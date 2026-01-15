ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল ‘মাইগ্ৰেইন হেক’, কি কয় বিশেষজ্ঞই ?

ডিজিটেল ডেস্ক: বিগত কেইদিনমানৰ পৰা ছ’চিয়েল মিডিয়াত মাইগ্ৰেইনৰ বিষ কমোৱাৰ এক অদ্ভুত পদ্ধতিয়ে বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে। ভ্ৰূত বা চেলাউৰিত হেয়াৰ ক্লিপ বা কাপোৰৰ ক্লিপ লগাই মূৰৰ বিষ মিনিটৰ ভিতৰতে নাইকিয়া কৰিব পাৰি বুলি এই পদ্ধতিত দাবী কৰা হৈছে। বহু লোকেই ইয়াক তৎক্ষণাত সকাহ দিয়াৰ এক সহজ উপায় বুলি দাবী কৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এই চৰ্চিত পদ্ধতিয়ে সঁচাকৈয়ে মূৰৰ বিষৰ পৰা তৎক্ষণাত পৰিত্ৰাণ দিয়ে নে ?
কি এই ‘মাইগ্ৰেইন হেক’ ?
এই ভাইৰেল ধাৰণাত মানুহে ভ্ৰূৰ মাজৰ বা ওপৰৰ অংশত থকা স্নায়ুত মৃদু চাপ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ক্লিপ ব্যৱহাৰ কৰে। দাবী কৰা হয় যে, ইয়াৰ ফলত মাইগ্ৰেইনৰ তীব্ৰ বিষ কমি যায়। কিন্তু স্নায়ু বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, এই পদ্ধতিৰ পক্ষে কোনো শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণ নাই। মাইগ্ৰেইন এটা জটিল স্নায়ুজনিত সমস্যা, যি মগজুৰ স্নায়ু আৰু ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ অসামঞ্জস্যৰ সৈতে জড়িত। কেৱল বাহ্যিকভাৱে চাপ প্ৰয়োগ কৰি এই অন্তৰ্নিহিত কাৰণ দূৰ কৰিব নোৱাৰি।
তেন্তে এই পদ্ধতিৰে একাংশই কেনেকৈ সকাহ পায় ?
চিকিৎসকসকলৰ মতে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত সাময়িক সকাহ পোৱাৰ কেইটামান সম্ভাৱ্য কাৰণ থাকিব পাৰে। চেলাউৰিত চাপ দিয়াৰ ফলত বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি হয়, অৰ্থাৎ মনোযোগ বিষৰ পৰা আঁতৰাই পেলায়। তদুপৰি, ই একুপ্ৰেচাৰ পইণ্টৰ দৰে কাম কৰিব পাৰে বা প্লেচেব’ ইফেক্ট হ’ব পাৰে অৰ্থাৎ মগজুৱে বিশ্বাস কৰে যে এই পদ্ধতিয়ে সকাহ দিব। কিন্তু এই সকাহ ক্ষণস্থায়ী, স্থায়ী নিৰাময় নহয়।
হ'ব পাৰে বিপদ
স্নায়ু বিশেষজ্ঞসকলে এই পদ্ধতি ব্যৱহাৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ বাবে কঠোৰ পৰামৰ্শ দিয়ে। বেছি টানকৈ ক্লিপ লগালে ছালৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে, স্নায়ুৰ ওপৰত অত্যধিক চাপ পৰিব পাৰে। কিছুমান ক্ষেত্ৰত মূৰ ঘূৰোৱা, অস্বস্তি বা অজ্ঞান হৈ পৰাৰো সম্ভাৱনা থাকে। সেয়ে ইয়াক অত্যধিক মূৰৰ বিষৰ চিকিৎসা বুলি ধৰি লোৱাটো বিপদজনক হ’ব পাৰে।
মাইগ্ৰেইনৰ বাবে উত্তম তথা সুৰক্ষিত পন্থা কি ?
বিশেষজ্ঞৰ মতে, মাইগ্ৰেইন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ জীৱনশৈলীৰ সঠিক পৰিৱৰ্তন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। অত্যধিক কেফেইন, ফাষ্ট ফুড আদি ট্ৰিগাৰ ফুড পৰিহাৰ কৰা উচিত। পৰ্যাপ্ত টোপনি লোৱা, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰু নিয়মিতভাৱে চিকিৎসকে দিয়া ঔষধ গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। মাইগ্ৰেইন বেছি গুৰুতৰ হ’লে স্নায়ু বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লোৱাই হৈছে উত্তম পথ।
শেষত ক'ব পাৰি যে, চেলাউৰিত ক্লিপ লগোৱা ‘মাইগ্ৰেইন হেক’ কোনো নিশ্চিত বা বৈজ্ঞানিকভাৱে স্বীকৃত নিৰাময় পদ্ধতি নহয়। কিছুমানক ই সাময়িক সকাহ দিয়ে যদিও মাইগ্ৰেইনৰ দৰে গুৰুতৰ স্নায়ুজনিত সমস্যাৰ চিকিৎসাৰ বিকল্প হিচাপে ইয়াক কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি। সঠিক চিকিৎসা, চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ আৰু সুস্থ জীৱনশৈলীৰ জৰিয়তে মাইগ্ৰেইন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাই হৈছে সৰ্বোত্তম সমাধান।