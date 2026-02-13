চাবস্ক্ৰাইব কৰক

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানহানিৰ গোচৰঃ উচ্চ ন্যায়ালয়ত কংগ্ৰেছৰ PIL দাখিল

অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ ওচৰত PIL দাখিল কৰা হৈছে।

নিউজ ডেস্কঃ অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ ওচৰত PIL দাখিল কৰা হৈছে। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ লিগেল চেলে দলটোৰ নেতা তথা অধিবক্তা ৰীতম সিঙে দাখিল কৰিছে এই অভিযোগ। 

দৰাচলতে, উচ্চ ন্যায়ালয়ত এই PIL হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বনাম গৌৰৱ গগৈ মানহানিৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানহানি গোচৰত মহাধিবক্তা দেৱজিৎ লন শ‌ইকিয়া হাজিৰ হ'ব নালাগে বুলি কংগ্ৰেছৰ পৰা আদালতত PIL দাখিল কৰা হৈছে। 

কংগ্ৰেছে দাখিল কৰা PILত উল্লেখ কৰিছে যে- অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াই ইতিমধ্যে সাৰদা কেলেংকাৰী, লুই বাৰ্জাৰ কেলেংকাৰী গোচৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছিল। আৰু এই দুয়োটা বিষয় বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী উছ্চ ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন অৱস্থাত আছে। 

কংগ্ৰেছে কৰা PILত লগতে উল্লেখ কৰিছে যে- ‘এই বিষয়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আৰম্ভ কৰা হৈছে চিবিআই তদন্ত। কিন্তু এই বিষয়ত অভিযুক্ত হিচাপে চিনাক্ত কৰা এগৰাকী ব্যক্তিৰ হৈ অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তাগৰাকীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বনাম গৌৰৱ গগৈ মানহানিৰ গোচৰতো অধিবক্তা হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰাটো ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ নিৰপেক্ষতাৰ ওপৰত গুৰুতৰ সন্দেহ উত্থাপন কৰে। লগতে ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাখিল কৰা মানহানিৰ গোচৰত বিস্তৃতভাৱে উল্লেখ কৰা অন্যান্য সম্পৰ্কিত বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা দেখা দিয়ে।’

