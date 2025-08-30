চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

জীৱন শৈলী

গম নোপোৱাকৈয়ে বহু ঠগ খাই আছে আপুনি

আজিৰ ডিজিটেল যুগত ইণ্টাৰনেট তথা প্ৰযুক্তিয়ে সীমাহীন পৰিৱৰ্তন আনি আমাৰ জীৱনটো একেবাৰে সুচল কৰি তুলিছে। এই পৰিৱর্তনৰ অন্যতম এক দৃষ্টান্ত হ'ল অনলাইন শ্বপিং। অনলাইন শ্বপিং আধুনিক জীৱনৰ এক অতি সহজ আৰু সময়সঞ্চয়ী ব্যৱস্থা।

author-image
সংগীতা দাস
New Update
web ap shoping

ডিজিটেল ডেস্ক: আজিৰ ডিজিটেল যুগত ইণ্টাৰনেট তথা প্ৰযুক্তিয়ে সীমাহীন পৰিৱৰ্তন আনি আমাৰ জীৱনটো একেবাৰে সুচল কৰি তুলিছে। এই পৰিৱর্তনৰ অন্যতম এক দৃষ্টান্ত হ'ল অনলাইন শ্বপিং। অনলাইন শ্বপিং আধুনিক জীৱনৰ এক অতি সহজ আৰু সময়সঞ্চয়ী ব্যৱস্থা। ম’বাইল বা লেপটপটো ব্যৱহাৰ কৰিয়েই আমি ঘৰতে বহি খুব কম সময়তে যিকোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰো। কিন্তু অনলাইন শ্বপিং সুবিধাজনক হ’লেও ইয়াৰ অসুবিধাও অনেক। 

আজিকালি বহুতেই ফল-মূল, শাক পাচলিও অনলাইন ক্ৰয় কৰে। বজাৰৰ ভিৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সকলোবোৰ সকলো সতেজ সামগ্ৰী অনলাইনত অৰ্ডাৰ দিয়োটা সহজ যেন লাগিলেও ইয়াৰ পৰা গ্ৰাহকৰ অভাৱনীয় ক্ষতিও হৈছে। হয়, শাক-পাচলি, ফল-মূল পেকেটত ভৰাই দিলে সেইখিনিৰ ওজন প্ৰকৃততে কিমান, সেয়া নিজে আকৌ জুখি নাচালে গম নাপায়। বহুসময়ত এনদৰে ক্ৰয় কৰোতে পচি যোৱা পাচলিও গ্ৰাহকে লাভ কৰে। তদুপৰি, এই কোম্পানীসমূহে ঘৰতে সতেজ তথা থলুৱা সামগ্ৰী গ্ৰাহকক যোগান ধৰাৰ নামত 'হাই ব্ৰীড' পাচলি তথা ফল-মূল আদি গ্ৰাহকৰ হাতত তুলি দিয়ে। যিয়ে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনেঅনলাইন শ্বপিঙত সতৰ্ক নহ’লে আপুনি সৰ্বহাৰাও হ’ব পাৰে। অধিকাংশৰে মন-মগজুত গভীৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা এই অনলাইন শ্বপিঙৰ সুবিধা-অসুবিধাসমূহৰ বিষয়ে আজি জানো আহক-

অনলাইন শ্বপিঙৰ সুবিধা

সময় আৰু পৰিশ্ৰমৰ হ্ৰাস

অনলাইন শ্বপিঙৰ ডাঙৰ সুবিধা হৈছে সময় ৰাহি। ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নোযোৱাকৈয়ে কাপোৰ, ম’বাইল, গৃহসামগ্ৰীকে ধৰি যিকোনো সামগ্ৰীয়েই আজিকালি অনলাইত ক্ৰয় কৰিব পাৰি।

বৈচিত্র্য আৰু বিকল্প

অনলাইন ষ্ট'ৰসমূহত এটা সামগ্ৰীৰে বহু মডেল, ডিজাইন বা ব্রেণ্ড উপলব্ধ থাকে। গোটেই পৃথিৱীৰ বিক্ৰেতাৰ সমলবোৰ অনলাইন ছাইটত লাভ কৰিব পাৰি। 

অফাৰ আৰু ৰেহাই

বিভিন্ন অনলাইন ছাইটবোৰে সময়ে সময়ে, বিশেষকৈ উৎসৱৰ সময়ত বিশেষ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰে। যাৰ ফলত প্ৰকৃত দামতকৈ বহুত কম দামত গ্ৰহকে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰে।

