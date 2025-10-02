কেৱল কন্যাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা এই বিশেষ মন্দিৰটো ক’ত আছে জানেনে ?

ডিজিটেল ডেস্ক: এটা বিশেষ দুৰ্গা মন্দিৰ। য'ত কেৱল প্ৰাৰ্থনা হয় কন্যা প্ৰাপ্তিৰ। ঝাৰখণ্ডৰ বোকাৰো জিলাৰ চাছ ব্লকৰ চাকুলীয়া গাঁৱত আছে এই বিশেষ দুৰ্গা মন্দিৰটো। এই প্ৰাচীন মন্দিৰটো কেৱল ইয়াৰ ইতিহাসৰ বাবেই নহয়, বিশেষ প্ৰাৰ্থনা আৰু ৰীতি-নীতিৰ জৰিয়তে কন্যাৰ জন্ম উদযাপনৰ এক অনন্য আৰু হৃদয়স্পৰ্শী পৰম্পৰাৰ বাবেও পৰিচিত।
প্ৰায় ১৭৫ বছৰ পূৰ্বে কালিচৰণ ডুবে নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই স্থানতে দেৱী দুৰ্গাক পূজা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কন্যা সন্তান জন্মৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল। তেতিয়াৰ পৰাই বিশেষকৈ কন্যাৰ ঐশ্বৰিক আশীৰ্বাদ বিচৰাসকলৰ বাবে এই মন্দিৰটো বিশ্বাসৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰে। ভক্তসকলৰ মতে, এই চিৰস্থায়ী পৰম্পৰাই কন্যাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে এক শক্তিশালী সামাজিক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে। যি সময়ত পিতৃতান্ত্রিক নীতি-নিয়ম আৰু যৌতুকৰ হেঁচাত কন্যাক প্ৰায়ে বোজা হিচাপে চিত্ৰিত কৰা হয়, সেই সময়ত চাকুলিয়া মন্দিৰে কন্যাক ঐশ্বৰিক আশীৰ্বাদ হিচাপে সন্মান জনায়। স্থানীয় লোকৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে এই পবিত্ৰ স্থানত কন্যাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰাসকলৰ ইচ্ছা দেৱী দুৰ্গাই পূৰণ কৰে।
কি কয় মন্দিৰৰ পুৰোহিতে ?
মন্দিৰৰ পুৰোহিত মনোহৰ ডুবেয়ে উল্লেখ কৰা মতে, তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে প্ৰথমে দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তিটো মাটিৰ গঠনত স্থাপন কৰিছিল। তেওঁলোকৰ ভক্তি অনুসৰণ কৰি এগৰাকী কন্যাৰ জন্ম হোৱাটো মন্দিৰৰ প্ৰথম ঐশ্বৰিক আশীৰ্বাদ বুলি গণ্য কৰা হয়।
উল্লেখ্য যে, মন্দিৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰা একেটা তামৰ পাত্ৰ আজিও ব্যৱহৃত হৈ আছে। এয়াই প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি অহা বিশ্বাসৰ অবিচ্ছেদ্য শৃংখলৰ প্ৰতীক। প্ৰায় ১৩ বছৰ পূৰ্বে চৌহদত দেৱী সিদ্ধিদাত্ৰীক উৎসৰ্গিত এটা নতুন মন্দিৰো স্থাপন কৰা হৈছিল, য’ত বৰ্তমান দৈনিক ভক্তৰ লগতে বিশেষ অনুষ্ঠানত বৃহৎ সংখ্যক দৰ্শনাৰ্থীৰ যথেষ্ট ভিৰ হয়।