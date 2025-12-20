সুখৰে ভৰিব ঘৰ, দূৰ হ’ব ধনৰ অভাৱ

ডিজিটেল ডেস্ক: সমাগত নতুন বছৰ। এই বছৰটো সকলোৱে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধিৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰে। হিন্দু ধৰ্ম আৰু জ্যোতিষীৰ মতে, বছৰৰ প্ৰথম কেইটামান দিনত শুভ আৰু ইতিবাচক শক্তিসম্পন্ন সামগ্ৰী ঘৰলৈ আনিলে গোটেই বছৰটো লক্ষ্মী দেৱীৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰি। এই সামগ্ৰীবোৰ সঠিক স্থানত ৰাখি ভক্তিৰে পূজা কৰিলে ঘৰখনলৈ ধনাত্মক শক্তি আহে আৰু আৰ্থিক বাধা দূৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। যদি আপুনিও আগন্তুক বৰ্ষত ধন-সম্পত্তি, সৌভাগ্য, সমৃদ্ধিৰ কামনা কৰে, তেন্তে তলত উল্লেখিত সামগ্ৰীসমূহ ঘৰলৈ আনিব।
গোমতি চক্ৰ
গোমতী চক্ৰক লক্ষ্মী দেৱীৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰা হয়। গোমতি চক্ৰ গোমতি নদীত পোৱা শামুকৰ খোল, যাক হিন্দু ধৰ্মত অত্যন্ত শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। যাৰ ঘৰত ১১টা গোমতি চক্ৰ থাকে, তেওঁলোকৰ ঘৰত কেতিয়াও ধনৰ নাটনি নহয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। নৱবৰ্ষৰ দিনা ১১টা গোমতি চক্ৰ হালধীয়া কাপোৰত বান্ধি নিজৰ নিৰাপদ স্থান বা ধনৰ ভঁৰালত থ’ব। ইয়াৰ ফলত আৰ্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয় আৰু বাকী থকা কামসমূহ সম্পূৰ্ণ হয়।
ধাতুৰ কাছ
বাস্তু শাস্ত্ৰ আৰু ফেংছুইৰ মতে, কাছ দীৰ্ঘায়ু, স্থিৰতা আৰু সৌভাগ্যৰ প্ৰতীক। বিশেষকৈ ধাতুৰ কাছ ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধিৰ বাবে শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। কাছ ঘৰৰ উত্তৰ দিশত ৰাখিলে সম্পদ প্ৰবাহৰ পথ মুকলি হয় আৰু আৰ্থিক পৰিস্থিতি শক্তিশালী হয়। তদুপৰি, ঘৰৰ ভিতৰত স্থিৰতা আৰু ভাৰসাম্য বৰ্তি থাকে।
ময়ূৰ পাখি
ময়ুৰৰ পাখি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু দেৱী লক্ষ্মী উভয়ৰে প্ৰিয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। ময়ূৰ পাখিয়ে ঋণাত্মক শক্তি দূৰ কৰাত সহায় আৰু বাস্তুৰ দোষ শান্ত কৰে। বছৰৰ প্ৰথম দিনাই আপোনাৰ ঘৰৰ মন্দিৰত বা মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ ওচৰত ময়ুৰৰ পাখি থ’ব। ইয়াৰ ফলত ঘৰত ইতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি পায় আৰু ক্ৰমান্বয়ে আৰ্থিক সমস্যাৰ সমাধান হয়।
দক্ষিণাৱৰ্তী শংখ
দক্ষিণৱৰ্তী শংখক স্বয়ং লক্ষ্মী দেৱীৰ প্ৰকাশ বুলি গণ্য কৰা হয়। ইয়াৰ উৎপত্তি সাগৰৰ মন্থনৰ পৰা হৈছিল আৰু ই অত্যন্ত বিৰল। ধন, সমৃদ্ধি সেই ঘৰত হয়, য’ত ইয়াক নিয়মিতভাৱে পূজা কৰা হয়। চাউল ছটিয়াই দিয়া ৰঙা কাপোৰ এখনত আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা কক্ষত এই শংখ ৰাখি প্ৰতিদিনে ভক্তিৰে পূজা কৰক।
একাক্ষী নাৰিকল
একাক্ষী নাৰিকল অতি বিৰল আৰু অত্যন্ত শক্তিশালী। ইয়াক সম্পদ বৃদ্ধিৰ বিশেষ আগজাননী হিচাপে গণ্য কৰা হয়। নৱবৰ্ষৰ দিনা ৰঙা কাপোৰেৰে মেৰিয়াই লক্ষ্মী মন্ত্ৰ জপ কৰি ঘৰত ৰাখিব। ইয়াৰ দ্বাৰা আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।
নতুন বছৰটো কেৱল কেলেণ্ডাৰ সলনি কৰাৰ বাবেই নহয়, বৰঞ্চ আপোনাৰ জীৱনলৈ নতুন শক্তি আৰু আশা কঢ়িয়াই অনাৰো এয়া এক সুবৰ্ণ সুযোগ। যদি আপুনি বিশ্বা তথা ইতিবাচক চিন্তাৰে আগন্তুক বৰ্ষক আদৰণি জনাবলৈ বিচাৰে, শুভ বুলি গণ্য কৰা এই সামগ্ৰীসমূহ আপোনাৰ ঘৰলৈ আনি দেৱী লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰে।