যাৰ পৰা দৰ্শকে ব্যৰ্থতাত হতাশ নহৈ আগবঢ়ি যোৱাৰ শিক্ষা লাভ কৰে।

অমিতাভ বচ্চনৰ পৰিয়াল জীৱনো দৰ্শকৰ বাবে এক আদৰ্শ। অনুষ্ঠানটোৰ বিশেষ কিছুমান খণ্ডত তেওঁৰ পত্নী জয়া বচ্চন আৰু পুত্ৰ অভিষেক বচ্চন অনুষ্ঠানলৈ আহিছিল। এই খণ্ডসমূহত দৰ্শকে অমিতাভ বচ্চনৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি মৰম, সন্মান আৰু পাৰস্পৰিক সমঝোতা স্পষ্টভাৱে লক্ষ্য কৰিছিল। পত্নীৰ সৈতে তেওঁ যি সন্মানজনক আৰু স্নেহপূৰ্ণ আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, সেয়া দৰ্শকৰ বাবে এক সুস্থ দাম্পত্য জীৱনৰ উদাহৰণ হৈ পৰিছিল।

পুত্ৰ অভিষেক বচ্চনৰ সৈতে অনুষ্ঠানত হোৱা কথোপকথনত অমিতাভ বচ্চনে এজন পিতৃ হিচাপে সহানুভূতিশীলতা, উৎসাহ আৰু সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিছিল। ইয়াৰ জৰিয়তে দৰ্শকে বুজিবলৈ সক্ষম হয় যে সন্তানৰ সফলতা বা ব্যৰ্থতাত অভিভাৱকৰ সহায় আৰু প্ৰেৰণাই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ।

তদুপৰি, বয়স বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতো অমিতাভ বচ্চনৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠা, শৃংখলাবদ্ধ জীৱনশৈলী আৰু শিক্ষাৰ প্ৰতি সন্মান দৰ্শকৰ বাবে এক অনুপ্ৰেৰণা। তেওঁ প্ৰমাণ কৰিছে যে বয়স কেতিয়াও কাম কৰাৰ বা শিকাৰ বাধা নহয়।

ক’ব পাৰি যে 'কৌন বনেগা কৰৌৰপতি' অধ্যয়ন পিপাসা বৃদ্ধি কৰা, আত্মবিশ্বাস জগোৱা আৰু সপোন পূৰণ কৰাত এক প্ৰেৰণা-মূলক অনুষ্ঠান। ই সমাজত এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে যে জ্ঞান, পৰিশ্ৰম আৰু দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিৰ জৰিয়তে যিকোনো মানুহেই সফল হ’ব পাৰে। তদুপৰি, দৰ্শকে অমিতাভ বচ্চনৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰা বহু মূল্যবান শিক্ষা লাভ কৰিছে। তেওঁৰ জীৱন সংগ্রাম, নম্ৰতা, পৰিয়াল প্ৰেম আৰু নৈতিক মূল্যবোধে দৰ্শকক কেৱল মনোৰঞ্জনেই নহয়, জীৱনটো সুন্দৰভাৱে যাপন কৰাৰ পথো দেখুৱাইছে।