ধনতেৰাছত ক্ৰয় কৰক এইকেইবিধ কম দামী সামগ্ৰী

ডিজিটেল ডেস্ক: আজি সমগ্ৰ দেশতে ধনতেৰাছ অতি উৎসাহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে। বজাৰ আৰু পূজাৰ বাবে এই দিনটো শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। বহুতেই এই দিনটোত সোণ-ৰূপৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে। কিন্তু যদি আপোনাৰ পকেটে সোণ-ৰূপ ক্ৰয় কৰিবলৈ অনুমতি নিদিয়ে, তেন্তে তলত উল্লেখ কৰা সামগ্ৰী সমূহ ক্ৰয় কৰি ধনৰ দেৱী লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰিব।
ঝাড়ু
সনাতন পৰম্পৰাত ঝাড়ু লক্ষ্মী দেৱীৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰা হয়। হিন্দু বিশ্বাস অনুসৰি, ধনতেৰাছৰ দিনা ঝাড়ু ক্ৰয় কৰি পূজা কৰিলে গোটেই বছৰটো মংগল আৰু দেৱী লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ পোৱা যায়। হিন্দু বিশ্বাস অনুসৰি ধনতেৰাছৰ দিনা বজাৰৰ পৰা তিনিডাল ঝাড়ু ক্ৰয় কৰি ঘৰতে পূজা কৰিব লাগে। ইয়াৰ পিছত এটা মন্দিৰত অৰ্পণ কৰিব লাগে।
ধনীয়া
হিন্দু বিশ্বাস অনুসৰি ধনতেৰাছত ধনীয়াৰ গুটি কিনাটো অত্যন্ত শুভ। দীপাৱলীৰ নিশা গণেশ-লক্ষ্মীৰ পূজাৰ সময়ত ধনীয়াৰ গুটি আগবঢ়ালে ধনৰ দেৱী আৰু ভাগ্যৰ দেৱতা সোনকালে সন্তুষ্ট হয়। ধনতেৰাছত ধনীয়া ক্ৰয় কৰিলে ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।
শংখ
সনাতন পৰম্পৰাত শংখক অতি পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয়। শংখই ভূত, ভয়, দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। যিহেতু শংখৰ খোলাটো সাগৰৰ মন্থনৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছিল আৰু তাৰ পৰাই লক্ষ্মী দেৱীও ওলাই আহিছিল, গতিকে ইয়াক লক্ষ্মী দেৱীৰ ভাতৃ বুলি গণ্য কৰা হয়। যদি আপোনাৰ ঘৰত শংখৰ খোলা নাথাকে, তেন্তে ধনতেৰাছৰ মংগল বৃদ্ধিৰ বাবে আজিয়েই এটা কিনিব পাৰিব।
গোমতী চক্ৰ
শংখৰ দৰে দীপাৱলী পূজাত গোমতী চক্ৰৰ অত্যন্ত শ্ৰদ্ধা পোৱা যায়। সাগৰত পোৱা এই পবিত্ৰ শিলটোক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ সুদৰ্শন চক্ৰৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰা হয়। ধনতেৰাছৰ দিনা ঘৰলৈ আনি দীপাৱলীৰ নিশা দেৱী লক্ষ্মীক অৰ্পণ কৰিলে সুখ আৰু সৌভাগ্য সৃষ্টি হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।
লক্ষ্মী-গণেশ মূৰ্তি
দীপাৱলীৰ নিশা কৰা লক্ষ্মী আৰু গণেশৰ বিশেষ পূজাৰ বাবে ধনতেৰাছত তেওঁলোকৰ মূৰ্তি ক্ৰয় কৰাৰ নিয়ম আছে। হিন্দু বিশ্বাস অনুসৰি এই দিনটোতে বহি থকা গণেশ আৰু বহি থকা দেৱী লক্ষ্মীৰ মূৰ্তি ক্ৰয় কৰি ঘৰলৈ আনিব লাগে। মূৰ্তিবোৰ যাতে ভঙা বা অসম্পূৰ্ণ নহয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল দেৱী লক্ষ্মীৰ বাহন ফেঁচা আৰু ভগৱান গণেশৰ বাহন নিগনি হ’ব লাগে।
হালধী
হিন্দু ধৰ্মত হালধী অতিশয় শুভ আৰু পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয়। যাৰ বাবে প্ৰতিটো পূজা আৰু শুভ অনুষ্ঠানত হালধী ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ধনতেৰাছৰ দিনা ঘৰলৈ হালধি আনি দীপাৱলীৰ নিশা লক্ষ্মী দেৱীক অৰ্পণ কৰিলে গোটেই বছৰটো সমৃদ্ধি আৰু সৌভাগ্য নিশ্চিত হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।
বাতাশা
মিঠা খাদ্য মা লক্ষ্মীৰ অতি প্ৰিয়। বিশ্বাস অনুসৰি, ধনতেৰাছৰ দিনা বটাছা কিনি দীপাৱলীৰ নিশা লক্ষ্মী দেৱীক অৰ্পণ কৰিলে আৰ্থিক অসুবিধা দূৰ হয়।
তামোল
সনাতন পৰম্পৰাত পূজা-পাতলত তামোলৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। হিন্দু ধৰ্মত ইয়াক ভগৱান গণেশৰ প্ৰতীক হিচাপে পূজা কৰা হয়। ধনেটেৰাছত তামোল-পান কিনিলে সৌভাগ্যৰ সৃষ্টি হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।
বাচন
হিন্দু বিশ্বাস অনুসৰি, ধনেৰাছৰ দিনা ভগৱান ধনবন্তৰীয়ে হাতত অমৃতৰ পাত্ৰ লৈ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল, যিটো সনাতন পৰম্পৰাত অত্যন্ত শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। বিশ্বাস কৰা হয় যে এই দিনটোত বাচন-বৰ্তন ক্ৰয় কৰিলে মা লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হয়। এই দিনটোত সকলো ধৰণৰ ধাতুৰে নিৰ্মিত বাচন-বৰ্তন কিনিব পাৰি যদিও লোহাৰ বাচন কিনাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে।