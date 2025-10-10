ফল এবিধ, উপকাৰ অনেক

ডিজিটেল ডেস্ক: কিৱি সুস্বাদুয়েই নহয়, স্বাস্থ্যৰ বাবেও অতি উপকাৰী। কিৱি অতি পুষ্টি সমৃদ্ধ। এই বিশেষ ফলবিধৰ বহু ৰোগ দূৰ কৰাৰ ক্ষমতা আছে। ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ পৰা চকু স্বাস্থ্যৱান ৰখালৈকে, কিৱি খোৱাৰ অগণন স্বাস্থ্য লাভালাভ আছে। সেয়ে স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবলৈ আপুনি আপোনাৰ দৈনন্দিন আহাৰত কিৱি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে। কিৱিৰ উপকাৰিকাসমূহ হৈছে-
ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰক
কিৱিয়ে উচ্চ ৰক্তচাপ হ্ৰাস কৰাত আপোনাক যথেষ্ট সহায় কৰিব পাৰে। ই হৃদ আক্ৰমণ আৰু ষ্ট্ৰকৰ আশংকা বহু গুণে দূৰ কৰিব পাৰে।এক অধ্যয়ন অনুসৰি, আঠ সপ্তাহৰ বাবে প্ৰতিদিনে তিনিটা কিৱি খোৱা লোকসকলে ডায়েষ্টোলিক আৰু চিষ্টোলিক দুয়োপ্ৰকাৰৰ ৰক্তচাপৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে।কিৱিত পোৱা লুটিন নামৰ এণ্টি অক্সিডেণ্টে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে।আনহাতে, কিৱিত ভিটামিন চি প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে।যি ৰক্তচাপ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব পাৰে।
ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ কাৰক
কিৱিত থকা ভিটামিন চি য়ে শৰীৰৰ কোষবোৰক মুক্ত ৰেডিকেলৰ ক্ষতিৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰে। কিৱিক কোষৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হয়। ই ৰোগ প্ৰতিৰোধ প্ৰণালী শক্তিশালী কৰে। তদুপৰি ই কোষ কলাৰ বিকাশ আৰু মেৰামতিত সহায় কৰে।
হাড়ক কৰে শক্তিশালী
কিৱিত ভিটামিন কে থাকে, যি অষ্টিওট্ৰপিক কাৰ্যকলাপ বা নতুন হাড়ৰ কোষ বিকাশত অৰিহণা যোগাব পাৰে। ইয়াত থকা ভিটামিন ই, মেগনেছিয়াম আৰু ফলেটেও স্বাস্থ্য ভালে থকাত সহায় কৰে।
চুলিৰ বাবে উপকাৰী
কিৱিত পোৱা ভিটামিন চি আৰু ইয়ে আপোনাক চুলি সৰা হ্ৰাস কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰিব পাৰে।তদুপৰি ইয়াত ফছফৰাছ, মেগনেছিয়াম আৰু জিংক থাকে, যি ৰক্ত সঞ্চালনত সহায় কৰে আৰু চুলিৰ বিকাশ বৃদ্ধি কৰে। কিৱিৰ বীজত অমেগা ৩ ফেটি এচিড থাকে, যি ভিতৰৰ পৰা চুলি ময়েশ্চাৰাইজ কৰাত সহায় কৰে।
ছালৰ সকলো সমস্যা সমাধানৰ কাৰক
কিৱি হৈছে ভিটামিন চি ৰ উৎস। ই এণ্টি অক্সিডেণ্ট হিচাপে কাম কৰে আৰু ছালৰ সমস্যা আঁতৰ কৰে।
চকুৰ বাবে উপকাৰী
কিৱিয়ে আণৱিক অৱক্ষয় প্ৰতিহত কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত দৃষ্টিশক্তি হ্ৰাস হয়। লুটিন আৰু জেক্সান্থিন কিৱিত পোৱা যায়। এই দুয়োটা পদাৰ্থই এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ দৰে কাম কৰে।