LIVE UPDATE: সুৰেৰে মুহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব পৰা কণ্ঠৰ অধিকাৰী জুবিন গাৰ্গ এটি নাম নহয়, এক সত্ত্বা, এক আবেগ: আলফা (স্বাধীন)

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু নাই। ছিংগাপুৰত নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলত অংশ ল'বলৈ যোৱা জুবিন গাৰ্গ আজি স্কুবা ডাইভিঙৰ সময়তে অসুস্থ হৈ পৰে। তাৰ পাছত প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি তেওঁ অচেতন অৱস্থাত থকাৰ পাছত মৃত্যুক আকোৱালি লয়। চিকিৎসকৰ আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টাৰ পাছতো ঘূৰি নাহিল আমাৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকী।
- Sep 19, 2025 17:40 IST
সুৰেৰে মুহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব পৰা কণ্ঠৰ অধিকাৰী জুবিন গাৰ্গ কেৱল এটি নাম নহয়, এক সত্ত্বা, এক আবেগ: আলফা (স্বাধীন)
জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী, অসম (স্বাধীন) চমুকৈ আলফা (স্বাধীন)ই শোক প্ৰকাশ কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে বিবৃতি। এই বিবৃতিত সংগঠনটোৱে লিখেছে- ''জুবিন গাৰ্গঃ নামেই যাৰ পৰিচয়। অসমৰ সংগীত জগতৰ এটি অন্যন্য নাম জুবিন গাৰ্গ। কেৱল অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনতেই নহয়, বাংলা, নেপালী, আৰু ভাৰতীয় সংগীতৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰাচাত্য সংগীত প্ৰেমীসকলকো সুৰেৰে মুহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব পৰা কণ্ঠৰ অধিকাৰী জুবিন গাৰ্গ কেৱল এটি নাম নহয়, এক সত্ত্বা, এক আবেগ। সেই কণ্ঠ আৰু সুৰেৰে অসম তথা পশ্চিম দক্ষিণ পূব এছিয়া (ৱেছিয়া)ৰ সংস্কৃতিক জগত সভাত উপস্থাপন কৰিবলৈ গৈ ছিংগাপুৰত Scuba Diving কৰি থকাৰ অৱস্থাত আজি ইংৰাজি ১৯ ছেপ্তেম্বৰ ২০২৫ তাৰিখে এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। তেখেতৰ আকস্মিক বিয়োগত 'সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী, অসম (স্বাধীন)' সংগঠনে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে মৃতকৰ বিদেহ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি শোকসন্তপ্ত পৰিয়াল বৰ্গলৈ অতল সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলো।''
- Sep 19, 2025 17:31 IST
''Adventure sports তেওঁ কৰো বুলিলেই permission পাবলৈ সেইখন অসম নাছিল, Singapore আছিল''- ছুইটি দাস
জুবিন গাৰ্গৰ সহশিল্পী ছুইটি দাসৰ বিশেষ ফেচবুক পোষ্ট-
''Zubeen Garg ৰ seizure attack আহি বিগত ৩/৪ বছৰত তেওঁ কেইবাবাৰো চিকিৎসাধীন হোৱাৰ কথা আমি কোনেও নজনা নহয়। যিকিনো ধৰণৰ adventure sports ৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ শাৰীৰিকভাৱে বৰ্তমান অক্ষম বুলিও আমি নজনা নহয় তথা adventure sports ৰ permission পোৱাটো যে তেওঁৰ বাবে অসম্ভৱ সেয়া প্ৰত্যেকেই জানো। তাৰ পিছত এই ঘটনা কেনেকৈ হ'ল ? কিয় কৰিলে?তেওঁক মাতি নিয়া, তেওঁৰ লগত যোৱা প্ৰত্যেকজন মানুহ দায়ী তেওঁৰ অকাল মৃত্যুৰ বাবে দায়ী। No proper permission, no medical team was there! মৃত্যু চিৰসত্য। কিন্তু এই ঘটনা মোৰ মনত এক পৰিকল্পিত ঘটনা!
জুবিন গাৰ্গ শিশুসুলভ, কৰো বুলিয়ে কৰি দিয়ে যিকোনো ভাললগা কাম। কিন্তু adventure sports তেওঁ কৰো বুলিলেই permission পাবলৈ সেইখন অসম নাছিল, Singapore আছিল য'ত মৰমত অন্ধ হৈ তেওঁক কোনো "every criteriai is fulfilled" বুলি আগবঢ়াই নিদিয়ে।
am Zubeen Garg Team North East Festival এ অসমবাসীক উচিত প্ৰমাণ সহকাৰে উত্তৰ দিয়ক। Zubeen Garg live ৰ সক্ৰিয় সদস্যা আৰু Zubeen Garg ৰ সহকাৰী কণ্ঠশিল্পী হিচাপে এইখিনিয়েই মোৰ ক'বলগীয়া।''
- Sep 19, 2025 17:07 IST
ছিংগাপুৰৰ ছিভিল হস্পাতালত চলি আছে জুবিনৰ মৰোণোত্তৰ পৰীক্ষা...
সকলো আনুষ্ঠানকিতা ঠিকে-ঠাকে হ'লে জুবিনৰ মৃতদেহ শনিবাৰে বিয়লিভাগত অসম পাবহি। এই কথা অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলক জনালে জুবিনৰ সৈতে ছিংগাপুৰলৈ যোৱা অনুজ কুমাৰ বৰুৱাই। তেওঁ অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলক জনায় যে, শুকুৰবাৰে এই অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া ছিংগাপুৰ ছিভিল হস্পাতালতে আছে জুবিনৰ নশ্বৰ দেহ।
তেওঁ লগতে জনায় যে, কিছু নীতি-নিয়মৰ পাছত বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা চলি আছে। শুকুৰবাৰে নিশাটো হস্পাতালৰ যাৱতীয় কাম-কাজৰ বাবে ছিভিল হস্পাতালতে ৰখা হ’ব জুবিনৰ নশ্বৰ দেহ। তাৰ পাছতে তেওঁক অসমলৈ উভতাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব।
বৰুৱাই লগতে জনায় যে, ছিংগাপুৰ অসম ছচায়েটিৰ কিছু সদস্যৰ সৈতে জুবিন ওলাই গৈছিল সাগৰৰ পাৰলৈ। আৰু তাৰ পিছতে সংঘটিত হয় এই অঘটন। উল্লেখ্য যে, অহা দেওবাৰে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত জুবিনৰ অনুষ্ঠান আছিল। বৰ্তমান নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ সকলো বিষয়-ববীয়া হস্পাতালতে উপস্থিত আছে বুলিও জনায় বৰুৱাই।
অনুজ কুমাৰ বৰুৱাই লগতে জনায় যে, এই অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত জুবিনৰ সৈতে নাছিল নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ কোনো বিষয়ববীয়া।
- Sep 19, 2025 16:50 IST
অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগৰ অকল্পনীয় খবৰ শুনি অতিশয় মৰ্মাহত হৈছো- গৌৰৱ গগৈসামাজিক মাধ্যমত গৌৰৱ গগৈৰ পোষ্ট-জীৱনৰ প্ৰতিটো মূহূৰ্তৰ বাবে কথা-সুৰৰ সৃষ্টি কৰা সংগীতৰ মহান পূজাৰী, প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগৰ অকল্পনীয় খবৰ শুনি অতিশয় মৰ্মাহত হৈছো।ছিংগাপুৰৰ চতুৰ্থ Northeast India Festivalত অংশ ল’বলৈ গৈ স্কুভা-ডাইভিঙৰ সময়ত দূৰ্ঘটনা পতিত হৈ অকাল মৃত্যুক সাৱটি লোৱা জুবিন দাৰ বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিলো।ভগৱানে তেওঁৰ শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গ আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীক এই অপূৰণীয় ক্ষতি সহিবলৈ শক্তি দিয়ক।
- Sep 19, 2025 16:48 IST
‘এই মৃত্যু অপৰাজেয়’- প্ৰিয় সন্তানক হেৰুৱাই বাকৰুদ্ধ অসমী আই...
ধুমুহাৰ সৈতে আৰু যুঁজ দিবলৈ উভতি নাহে অসমী আইৰ প্ৰিয় সন্তান জুবিন। শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলোৰে প্ৰিয় জুবিন স্বদেশলৈ ঘূৰি আহিব এটা নশ্বৰদেহ হৈ। বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা সেই খবৰেই এতিয়া মানি ল’বলৈ বাধ্য হৈছে অসমৰ ৰাইজে।
সুখৰ সময়ত কেতিয়াবা অসমৰ কাষত থাকিব নোৱাৰিলেও অসমৰ প্ৰতিটো দুখত, প্ৰতিটো সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত, জাতিৰ বিপদৰ সময়ত সন্মুখত থিয় দিয়া জুবিনে অসমক, অসমে জুবিনক কিমান ভাল পাই সেয়া নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই।
জুবিনৰ মৃত্যুত অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালেই পৰিয়ালৰ নিজৰ এজন সদস্য হেৰুওৱাৰ দৰে অনুভৱ কৰিছে। জুবিনৰ বিদেহ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্ত প্ৰান্তে প্ৰাৰ্থনা হৈছে।
‘এই মৃত্যু অপৰাজেয়’- প্ৰিয় সন্তানক হেৰুৱাই বাকৰুদ্ধ অসমী আই...
