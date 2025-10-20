চাবস্ক্ৰাইব কৰক

লাভ কৰিব দেৱী লক্ষ্মীৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ

সংগীতা দাস
ডিজিটেল ডেস্ক: দীপাৱলীৰ নিশাৰ বিশেষ শক্তি আছে। আধ্যাত্মিক অনুশীলনৰ অন্যতম হৈছে কুবেৰ সাধনা। কুবেৰ কেৱল ধনৰেই নহয়, কুবেৰ শক্তি ব্যৱস্থাপনাৰো দেৱতা। কুবেৰ সাধনা সম্পন্ন কৰিলে ক্ৰমান্বয়ে মানুহৰ জীৱনলৈ সমৃদ্ধি আহে। এই সাধনা কৰি থাকোঁতে 'ওম যক্ষয় কুবেৰয় বৈশ্ৰৱণয় নম:' মন্ত্ৰ জপ কৰিব লাগে। এনে কৰাৰ ফলত টকাৰ কেতিয়াও অভাৱ নহয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।

দীপাৱলীৰ তিনিটা ৰহস্যময় আধ্যাত্মিক অনুশীলনৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হ’ল দীপাৱলীৰ অমাৱস্যাৰ নিশা কৰা মহালক্ষ্মী সাধনা। অমাৱস্যাৰ নিশা মহাজাগতিক শক্তি দক্ষিণ দিশলৈ বৈ যায়, যাৰ ফলত ধন আৰু ঐশ্বৰিক শক্তিক আকৰ্ষণ কৰাটো বহুত সহজ হৈ পৰে। এই প্ৰথাত ১০৮টা চাকি জ্বলোৱাৰ লগতে লক্ষ্মী গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ জপ কৰা হয়। অমাৱস্যাৰ নিশা চন্দ্ৰৰ পোহৰ কমি যোৱাৰ বাবে মনটো শান্ত হৈ পৰে আৰু ইচ্ছাশক্তি অধিক শক্তিশালী হৈ উঠে।

দ্বিতীয় দীপাৱলী সাধনাক কোৱা হয় কালি সাধনা, যিয়ে আন্ধাৰ নহয় বৰঞ্চ আমাৰ ভিতৰৰ নেতিবাচক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰে। আমি যেতিয়া ‘ওম ক্ৰীম কালিকায়ে নম:’ মন্ত্ৰ জপ কৰো, তেতিয়া আমি আমাৰ অৱচেতনৰ ভিতৰত থকা অন্ধকাৰ চিনি পাওঁ আৰু তাক জয় কৰি লওঁ।

আপুনিও লাভ কৰিব মা লক্ষ্মীৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ 

দীপাৱলীৰ দিনা এই তিনি সাধনা কোনো গুৰুৰ নিৰ্দেশনাত সম্পন্ন কৰিব লাগে। গুৰু অবিহনে এই সাধনা সম্পন্ন কৰিলে বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। তদুপৰি, দীপাৱলীৰ দিনা সঁচা হৃদয়েৰে প্ৰাৰ্থনা আৰু আৰ্তজনক কাপোৰ বা মিঠাই দান কৰিব। বিশ্বাস অনুসৰি, এনে কৰাৰ ফলত অতি সহজে মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। 