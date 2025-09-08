ঔষধ, ডায়েগনষ্টিক, চিকিৎসা সঁজুলিৰ GST হ্ৰাসক দেশৰ স্বাস্থ্য সেৱা খণ্ডৰ ঐতিহাসিক সংস্কাৰ আখ্যা

ডিজিটেল ডেস্কঃ ঔষধ, ডায়েগনষ্টিক, আৰু চিকিৎসা সঁজুলিৰ ওপৰত সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ (জিএছটি)হ্ৰাসে ভাৰতৰ ফাৰ্মাচিউটিকেল আৰু স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডৰ পৰা ব্যাপক সমৰ্থন লাভ কৰিছে। এই খণ্ডৰ উদ্যোগীসকলে এই পদক্ষেপক এক ঐতিহাসিক সংস্কাৰ হিচাপে অভিহিত কৰি স্বাস্থ্যসেৱাক অধিক সুলভ কৰি তুলিব বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে।
ফাৰ্মাচিউটিকেলছ্ এক্সপ’ৰ্ট প্ৰম’চন কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়া (ফাৰ্মেক্সিল)ৰ অধ্যক্ষ নমিত জোশীয়ে কয়, “এয়া এক বিশাল সংস্কাৰ। ফাৰ্মাচিউটিকেলৰ ওপৰত জিএছটি ১২ শতাংশৰ পৰা ৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰি আৰু জীৱন ৰক্ষাকাৰী ঔষধৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে কৰ মুক্ত কৰি চৰকাৰে সুলভ স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে।
নতুন দিল্লীত যোৱা বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত আইপিএইচইএক্স ২০২৫ অনুষ্ঠানৰ সমান্তৰালভাৱে জোশীয়ে কয়, “ডাৰাটুমুমাব, এটেজ’লিজুমাব, আৰু পাৰ্টুজুমাবৰ দৰে অনক’ল’জি ঔষধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিৰল ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱহৃত ৩৩টা গুৰুত্বপূৰ্ণ থেৰাপী এতিয়া জিএছটি-মুক্ত। বহুতো ঔষধ আৰু সঁজুলিৰ ওপৰত জিএছটি ৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে।
ইয়াৰ ফলত লাখ লাখ ভাৰতীয়ৰ নিজৰ পকেটৰ ব্যয়ৰ বোজা লাঘৱ কৰাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট। আমি ৰপ্তানিকাৰকৰ পৰা বিতৰকলৈকে সকলো স্টেকহ’ল্ডাৰক মূল্য নিৰ্ধাৰণ আৰু যোগান শৃংখল দ্ৰুতভাৱে সমন্বয় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো। যাতে এই সঞ্চয় সাধাৰণ মানুহৰ বাবে প্ৰকৃত সকাহৰূপে পৰিণত হয়।– তেওঁ কয়।
ফাৰ্মাৰ পৰা মেডটেকলৈকে উদ্যোগসমূহে কৰ্কটৰ ঔষধ আৰু ডায়েগনষ্টিক কিটৰ দৰে বিস্তৃত পণ্যৰ ওপৰত জিএছটি হ্ৰাসৰ সিদ্ধান্তক এক মুখ্য সংস্কাৰ হিচাপে প্ৰশংসা কৰিছে। ম’ৰপেন লেবছৰ চিএমডি সুশীল সুৰীয়ে কয়, গ্লুক’মিটাৰ, টেষ্ট ষ্ট্ৰিপ, থাৰ্ম’মিটাৰ, ডায়েগনষ্টিক কিট, আৰু চিকিৎসাগত অক্সিজেনৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত জিএছটি ৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰাহকৰ বাবে এক বৃহৎ সকাহ। বিশেষকৈ এনে এখন দেশত যাক প্ৰায়ে বিশ্বৰ ডায়েবেটিছৰ ৰাজধানী বুলি কোৱা হয়।
উদ্যোগৰ সংঘ আৰু স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানকাৰীসকলে উল্লেখ কৰিছে যে এই সংস্কাৰ কেৱল ফাৰ্মা কোম্পানীৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয়। বিশেষজ্ঞসকলে উল্লেখ কৰিছে যে ঔষধ আৰু বীমাৰ সকাহে এক গাঠনিগত পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰিছে। যিয়ে স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধা সম্প্ৰসাৰণৰ লগতে পৰিয়ালৰ নিজৰ পকেটৰ ব্যয় হ্ৰাস কৰিব।
গ্ৰাণ্ট থৰ্ণটন ভাৰতৰ পাৰ্টনাৰ (টেক্স প্লেনিং এণ্ড অপটিমাইজেশ্যন) কৃষাণ অৰোৰাই কয়, “বীমা আৰ্থিক অন্তৰ্ভুক্তিৰ এক স্তম্ভ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে, আৰু নিৰ্বাচিত স্বাস্থ্য আৰু জীৱন বীমা পলিচিৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ জিএছটি মুক্তিৰ ফলত কভাৰেজ সম্প্ৰসাৰণ আৰু সামাজিক সুৰক্ষা গভীৰ হ’ব।”
একেদৰে, মহাজন ইমেজিং এণ্ড লেবছৰ প্ৰতিষ্ঠাতা তথা অধ্যক্ষ আৰু ফিক্কি হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ কমিটিৰ অধ্যক্ষ হৰ্ষ মহাজনে জিএছটি পৰিষদৰ দ্বাৰা জিএছটি ব্যৱস্থালৈ অনা পৰিবৰ্তনক আদৰণি জনাইছে।তেওঁ চিকিৎসা সঁজুলি, ডায়েগনষ্টিক কিট, আৰু ৰিএজেণ্টৰ ওপৰত জিএছটি ১২ শতাংশ আৰু ১৮ শতাংশৰ পৰা ৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰাৰ পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰে।
যদিও এই সংস্কাৰক উদ্যোগীসকলে ব্যাপকভাৱে আদৰণি জনাইছে, পৰ্যবেক্ষকসকলে উল্লেখ কৰিছে যে কিছু প্ৰত্যাহ্বান এতিয়াও বাকী আছে। ডেল’ইট ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্টনাৰ মনিকা অৰোৰাই উল্লেখ কৰিছে যে সক্ৰিয় ফাৰ্মাচিউটিকেল উপাদান (এপিআই)ৰ ওপৰত ১৮ শতাংশ জিএছটিৰ বিপৰীতে সম্পূৰ্ণ ফৰ্মুলেশ্যনৰ ওপৰত ৫ শতাংশ বা শূন্য কৰৰ ফলত উলটপুৰণী কৰ গাঁথনিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে। যিয়ে কোম্পানীসমূহৰ বাবে কাৰ্যকৰী মূলধনৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টি কৰিব পাৰে।