- Sep 19, 2025 16:25 IST
দেওবাৰেহে অসম পাবহি প্ৰিয় শিল্পী জুবিনৰ নশ্বৰ দেহ !
দিল্লীৰ এক সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে ছিংগাপুৰ চৰকাৰৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগত আছে ভাৰত চৰকাৰৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়। সকলো ঠিকেই থাকিলে দেওবাৰেহে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ অসম পাবহি।
সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে ছিংগাপুৰত সকলো আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হ'বলৈ কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তাৰোপৰি জুবিনৰ সৈতে যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰো তদন্ত হ'ব।
জানিব পৰা মতে ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ বিশেষ বিমানেৰে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ অসমলৈ লৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। এই সন্দৰ্ভত ভাৰত চৰকাৰৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে ছিংগাপুৰ চৰকাৰৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখি সকলো দিশ চোৱাচিতা অব্যাহত ৰাখিছে।
- Sep 19, 2025 16:13 IST
অসমীয়া সংগীত জগতত পাখি মেলি স্নিগ্ধ জোনাক নমাই অনা এটা বৰ্ণিল যুগৰ অৱসান!কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ফেচবুক পোষ্ট। জুবিনৰ অকাল বিয়োগত তেওঁ লিখিছে এইদৰে-''অসমীয়া সংগীত জগতত পাখি মেলি স্নিগ্ধ জোনাক নমাই অনা এটা বৰ্ণিল যুগৰ অৱসান!আমাৰ হিয়াৰ আমঠু, অতি মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ দেহাৱসানৰ খবৰটো পাই শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছোঁ! ছিংগাপুৰত ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্ত ড° শিল্পক আম্বুলেৰ সৈতে কথা পাতি আমি কেতিয়াও শুনিব নিবিচৰা সেই দুখজনক খবৰটো পাই অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈ পৰিছোঁ। জুবিন গাৰ্গ আৰু নাই! অসমৰ লাখ লাখ জনতাৰ সৈতে এই দুখৰ সমভাগী হৈছোঁ। এয়া অসমৰ সংগীত জগতৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি। আমি বাকৰুদ্ধ, আমি ভাষাহীন...''
- Sep 19, 2025 16:11 IST
মৃত্যুৰ পিছত অভাৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, তদন্ত হব লাগে- ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰাপক প্ৰযোজক লুইত কুমাৰ বৰ্মনৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰাপক প্ৰযোজক লুইত কুমাৰ বৰ্মনৰ ফেচবুক পোষ্ট। এই ঘটনাৰ বিচাৰিলে তদন্ত। তেওঁ লিখিছে-''মৃত্যুৰ পিছত অভাৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। কিমান কাজিয়া আছিল কিন্তু মৃত্যু কামনা কৰা নাছিলো। আৰু ৩০ বছৰ মান যুজি থাকিব বিচাৰিছিলোঁ।চব কুটৰ ঘাই ফেষ্টিভেল মহন্ত। চৰকাৰী টকা লুটি পুটি বাৰে বাৰে উৎসৱ পাতে। জুবিনক ব্যৱহাৰ কৰি। কিহৰ দৰকাৰ আছিল Singapore ত এইবোৰ পাতিবলৈ না চিংগাপুৰত গ’ল হৈ না ঘটনা ঘটিল হেতেন। তদন্ত হব লাগে।''
- Sep 19, 2025 16:09 IST
৮ বছৰৰ পূৰ্বে জুবিনে জানিছিল নেকি এই কথা...
দিনটো আছিল ১৯ছেপ্টম্বৰ। বছৰটো আছিল ২০১৭। ২০২৫ত ১৯ছেপ্টম্বৰতে আহিল জুবিন নোহোৱাৰ খবৰ। ৯বছৰ আগতে এই দিনটোতে জুবিনে এটা ফেচবুক আপডেট দিছিল। কাকতলীয়ভাৱে সেই কথাখিনি যেন আজি মিলি গৈছে।
আচৰিত! সেইদিন জুবিনে ফেচবুকত নিজৰ এখন বিশেষ ভংগীমাত থকা ফটো আপলোড কৰিছিল। সোঁহাতখন ওপৰলৈ তুলি মূৰত গামোচা মাৰি থকা এই ফটোখনৰ সৈতে জুবিনে ইংৰাজীতেই লিখিছিল সেই কথাখিনি। যিখিনি কথাৰ সাৰাংশ আছিল- চিন্তা নকৰিবা, কৰ্ণেল পুনৰ ঘূৰি আহিব। সুস্থিৰ হ’বলৈ মাত্ৰ কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন। মোৰ মন, মোৰ মগজু অভাৰলোডেড হৈছে অত্যাধিক কামৰ বাবে। জয় হিন্দ…
৮ বছৰৰ পূৰ্বে জুবিনে জানিছিল নেকি এই কথা...
