খাওঁতে সাৱধান হ'লেই দূৰ হয় এই গুৰুতৰ ৰোগ

ডিজিটেল ডেস্ক: ইউৰিক এচিড হৈছে এক আৱৰ্জনা সামগ্ৰী, যি শৰীৰৰ পিউৰিনৰ স্তৰ বৃদ্ধি হ'লে উৎপন্ন হয়। পিউৰিন মুখ্যতঃ মাংস, সাগৰীয় খাদ্য আৰু আন কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰীত পোৱা যায়। শৰীৰত ইউৰিক এচিডৰ স্তৰ বৃদ্ধি হ’লে গাঁঠিৰ বিষ আৰু বৃক্কৰ পাথৰৰ দৰে স্বাস্থ্য সমস্যা হয়। কিন্তু আমাৰ সঠিক খাদ্যাভ্যাসে এই সমস্যাৰ পৰা আমাক সকাহ দিব পাৰে। হয়, আমাৰ আহাৰত কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰী অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আমি ইউৰিক এচিডৰ স্তৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰো। ইউৰিক এচিড হ্ৰাস কৰা ছুপাৰফুড কেইটা হৈছে-
হালধি
হালধিত কাৰকিউমিন থাকে, যাৰ প্ৰদাহ-প্ৰতিৰোধী আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট গুণ আছে। ই কেৱল ইউৰিক এচিডৰ স্তৰ হ্ৰাস কৰাৰ লগতে গাঁঠিৰ বিষ তথা অন্যান্য সম্পৰ্কিত সমস্যা প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে। গাখীৰ, পাচলি বা পানীৰ সৈতে হালধি সেৱন কৰাটো লাভজনক হ'ব পাৰে।
আদা
আদা হৈছে এক প্ৰাকৃতিক প্ৰদাহ-প্ৰতিৰোধী, যি ইউৰিক এচিডৰ স্তৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে। আদাত থকা ভিটামিন আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্টে সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত অৰিহণা যোগায়। আপুনি আদাৰ ৰস এগিলাচ পানীৰ সৈতে মিহলি কৰি দিনত ২-৩ বাৰকৈ খাব পাৰে।
ডালচেনি
ডালচেনিৰ এণ্টি-ইনফ্লেমেটৰী আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট গুণাগুণ আছে, যিয়ে ইউৰিক এচিডৰ স্তৰ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ব্যৱহাৰে ৰক্ত শৰ্কৰাৰ স্তৰ বজাই ৰখাত সহায় কৰে। আপুনি চাহৰ লগতে বিভিন্ন ব্যঞ্জনত ডালচেনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে।
মেথিগুটি
মেথিগুটিৰ পিউৰিনৰ পৰিমাণ কম আৰু ই গাঁঠিৰ বিষ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। ৰাতিপুৱা খালী পেটত পানীত তিয়াই থোৱা মেথিৰ গুটি খোৱাটোৱে ইউৰিক এচিড নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে।
ধনিয়া পাত
ধনিয়া পাতত এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে, যিয়ে ইউৰিক এচিডৰ স্তৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ মূত্ৰবৰ্ধক গুণাগুণো আছে, যি বৃক্কৰ কাৰ্যক্ষমতা বজাই ৰখাত সহায় কৰে। আপুনি চালাড, চাটনি বা পাচলিত ধনিয়া পাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে।
তদুপৰি, গোটেই দিনটো পৰ্যাপ্ত পানী খালেও ই ইউৰিক এচিডৰ স্তৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে। বিপাক উন্নত কৰিবলৈ আৰু ওজন বজাই ৰাখিবলৈ নিয়মীয়া শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপত কৰিব।যদি আপোনাৰ ইউৰিক এচিডৰ সমস্যা আছে, তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'বলৈ নাপাহৰিব।
এই সৰল পদক্ষেপবোৰৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ স্বাস্থ্যত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে আৰু ইউৰিক এচিডৰ সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব পাৰে। উচ্চ ইউৰিক এচিডৰ স্তৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে সঠিক আহাৰ বাছনি কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপোনাৰ আহাৰত উল্লেখিত খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি কেৱল ইউৰিক এচিডৰ স্তৰ হ্ৰাস কৰাই নহয়, আপুনি আপোনাৰ সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যও উন্নত কৰিব পাৰে।