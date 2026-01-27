খাওতে সাৱধান হ'লেই দূৰ হয় এই ৰোগ

ডিজিটেল ডেস্ক: যকৃত বা লিভাৰ আমাৰ শৰীৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ। লিভাৰে শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ আঁতৰোৱা আৰু তেজত চেনি আৰু কলেষ্টেৰলৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। কিন্তু লিভাৰত অতিৰিক্ত চৰ্বি জমা হ’লে ফেটি লিভাৰ ৰোগ হয়, যি আজিকালি এক সাধাৰণ স্বাস্থ্য সমস্যাত পৰিণত হৈছে। কিন্তু, সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি কিয় ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে ফেটি লিভাৰৰ সমস্যাই ? এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কি খাব লাগে, কি নালাগে জানো আহক-
ফেটি লিভাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ সহজ উপায়
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ মতে, যদি আপুনি সময়মতে খাদ্য আৰু জীৱনশৈলীত সৰু সৰু পৰিৱৰ্তন কৰে, তেন্তে মাত্ৰ দুমাহৰ ভিতৰতে ফেটি লিভাৰৰ সমস্যা সমাধান হ’ব পাৰে। ইয়াৰ বাবে সদায়-
দৈনিক ব্যায়াম কৰিব
যদি আপুনি একেবাৰে ব্যায়াম নকৰে, তেন্তে এতিয়াই আৰম্ভ কৰাটো খুব দৰকাৰী। এৰোবিক ব্যায়াম আৰু শক্তি প্ৰশিক্ষণ দুয়োটাকে আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে কেৱল ব্যায়ামে যকৃতৰ চৰ্বি ৩০% পৰ্যন্ত হ্ৰাস কৰিব পাৰে।
আঁহযুক্ত খাদ্য খাব
ফেটি লিভাৰৰ ব্যৱস্থাপনাত খাদ্যই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰে। ইয়াৰ বাবে আপুনি খাব লাগিব
৫০% শাক-পাচলি
২৫% কাৰ্ব (যেনে অটমিল, ব্ৰাউন ৰাইচ)
২৫% প্ৰ’টিন (মচুৰ দাইল, কটেজ চীজ, কণী, দৈ)
আঁহযুক্ত খাদ্যই পেটৰ চৰ্বি হ্ৰাস কৰে, যিটো চৰ্বিযুক্ত যকৃতৰ প্ৰধান কাৰণ।
স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বি খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব
তেল আৰু ভজা খাদ্য যদি প্ৰচুৰ পৰিমাণে খায়, তেন্তে সেইবোৰ খোৱা কমাই দিব। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে খাদ্যত বাদাম, আলমণ্ড, আখৰোট, চৰ্বিযুক্ত মাছ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। এইবোৰে যকৃতৰ এনজাইম উন্নত কৰে আৰু চৰ্বি জমা হোৱা হ্ৰাস কৰে
এইবোৰ খাদ্য ত্যাগ কৰক
যদি আপুনি ফেটি লিভাৰ সোনকালে ভাল কৰিবলৈ বিচাৰে, তেন্তে তলত উল্লেখিত খাদ্যসমূহ পৰিহাৰ কৰক-
১) ফলৰ ৰস
২) পেকেটত ভৰোৱা খাদ্য
৩) বেকাৰীৰ বস্তু
৪) ঠাণ্ডা পানীয় আৰু মিঠা পানীয়
মুঠতে খাদ্য গ্ৰহণ কৰোতে সচেতন হ’লে ৬ৰ পৰা ৮ সপ্তাহতে লিভাৰৰ চৰ্বি ১৫–২০% হ্ৰাস কৰিব পাৰে।
উল্লেখ্য যে, ফেটি লিভাৰ হৈছে এবিধ ‘নিৰৱ ৰোগ’ যিয়ে কোনো লক্ষণ নোহোৱাকৈ শৰীৰৰ ক্ষতি কৰে। গতিকে, লক্ষণৰ বাবে অপেক্ষা নকৰিব। সদায় সুস্থ জীৱনশৈলী গ্ৰহণ কৰি খাওতে সচেতন হ’ব।
বি.দ্ৰ: এই লেখাটো কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে। ই কোনো কাৰণতে চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ বা চিকিৎসাৰ বিকল্প নহয়। খাদ্য বা জীৱনশৈলীৰ কোনো পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আগতে সদায় চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’ব।