- Sep 19, 2025 16:08 IST
This is so shocking!- জুবিনৰ বন্ধু পাপনৰ ফেচবুক পোষ্ট
- Sep 19, 2025 16:02 IST
এয়া অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য, অনাকাংক্ষিত…
মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফেচবুক পোষ্ট-
এয়া অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য, অনাকাংক্ষিত…
আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ নাই বোলা খবৰটি দিবলৈ মই অপাৰগ, কি সতে শোকাবাৰ্তা দিওঁ! বুকুখন কঁপিছে, জুবিনময় সময়বোৰ এটি এটিকৈ চকুৰ সন্মুখত অগা-ডেৱা কৰিছে৷ প্ৰতিটো প্ৰজন্মক সংগীতৰ যাদুৰে মোহাচ্ছন্ন কৰা জুবিন বোলা এই সত্তাজনৰ জনতাৰ প্ৰতি দুৰ্বাৰ প্ৰেম আছিল কল্পনাতীত৷ সীমাৰ পৰিধি ভাঙি স্বকীয় ৰূপেৰে উদ্ভাসিত জুবিন গাৰ্গ নামৰ যাদুকৰী কণ্ঠটি এনেদৰে হেৰাই যাব বুলি বিশ্বাস কৰিব পাৰি জানো! হাজাৰ হাজাৰ সৃষ্টিত তুমি আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিবা জুবিন৷
য'তেই থাকা কুশলে থাকিবা জুবিন🙏
- Sep 19, 2025 15:54 IST
হাঁহি হাঁহি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল তেওঁ, হাঁহি হাঁহি সকলোৰে সৈতে উঠিছিল ফটো
হাঁহি হাঁহি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল জুবিন। সতীৰ্থৰ সৈতে কৰিছিল ধেমালি। অনুৰাগীৰ সৈতে উঠিছিল ফটো। স্বাভাৱিকভাৱেই তেওঁৰ কাষত সকলো সময়তে থিয় দি আছিল তেওঁৰ কেইবাজনো সতীৰ্থ আৰু কিছু অনুৰাগী। বিমান বন্দৰৰ বাহিৰত, বিমানৰ ভিতৰতো তেওঁৰ সৈতে তুলিছিল ফটো। হাঁহি হাঁহি তেওঁ চাইছিল কেমেৰালৈ।
- Sep 19, 2025 15:51 IST
সাগৰৰ সৈতে খেলিছিল জুবিনে
নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলত অংশ ল'বলৈ যোৱা জুবিন গাৰ্গে সাগৰৰ সৈতে খেলিছিল শিশুৰ দৰে। সাগৰৰ সৈতে খেলি সাগৰতে তেওঁ বিলীন হৈ গ'ল চিৰ দিনৰ বাবে।
- Sep 19, 2025 15:46 IST
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাতিল কৰিলে নিৰ্বাচনী সভা
বি টি চি নিৰ্বাচনত ব্যস্ত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আধাতে সামৰিলে প্ৰচাৰ অনুষ্ঠান। প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে তেওঁ সামৰে প্ৰচাৰ অনুষ্ঠান। তেওঁক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ খবৰ ফোন যোগ দিয়ে বৈদেশীক দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই।
- Sep 19, 2025 15:43 IST
যোগাযোগ অব্যাহত, ছিংগাপুৰৰ পৰা অনা হ'ব জুবিনৰ নশ্বৰ দেহঃ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা...
ছিংগাপুৰৰ চৰকাৰী সূত্ৰই কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয়ক জানিবলৈ দিয়া মতে, শিল্পীগৰাকী চিকিতসালয়ত মৃত্যু হৈছে। জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ অসমলৈ ঘূৰাই আনিবৰ বাবে সকলো পদক্ষেপ আৰু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে।
যোগাযোগ অব্যাহত, ছিংগাপুৰৰ পৰা অনা হ'ব জুবিনৰ নশ্বৰ দেহঃ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা...
- Sep 19, 2025 15:42 IST
তদন্ত হ'ব প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ
ছিংগাপুৰত স্কুবা ডাইভিঙৰ সময়ত মৃত্যুক আকোৱালি লোৱা প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ স্বদেশলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ প্ৰয়োজন হ'ব কিছু সময়ৰ। অসমক মনে প্ৰাণ ভাল পোৱা শিল্পীগৰাকীক আৰু কিছু সময় থাকিব লাগিব বিদেশৰ মাটিতে।
কিদৰে তেওঁৰ সৈতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ হ'ব তদন্ত। ছিংগাপুৰ প্ৰশাসনে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰি সকলো আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন কৰাৰ পাছতহে শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ স্বদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব।
ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ বৈদেশীক মন্ত্ৰণালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ বৈদেশীক মন্ত্ৰণালয়ে ছিংগাপুৰৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখি সকলো আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে।