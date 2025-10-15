চাবস্ক্ৰাইব কৰক

জীৱন শৈলী

ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছনত ইশিতে কিয় সেই আচৰণ কৰিছিল জানেনে ?

সংগীতা দাস
ডিজিটেল ডেস্ক শেহতীয়াকৈ ছ’চিয়েল মেডিয়াত এটি বিশেষ কিশোৰৰ খুব চৰ্চা চলিছে। বলীউডৰ মেগাষ্টাৰ তথা টেলিভিছনৰ এক অন্যতম জনপ্ৰিয় শ্ব’ ‘কৌন বনেগা কৰৌৰপতি’ৰ আঁতধৰোতা অমিতাভ বচ্চনৰ সন্মুখত অস্বাভাৱিক ব্যৱহাৰ কৰি চৰ্চালৈ অহা এই কিশোৰজনৰ নাম ইশিত ভট্ট। তেওঁৰ বয়স ১০ বছৰ। 

ছ'চিয়েল মেডিয়াত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ' তথা টেলিভিছনৰ শ্ব’টো প্ৰত্যক্ষ কৰা সকলক ইশিত ভট্টৰ ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত হয়তো পুনৰ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। ইশিতে অমিতাভ বচ্চনৰ সন্মুখত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ বহি খুব অস্বাভাৱিক আচৰণ কৰিছিল, য’ত তেওঁৰ সন্মুখত বহি থকা গণ্য-মান্য ব্যক্তিজনক অসন্মান কৰাটো স্পষ্ট হৈছিল। এই বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ছ’চিয়েল মেডিয়াত ইশিত ভট্টই তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচন কৰে। মাত্ৰ কিন্তু ১০ বয়সত ইশিতৰ এই আচৰণক লৈ এতিয়া বহু প্ৰশ্নও উঠিছে। প্ৰকৃততে এনে আচৰণ কৰা শিশু বা কিশোৰত 'ছিক্স-পকেট চিণ্ড্ৰম'ৰ বশৱৰ্তী বুলি কোৱা হয়।

‘ছিক্স পকেট চিনড্ৰম’ কি ?

এই ‘ছিক্স পকেট চিণ্ড্ৰম’ নামটো চীনৰ পৰা আহিছে। ই এক সন্তানৰ নীতিৰ সৈতে জড়িত আৰু কেতিয়াবা ইয়াক ‘লিটিল এম্পাৰ’ৰ চিণ্ড্ৰম’ বুলিও কোৱা হয়। যিসকল শিশুয়ে সৰু পৰিয়াল অৰ্থাৎ মাতৃ-পিতৃ, ককা-আইতাকৰ পৰা অত্যধিক মনোযোগ, সমৰ্থন আৰু ভোগ লাভ কৰে, তেওঁলোক 'ছিক্স-পকেট চিণ্ড্ৰম'ৰ চিকাৰ হয়।

মানসিক দৃষ্টিভংগী

মনোবিজ্ঞানীৰ মতে, অতিমাত্ৰা ভোগে কেতিয়াবা প্ৰাপ্যতা, নিৰ্ভৰশীলতা বা হতাশা পৰিচালনা কৰাত অসুবিধা হোৱাত অৰিহণা যোগাব পাৰে। কিন্তু শিশুক সৰুৰে পৰা ঘৰৰ মানুহখিনিয়েই সকলো দিশত মন দি ডাঙৰ কৰিলে শিশু আচৰণৰ প্ৰতি সচেতন হৈ পৰে।

অভিভাৱকৰ বাবে নিৰ্দেশনা

যেনেকৈ কোনো পিতৃ-মাতৃয়ে শিশুৰ হাতত চোকা কটাৰী তুলি নিদিয়ে বা জুইৰ সৈতে খেলিবলৈ নিদিয়ে, তেনেকৈয়ে নিয়ন্ত্ৰণহীন আত্মবিশ্বাসীতাও ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে। মনোযোগ আৰু প্ৰেম অতি প্ৰয়োজনীয়, কিন্তু দায়িত্ব, সহানুভূতি আৰু আত্মনিয়ন্ত্ৰণ শিকোৱাটোৱেহে শিশুক স্বাধীন আৰু সু-বৃত্তাকাৰ হোৱাত সহায় কৰে। অতিৰিক্ত আত্মবিশ্বাসীতাক উৎসাহিত নকৰাকৈও আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তুলিব পাৰি।

এইসমূহ দিশত অভিভাৱকে গুৰুত্ব দিব

সীমা নিৰ্ধাৰণ: পৰ্দাৰ সময়ৰ সমান্তৰালকৈ অতিৰিক্ত ভোগ-বিলাস ধাৰাবাহিকভাৱে সীমিত কৰিব।

দায়িত্ব নিৰ্ধাৰণ: বয়স অনুসৰি দৈনন্দিন কাম-কাজবোৰ সন্তানক নিজে কৰিবলৈ দিব।

সামাজিক যোগাযোগক উৎসাহিত কৰা: শিশুসকলে পৰ্যাপ্ত সময় যাতে সমনীয়াৰ সৈতে বা গোটৰ কাৰ্য্যকলাপত কটাব পাৰে, তাক সৈ অভিভাৱকসকল সচেতন হ’ব লাগে।

ধন ব্যৱস্থাপনা: সৰু সৰু খৰচ বা সঞ্চয়ৰ সিদ্ধান্তত শিশুক জড়িত কৰক।

আৱেগিক নিয়ন্ত্ৰণৰ আৰ্হি: হতাশা আৰু হতাশাক শান্তভাৱে চম্ভালিব পৰাকৈ তেওঁলোকক সাজু কৰা।

প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰশংসা: কেৱল ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, তেওঁলোকক ধৈৰ্য্য, কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু শিক্ষণৰো শলাগ ল’ব।

বি.দ্ৰ: এই লেখাটো কেৱল তথ্যৰ ভিত্তিতহে লেখা হৈছে। যিকোনো চিকিৎসাজনিত অৱস্থাৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ’লে সদায় চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’ব।