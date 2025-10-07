চাবস্ক্ৰাইব কৰক

এইকেইটা দিশত দিয়ক বিশেষ গুৰুত্ব

ভুল খাদ্যাভ্যাস আৰু অস্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলীৰ বাবে অধিকাংশ লোকেই আজিকালি হজম সম্পৰ্কীয় সমস্যাত ভোগে। অধিক গধুৰ খাদ্য খোৱাৰ ফলত শৰীৰে ইয়াক হজম কৰাটো কঠিন হৈ পৰে।

সংগীতা দাস
ডিজিটেল ডেস্ক: ভুল খাদ্যাভ্যাস আৰু অস্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলীৰ বাবে অধিকাংশ লোকেই আজিকালি হজম সম্পৰ্কীয় সমস্যাত ভোগে। অধিক গধুৰ খাদ্য খোৱাৰ ফলত শৰীৰে ইয়াক হজম কৰাটো কঠিন হৈ পৰে। যাৰ ফলত গেছ, বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য, ওকালি অহা আদি সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়।যদি এই সমস্যাবোৰ সময়মতে সমাধান কৰা নহয়, পৰিস্থিতি অতি গুৰুতৰ হ'ব পাৰে। পেটৰ সকলো ধৰণৰ সমস্যা পৰিহাৰ কৰিবলৈ পাচন শক্তি শক্তিশালী হৈ থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। পাচন শক্তি শক্তিশালী কৰি ৰখাৰ উপায়বোৰৰ বিষয়ে আজি জানো আহক-

কম চৰ্বিযুক্ত খাদ্য খাব 

যদি আপুনি উচ্চ চৰ্বিযুক্ত খাদ্য খায়, তেনেহ'লে সেইবোৰ সীমিত পৰিমাণত খাব। উচ্চ চৰ্বিযুক্ত খাদ্যবোৰে আপোনাৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। এই খাদ্যবোৰে কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যাৰো সৃষ্টি কৰিব পাৰে। সেয়েহে, আপোনাৰ খাদ্য তালিকাত সদায়েই আঁহযুক্ত খাদ্য অন্তৰ্ভূক্ত কৰিব।

জাংক ফুডৰ পৰা আঁতৰি থাকিব 

যদি আপুনি পাচন তন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰে, জাংক ফুডৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব। যদি আপুনি নিয়মীয়াকৈ জাংক ফুড খায়, তেনেহ'লে ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ পেটৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। এনে খাদ্যত উচ্চ পৰিমাণৰ চেনী আৰু চৰ্বি থাকে। ইয়াক নিয়মীয়াকৈ খালে আপুনি মেদবহুলতাৰ দৰে ৰোগতো ভূগিব পাৰে। 

যথেষ্ট পৰিমাণে পানী খাব 

শৰীৰত পানীৰ অভাৱৰ বাবে পাচন তন্ত্ৰও দুৰ্বল হ'ব পাৰে। পানী কমকৈ খোৱাৰ বাবে হজম সঠিকভাৱে নহয়। যাৰ ফলত কোষ্ঠকাঠিন্য, গেছ, বদহজম আদিৰ সমস্যা হয়। সামান্য পৰিমাণৰ পানী খোৱাৰ ফলত পাচন তন্ত্ৰ বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে। 

দৈ খাব 

হজম স্বাস্থ্যকৰ কৰি ৰাখিবলৈ দৈ অতি উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয়। ইয়াত বহুতো ভাল বেক্টেৰিয়া থাকে, যি হজম স্বাস্থ্যকৰ ৰখাত সহায় কৰে। ইয়াত থকা ভিটামিন-চি আৰু অন্যান্য পুষ্টিবোৰ শক্তি বৃদ্ধিত সহায়ক হ'ব পাৰে।  

সময়মতে খাদ্য খাব 

ব্যস্ত জীৱনশৈলীৰ বাবে মানুহে পলমকৈ খাদ্য খায়, আনকি বহুলোকে ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ নাখায়। যাৰ ফলত হজমৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰে। গতিকে প্ৰতিদিনে সময়মতে ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ, দুপৰীয়াৰ আহাৰ আৰু ৰাতিৰ আহাৰ খাব।

সদায় ব্যায়াম কৰিব

নিয়মীয়াকৈ ব্যায়াম কৰিলে পাচন তন্ত্ৰই ভালদৰে কাম কৰে।ব্যায়াম কৰি আপুনি আন বহু ৰোগৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰে।শাৰীৰিক সক্ৰিয়তাইও ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰে।