PIL দাখিল কৰাজনে ভালদৰে হোমৱ’ৰ্ক কৰা নাইঃ দেৱজিৎ শইকীয়া

উচ্চ ন্যায়ালয়ত কংগ্ৰেছ নেতা তথা অধিবক্তা ৰীতম সিঙৰ PIL দাখিল। অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে PIL দাখিল অধিবক্তা সিঙৰ।

  • উচ্চ ন্যায়ালয়ত কংগ্ৰেছ নেতা তথা অধিবক্তা ৰীতম সিঙৰ PIL দাখিল।
  • অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে PIL দাখিল অধিবক্তা সিঙৰ।
  • ইয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াই।
  • চৰকাৰৰ মহাধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়-
  • ‘ম‌ই এতিয়ালৈকে লুই বাৰ্জাৰ কেলেংকাৰীত হাজিৰ হোৱা নাই‘
  • ‘মহাধিবক্তা বুলি নহয়, জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হিচাপে ম‌ই যিকোনো ব্যক্তিগত কেচ ল'ব পাৰো‘
  • ‘যিগৰাকীয়ে পিআইএল দাখিল কৰিছে, তেওঁ হোমৱ’ৰ্ক ভালকৈ কৰা নাই’

