শৰীৰৰ ওজনে প্ৰভাৱিত কৰে যুৱ প্ৰজন্মৰ মানসিক অৱস্থা

ডিজিটেল ডেস্ক: শকততকৈ ক্ষীণ লোকসকল অধিক মানসিক চাপত থাকে। অনবৰতে লাজ অনুভৱ কৰি থাকে এইসকল লোকে। এয়া পিছে আমাৰ কথা নহয়, শেহতীয়া এক অধ্যয়নত পোহৰলৈ আহিছে এই আচৰিত তথ্য।
হয়, নতুন দিল্লীৰ অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল ছায়েন্স (এইমছ)ৰ গৱেষকসকলে ১০০০ যুৱ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ওপৰত চলোৱা এক গৱেষণাত এই বিষয়ে পোহৰলৈ আহিছে। এই গৱেষণাত দেখা গৈছে যে কম ওজন আৰু মেদবহুল উভয় শ্ৰেণীৰ লোকসকলেই শৰীৰৰ ওজনজনিত মানসিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ প্ৰায় আধাই আত্মচেতনা, আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱ আৰু মধ্যমীয়াৰ পৰা গুৰুতৰ মানসিক চিন্তাত ভুগি থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে।
কি আছে গৱেষণাত ?
এই গৱেষণাৰ মতে, ৩৭.৫ শতাংশ যুৱ প্ৰাপ্তবয়স্কই আন লোকে তেওঁলোকক বিচাৰ কৰা যেন অনুভৱ কৰে। আনহাতে প্ৰায় ২৪.৫ শতাংশই সঘনাই ওজন সম্পৰ্কীয় চিন্তাত ভোগে। বিশেষকৈ কম ওজনৰ ব্যক্তিসকলৰ মাজত আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱ অধিক স্পষ্ট ৰূপত দেখা গৈছে, যি এক আচৰিত কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য হিচাপে বিবেচিত হৈছে।
জাৰ্নেল অৱ এডুকেচন এণ্ড হেল্থ প্ৰমোচনত প্ৰকাশিত এই গৱেষণাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে মেদবহুলতাৰ সৈতে আত্মচেতনা গভীৰভাৱে জড়িত। কিন্তু আত্মবিশ্বাসৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ দুৰ্বল অৱস্থাত আছে কম ওজনৰ যুৱ প্ৰাপ্তবয়স্কসকল।
এই গৱেষণাই স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছে যে, শৰীৰৰ ওজন যুৱ প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ মানসিক সুস্থতাক প্ৰভাৱিত কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক। বিশেষকৈ শৰীৰৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ প্ৰতি অতিমাত্ৰা সচেতনতা মানসিক চাপ, লাজ আৰু আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱৰ মূল কাৰণ। গৱেষকসকলে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে মেদবহুল ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰতো আত্মবিশ্বাসজনিত সমস্যা দেখা গৈছিল যদিও সেয়া কম ওজনৰ লোকতকৈ কিছু কম।
এতিয়া ক’ব পাৰি যে, শৰীৰৰ ওজন কেৱল শাৰীৰিক বিষয় নহয়, ই মানসিক সুস্থতাৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত। এই অধ্যয়নে যুৱ প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ মাজত শৰীৰৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ চিন্তাক গুৰুত্বসহকাৰে লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা স্পষ্ট কৰি তুলিছে। সেয়েহে সমাজ, পৰিয়াল আৰু স্বাস্থ্য নীতিসমূহে সকলো ওজন শ্ৰেণীৰ লোকৰ মানসিক সুস্থতাৰ প্ৰতি সমান গুৰুত্ব দিয়া অতি প্ৰয়োজনীয়।