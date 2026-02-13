PIL দাখিল কৰাজনে ভালদৰে হোমৱ’ৰ্ক কৰা নাইঃ দেৱজিৎ শইকীয়া

New Update
- উচ্চ ন্যায়ালয়ত কংগ্ৰেছ নেতা তথা অধিবক্তা ৰীতম সিঙৰ PIL দাখিল।
- অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে PIL দাখিল অধিবক্তা সিঙৰ।
- ইয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াই।
- চৰকাৰৰ মহাধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়-
- ‘মই এতিয়ালৈকে লুই বাৰ্জাৰ কেলেংকাৰীত হাজিৰ হোৱা নাই‘
- ‘মহাধিবক্তা বুলি নহয়, জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হিচাপে মই যিকোনো ব্যক্তিগত কেচ ল'ব পাৰো‘
- ‘যিগৰাকীয়ে পিআইএল দাখিল কৰিছে, তেওঁ হোমৱ’ৰ্ক ভালকৈ কৰা নাই’
লগতে পঢ়কঃ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানহানিৰ গোচৰঃ উচ্চ ন্যায়ালয়ত কংগ্ৰেছৰ PIL দাখিল