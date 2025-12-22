দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাই শিকাই গ'ল গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠ

ডিজিটেল ডেস্ক: এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা ! মৃত অৱস্থাত উদ্বাৰ হৈছে পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে ৰাতি শুই থকা এটি নৱজাতক। ১০ নৱেম্বৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা এই শিশুটিৰ নাম আছিল চুফিয়ান। চুফিয়ান পিতৃৰ ছাদ্দাম আব্বাছি আৰু মাতৃ আছমাৰ একমাত্ৰ সন্তান আছিল।
পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা মতে, পিতৃ-মাতৃ দুয়োজনেই নিশা অজানিতে বাগৰ সলনি কৰাত তেওঁলোকৰ সন্তানৰ ওপৰত হেঁচা পৰে, যাৰ ফলত শিশুটিৰ মৃত্যু হয়। পুৱা মাতৃয়ে গাখীৰ খুৱাবলৈ লওঁতে দেখে যে শিশুটিয়ে কোনো সঁহাৰি দিয়া নাই। পিতৃয়ে লগে-লগে চুফিয়ানক সমাপীৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যদিও চিকিৎসকে শিশুটিক মৃত ঘোষণা কৰে। এই ঘটনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমৰোহৰ।
নৱজাত শিশুক কেনেকৈ শুবলৈ দিব লাগে ?
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, নৱজাতকৰ ডিঙি আৰু শৰীৰৰ পেশীবোৰ অতি দুৰ্বল। যদি শিশুটিৰ উশাহ বন্ধ হয় বা উশাহ লোৱাত কষ্ট হয়, তেন্তে সিহঁতে মূৰ ঘূৰাব নোৱাৰে বা নিজকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। এই কাৰণেই নৱজাতকক পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে একেখন বিচনাত শুৱাই দিয়াটো বিপদজনক হ’ব পাৰে।
নৱজাতকক পৃথকে ৰাখিব
চিকিৎসা তথা শিশু সুৰক্ষা বিশেষজ্ঞসকলে পৰামৰ্শ দিয়ে যে নৱজাতকক সদায় পৃথক বিচনা বা ক্ৰিবত শুবলৈ দিব লাগে। অৱশ্যে শিশুটোৰ বিচনাখন পিতৃ-মাতৃৰ কোঠাতে থাকিব লাগে, যাতে তেওঁলোকক সহজে নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা যায়।
শিশুৰ বিচনাত আঠুৱা, খেলনা ব্যৱহাৰ নকৰিব
শিশুৰ বিচনাত কোমল খেলনা, আঠুৱা বা ডাঠ কুশ্বন ব্যৱহাৰ নকৰিব। এইবোৰে শ্বাসৰুদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে।
লঘু কাপোৰ, পাতল কম্বল ব্যৱহাৰ কৰিব
শিশুক সাধাৰণ, আৰামদায়ক কাপোৰ পিন্ধাব লাগে আৰু শিশুটিৰ ওপৰত পাতল কম্বল এখন দিব লাগে। এই বিষয়ে নিশ্চিত হ’ব যে, কম্বলখন কেঁচুৱাটোৰ মুখত নপৰে।
গধুৰ কম্বল পৰিহাৰ কৰক
অতি গধুৰ কম্বলে শিশুৰ উশাহ-নিশাহত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। যদি অতি ঠাণ্ডা হয়, তেন্তে গধুৰ কাপোৰৰ লেয়াৰিং কৰাৰ পৰিৱৰ্তে শিশুটোক পোহৰ, সুৰক্ষিত কাপোৰ পিন্ধক।
পিতৃ-মাতৃৰ মাজত শুই থকাৰ পৰা বিৰত থাকক
মৰম আৰু যত্নৰ বাবে বহু পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ কেঁচুৱাটোক বাহুৰ মাজত ৰাখে, কিন্তু ই অত্যন্ত বিপদজনক হ’ব পাৰে। টোপনিৰ সময়ত ওলোটা হ’লে শ্বাসৰুদ্ধ হোৱাৰ আশংকা হ’ব পাৰে।