খাবলৈ মন গ'লেও ভুলতো নাখাব এইসমূহ খাদ্য

ডিজিটেল ডেস্ক:সুস্থ শৰীৰ এটাৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল স্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলী আৰু খাদ্যৰ প্ৰতি সচেতন হোৱা। আমি খোৱা প্ৰতিবিধ খাদ্যৰ গুণাগুণ অনুসৰি স্বাস্থ্যকৰ আৰু অস্বাস্থ্যকৰ তালিকাত ৰখা হয়। খাদ্যৰ প্ৰতি অসচেতন লোকক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই সময়ে সময়ে কিছুমান স্বাস্থ্য সতৰ্কবাণী আৰু তথ্য জাৰি কৰে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই শেহতীয়াকৈ কিছুমান অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যৰ (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য তালিকা) এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে, এনে কিছুমান খাদ্য আছে, যিসমূহ খালে মেদবহুলতা, হৃদৰোগ, কৰ্কট ৰোগ, ডায়েবেটিচৰ দৰে ভয়াৱহ ৰোগ হ’ব পাৰে। সেয়েহে, এই অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যবোৰ পৰিহাৰ কৰা ভাল।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তালিকাত প্ৰকাশ পোৱা এই অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যবোৰ হৈছে-
উচ্চ ছ'ডিয়ামযুক্ত খাদ্য
টেমাৰ খাদ্য, সংসাধিত মাংস, তাৎক্ষণিক নুডলচ, পিজ্জা, নিমখীয়া লঘু আহাৰ ইত্যাদি সকলোবোৰ উচ্চ ছ'ডিয়ামযুক্ত খাদ্য। উচ্চ পৰিমাণৰ ছ'ডিয়ামে ৰক্তচাপ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, যিয়ে হৃদযন্ত্ৰ আৰু বৃক্কত বেয়া প্ৰভাৱ পেলায়। উচ্চ ৰক্তচাপই হৃদআক্ৰমণ আৰু ষ্ট্ৰ’কৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে।
বগা নিমখ
আমাৰ শৰীৰত আয়'ডিনৰ বাবে নিমখ গ্ৰহণ কৰা প্ৰয়োজন, কিন্তু যদি আপুনি ইয়াৰ অত্যাধিক গ্ৰহণ কৰে তেনেহ'লে ই আপোনাৰ স্বাস্থ্য যথেষ্ট নষ্ট কৰিব পাৰে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে, যদি নিমখৰ পৰিমাণ প্ৰতিদিনে ৫ গ্ৰামতকৈ অধিক গ্ৰহণ কৰা হয়, ই স্বাস্থ্যত বিৰুপ প্ৰভাৱ পেলায়। এনে পৰিস্থিতিত, চিপচ, টেমাৰ খাদ্য আৰু ফাষ্ট ফুড গ্ৰহণ হ্ৰাস কৰা ভাল, কিয়নো ই উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু হৃদৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে।
চেনীযুক্ত পানীয়
চ’ডা, এনাৰ্জি ড্ৰিংক, মিঠা ৰস, এই সকলোবোৰ চেনীযুক্ত পানীয়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। এই পানীয়বোৰত কেলৰি বহুত বেছি। এইবোৰত উচ্চ পৰিমাণৰ চেনী থাকে যাৰ ফলত ওজন বৃদ্ধি, প্ৰকাৰ ২ ডায়বেটিচ আৰু হৃদৰোগ হ'ব পাৰে। অত্যাধিক চেনী গ্ৰহণৰ ফলত শৰীৰত প্ৰদাহ আৰু হৰমনৰ ভাৰসাম্যহীনতা হ'ব পাৰে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ইয়াৰ সলনি পানী আৰু সতেজ ফলৰ ৰসৰ পৰামৰ্শ দিয়ে।
পৰিশোধিত কাৰ্বোহাইড্ৰেট
যেনে বগা ব্ৰেড, বগা চাউল, পাস্তা, বেকাৰী সামগ্ৰী ইত্যাদিবোৰ হৈছে পৰিশোধিত খাদ্য । ইয়াত নগণ্য আঁহ থাকে, যিয়ে শৰীৰক পুষ্টি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে। আনহাতে, ইয়াত চেনী আৰু কেলৰি যথেষ্ট বেছি পৰিমাণে থাকে, যিয়ে মেদবহুলতা, ইনচুলিন প্ৰতিৰোধ আৰু টাইপ-২ ডায়েবেটিচৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে।
সংসাধিত মাংস
চচেজ, হেম, বেকন আৰু অন্যান্য সংসাধিত মাংসই অস্বাস্থ্যকৰ আহাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। এই খাদ্যবোৰত নাইট্ৰেট আৰু নাইট্ৰাইটৰ উপাদান থাকে, যিয়ে কৰ্কট ৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে।এইসমূহ অত্যাধিক খোৱাৰ ফলত মলাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ আৰু অন্যান্য দীৰ্ঘম্যাদী ৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি হয়।
অত্যাধিক সুৰা
অত্যাধিক সুৰা পান কৰিলে যকৃত, মগজু আৰু হৃদযন্ত্ৰ প্ৰভাৱিত হয়। ই কৰ্কট ৰোগ আৰু মানসিক সমস্যাও সৃষ্টি কৰিব পাৰে।
কৃত্ৰিম মিঠা
এস্পাৰ্টেম, চুক্ৰালোজৰ দৰে মিঠাও স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি বিপদজনক।অধ্যয়নত প্ৰমাণ হৈছে যে এই কৃত্ৰিম মিঠাই বা আৰ্টিফিচিয়েল চুইটনাৰ অত্যাধিক গ্ৰহণ কৰিলে বিপাকীয় সমস্যা, ওজন বৃদ্ধি আৰু হৰমনৰ ভাৰসাম্যহীনতা হ'ব পাৰে। অৱশ্যে এতিয়াও এই বিষয়ে অধিক গৱেষণা চলি আছে।
ট্ৰেন্স চৰ্বি
ট্ৰেন্স চৰ্বি হৈছে পৰিশোধিত আৰু সংসাধিত খাদ্যত পোৱা চৰ্বি। বেক কৰা খাদ্য, ফুলা লঘু আহাৰ, ভজা ফাষ্ট ফুড আৰু পেকেট যুক্ত খাদ্যত এই চৰ্বি থাকে। এই চৰ্বিয়ে শৰীৰত বেয়া কলেষ্টেৰল বৃদ্ধি কৰে আৰু ভাল কলেষ্টেৰল হ্ৰাস কৰে।যাৰ ফলত হৃদৰোগ, মধুমেহ আৰু অন্যান্য দীৰ্ঘম্যাদী ৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ট্ৰেন্স চৰ্বি গ্ৰহণ ২% তকৈ কম কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে, যদি আপুনি এই খাদ্যবোৰ অত্যাধিক পৰিমাণে গ্ৰহণ কৰে, ই শৰীৰত বেয়া প্ৰভাৱ পেলায়। শৰীৰটো ভিতৰৰ পৰা দুৰ্বল হৈ পৰে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আপোনাৰ আহাৰত সতেজ ফল, সেউজীয়া শাক-পাচলি, সম্পূৰ্ণ শস্য, বাদাম, গাখীৰ-দৈ, চীজ আৰু প্ৰ'টিনৰ এক ভাল উৎস অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব।