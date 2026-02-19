চাবস্ক্ৰাইব কৰক

এই বিশেষ মন্দিৰটো ক'ত আছে জানেনে ?

এটা অদ্ভুত শিৱ মন্দিৰ ! যিটো মন্দিৰৰ শিৱলিংগটো সজোৱা হয় জীয়া সাপেৰে। হয়, আচৰিত যেন লাগিলেও এয়া সঁচা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰ জিলাত অৱস্থিত শ্ৰী নন্দেশ্বৰ ধাম অনন্য পৰম্পৰাৰ বাবে বিখ্যাত এক প্ৰাচীন মন্দিৰ।

সংগীতা দাস
মহাশিৱৰাত্ৰিৰ পূজা

এই মন্দিৰটো মহাশিৱৰাত্ৰিত আটাইতকৈ বিশেষ হৈ পৰে। আজিৰ দিনটোত স্থানীয় সাপ ধৰা লোকসকলে অৰণ্যৰ পৰা সাপ সংগ্ৰহ কৰি শিৱলিংগটো সজ্জিত কৰে।

এইদৰে কৰা হয় মহাশিৱৰাত্ৰিৰ বিশেষ পূজা 

প্ৰথমে শিৱলিংগক পৰম্পৰাগত ফুল, বেলপাত আৰু অন্যান্য পূজাৰ সামগ্ৰীৰে সজাই তোলা হয়। তাৰ পিছত সাপবোৰক শিৱলিংগৰ চাৰিওফালে এৰি দিয়া হয়। ইয়াৰ পিছত সাপবোৰে মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি এটা সময়ত শিৱলিংগৰ ওপৰত তথা চাৰিওফালে একেলগ হয়। পূজা শেষ হোৱাৰ পিছত নিৰাপদে সাপবোৰক পুনৰ হাবিলৈ এৰি দিয়া হয়। 

পৰম্পৰাৰ তাৎপৰ্য্য আৰু ইতিহাস

এই অনন্য পৰম্পৰা বিগত ২৭ বছৰ ধৰি চলি আহিছে। মন্দিৰ সমিতিৰ সদস্যসকলৰ মতে, এই পূজাই প্ৰকৃতি, জীৱ-জন্তু, ভগৱান শিৱৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে। এক জনপ্ৰিয় কিংবদন্তি অনুসৰি, লালা নামৰ এজন কৃষকে বহু বছৰ পূৰ্বে তেওঁৰ জিভা কাটি শিৱলিংগক আগবঢ়াইছিল। ইয়াৰ পিছতেই এই পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছিল। মন্দিৰ সমিতিৰ মতে, এই ঘটনাই শিৱলিংগ স্ব-প্ৰকাশিত বুলি প্ৰমাণ কৰে আৰু ভগৱান শিৱৰ সৈতে সংগতি থকা বাবেই সাপ, বিচ্ছু, আৰু অন্যান্য জীৱই পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰে।

দিনটোত তিনিবাৰকৈ ৰং সলনি হয় এই শিৱলিংগৰ

এই মন্দিৰৰ শিৱলিংগ স্ব-প্ৰকাশিত আৰু দিনে তিনিবাৰকৈ ৰং সলনি কৰে। ৰাতিপুৱা এই শিৱলিংগটোৰ ৰং হৈ পৰে মূগা বৰণৰ, দুপৰীয়া উজ্জ্বল ৰঙা ৰং আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময়ত শিৱলিংগটোৰ পৰা এক বিশেষ জিলিঙনি আহে।ভক্তসকলে ইয়াক ঐশ্বৰিক শক্তিৰ চিন বুলি গণ্য কৰে আৰু দূৰ-দূৰণিৰ পৰা আহি এই শিৱলিংগ দৰ্শন কৰে। 

উল্লেখ্য যে,  এই মন্দিৰত প্ৰতি বছৰে মহাশিৱৰাত্ৰিত ভক্তসকল ভক্তি আৰু বিস্ময়ৰ এক অনন্য সংমিশ্ৰণৰ সাক্ষী হয়। শিৱলিংগৰ জীৱন্ত সাপৰ অলংকাৰ আৰু স্ব-প্ৰকাশিত শিৱলিংগৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তনে ভক্তসকলৰ বিশ্বাস আৰু অধিক শক্তিশালী কৰে।

বি:দ্ৰ: এই তথ্য মন্দিৰৰ পৰম্পৰা আৰু স্থানীয় লোকৰ বিশ্বাস ভিত্তিক। 