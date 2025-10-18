জানি লওঁক দীপাৱলীৰ তাৰিখত খেলি-মেলি হোৱাৰ কাৰণ

ডিজিটেল ডেস্ক: এই বৰ্ষৰ দীপাৱলীৰ তাৰিখ সন্দৰ্ভত সকলোৰে মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে। কোনোৱে যদি কয় ২০ অক্টোবৰত দীপাৱলী, কোনোয়ে আকৌ ২১ অক্টোবৰত দীপাৱলী পালনৰ যো-জা কৰিছে। কিন্তু প্ৰকৃততে দীপাৱলী কেতিয়া ?
তাৰিখ বিভ্ৰান্তিৰ কাৰণ
দীপাৱলীৰ তাৰিখ সন্দৰ্ভত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টিৰো কাৰণ আছে। কিয়নো, এইবাৰ অমৱস্যা ২০ অক্টোবৰৰ বিয়লি ৩:৪৪ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ২১ অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া ৫:৫০ বজাত শেষ হ’ব। অৱশ্যে, দীপাৱলীৰ মূল উৎসৱ নিশাৰ ভাগত পালন কৰা হয়। শাস্ত্ৰত প্ৰদোশ কাল আৰু নিশিত কালৰ সময়ত লক্ষ্মী পূজাৰ বিধান আছে। এইবাৰ এই দুয়োটা শুভ সময় ২০ অক্টোবৰৰ নিশাত পৰিছে। সেয়ে এই দিনটো দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে অধিক শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়।
মূল তাৰিখ আৰু জ্যোতিষ বিশ্লেষণ
দীপাৱলীৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত উদয়া তিথিতকৈ প্ৰদোষ কালক অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয়। জ্যোতিষীৰ মতে, ২০ অক্টোবৰত অমাৱস্য তিথি প্ৰদোষ আৰু নিশিত কালৰ লগত মিলি যায়। এই শুভ সংমিশ্ৰণ লক্ষ্মী পূজাৰ বাবে অপৰিহাৰ্য। ২১ অক্টোবৰত সূৰ্যাস্তৰ আগতেই অমৱস্যা তিথি শেষ হ’ব। এই দিনটোত প্ৰদোষ কাল উপলব্ধ নহ’ব, যাৰ ফলত দীপাৱলী উদযাপনৰ অৰ্থ নাথাকিব। গতিকে, শাস্ত্ৰৰ হিচাপ অনুসৰি ২০ অক্টোবৰতহে দীপাৱলী পালন কৰা হ'ব।
দীপাৱলী পূজাৰ শুভ সময়
২০ অক্টোবৰৰ লক্ষ্মী পূজাৰ শুভ সময় সন্ধিয়া ৬:৫৬ বজাৰ পৰা ৮:০৪ বজালৈ হ’ব। এই সময়ছোৱা প্ৰদোষ যুগৰ অন্তৰ্গত। এই সময়ছোৱাত কুম্ভ, বৃষ, তুলা ৰাশিৰ এক বিৰল সংমিশ্ৰণো গঢ় লৈ উঠিছে। জ্যোতিষীসকলৰ মতে, এই বিশেষ সংযোগৰ সময়ত পূজা কৰিলে দেৱী লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হয় আৰু সকলো কামনা পূৰণ হয়। গতিকে এই সময়ত লক্ষ্মী পূজা কৰা উচিত।