দুৱাৰ মুখত ডেলিভাৰী

অনলাইন শ্বপিং কৰাৰ ফলত যিকোনো সামগ্ৰী ঘৰৰ দুৱাৰমুখত লাভ কৰিব পাৰি।  যিয়ে স্বাভাৱিকতেই বহুতক সকাহ দিয়ে।

২৪ ঘণ্টাৰ উপলব্ধতা

দিন-ৰাতিৰ যিকোনো সময়ত অনলাইন শ্বপিং কৰিব পৰা যায়। এয়া কেতিয়াও বন্ধ নোহোৱা এক সুবিধাজনক ব্যৱস্থা।

নাথাকে ভিৰ

অনলাইন বজাৰ কৰাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অসুবিধা হৈছে বজাৰৰ ভিৰ। উৎসৱৰ সময়ত এই ভিৰ বহুগুণে বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অনলাইন শ্বপিঙত গ্ৰাহকে এই সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয়।

অনলাইন শ্বপিঙৰ অসুবিধাসমূহ

শ্বিপিং চাৰ্জ

কিছুমান অনলাইন খুচুৰা বিক্ৰেতাই গ্ৰাহকৰ পৰা শ্বিপিং চাৰ্জ (সামগ্ৰীবিধ নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ পঠিয়াবলৈ গ্ৰাহকে বহন কৰিবলগীয়া সামান্য খৰচ) লয়। যাৰ ফলত গ্ৰাহকে অধিক মূল্য দি সামগ্ৰীবিধ কিনিবলগীয়া হয়।

'ডেলিভাৰী'ত পলম

দোকান-বজাৰৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি পোনপটীয়াকৈ ঘৰলৈ নিব পাৰি। যিয়ে মনটোক বিশেষ সন্তুষ্টি দিয়ে। কিন্তু অনলাইনত যিকোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিলে বহুদিন পাছতহে সেয়া হাতত পৰেহি। সেয়েহে, হাতত সময় নাথাকিলে অনলাইন শ্বপিং কৰিব নোৱাৰি।

হেৰাই যোৱা, ভঙা বা চুৰি

অনলাইন বজাৰ কৰাটো সুবিধাজনক হ'লেও কেতিয়াবা এনেদৰে শ্বপিং কৰি গ্ৰাহকে হাৰাশাস্তিত ভূগিব লগীয়া হয়। হয় বহু সময়ত গ্ৰাহকে অৰ্ডাৰ দিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে কেতিয়াবা যদি লাভ কৰে ভঙা সামগ্ৰী, কেতিয়াবা আকৌ লাভ কৰে সামগ্ৰী নথকা খালী পেকেট।

পণ্য পৰিদৰ্শনৰ অভাৱ

দোকান-বজাৰত বজাৰ কৰাৰ দৰে অনলাইনত আপুনি হাতৰে একো সামগ্ৰী চুই চাব নোৱাৰে। কাপোৰ বা যিকোনো সামগ্ৰী চুই চাই ক্ৰয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা কিছু সুকীয়া।

সামগ্ৰীৰ মানদণ্ড

অনলাইন ছাইটত দেখা সকলো সামগ্ৰীৰ মানদণ্ড উন্নত নহয়, বিশেষকৈ কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰত। কিছুমান এনে ছাইট আছে, য’ত বহু নিম্ন মানদণ্ডৰ কাপোৰ গ্ৰাহকক যোগান ধৰে আৰু গ্ৰাহক অসন্তুষ্ট হৈ সেই কাপোৰ ঘূৰাই দিয়ে।

অনলাইন জালিয়াতি

কিছুমান সন্দেহজনক ৱেবচাইটত বা এপত ব্যক্তিগত তথ্য দিয়াৰ ফলত বহু গ্ৰাহকে ইতিমধ্যে ঠগ খাইছে। সেয়েহে, অনলাইন শ্বপিঙৰ ফলত আপুনি যিকোনো সময়তে সৰ্বহাৰা হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে।

ঘূৰাই দিয়াত অসুবিধা

যদি ক্ৰয় কৰা সামগ্ৰী সন্তোষজনক নহয়, তেন্তে সেয়া ওভতাই দিয়াটো সহজ নহয়। অনলাইনত সামগ্ৰী ঘূৰাই দিবলৈ বহু সময় আৰু ধৈৰ্য্যৰ প্ৰয়োজন হয়।

ইণ্টাৰনেটৰ উপলব্ধতা

অনলাইন শ্বপিঙৰ বাবে আপোনাৰ ম'বাইল বা লেপটপত ইণ্টাৰনেট সংযোগৰ প্ৰয়োজন। ইণ্টাৰনেটৰ অভাৱ হ'লে গ্ৰাহকে কোনো সামগ্ৰীয়েই ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে।