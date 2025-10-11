ৰাতি খোৱাৰ আগতে এবাৰ ঘড়ীটোলৈ চাব

ডিজিটেল ডেস্ক: আজিকালি স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব পৰাটো এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ দৰে হৈ পৰিছে। স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিবলৈ আপুনি প্ৰথমে সঠিক সময়ত খাদ্য খোৱাৰ অভ্যাস কৰিব লাগিব। হয়, ভুল সময়ত খোৱাৰ ফলত গুৰুতৰ ৰোগ হ'ব পাৰে।এই ক্ষেত্ৰত ডায়েবেটিচ ৰোগীসকল আৰু অধিক প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে। শেহতীয়া এক গৱেষণাত দেখা গৈছে যে যিসকলে নিশা পলমকৈ খাদ্য খায়, তেওঁলোকৰ শৰীৰত ৰাতিপুৱা ইনচুলিনৰ স্তৰ অধিক হয়।
ৰাতিৰ আহাৰৰ গুৰুত্ব
ৰাতিপুৱাৰ আহাৰক দিনটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আহাৰ বুলি গণ্য কৰা হয়।কিন্তু ৰাতিৰ আহাৰ সদায়েই সোনকালে হজম হোৱা বা কম হ'ব লাগে। সঠিক সময়ত ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে কেৱল ৰক্ত শৰ্কৰাৰ স্তৰ বাহাল থকাৰ লগতে সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য উন্নত হয়।
ৰাতি দেৰিকৈ খোৱাৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ মতে, নিশা পলমকৈ খোৱাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰত গ্লুুকজৰ স্তৰ হ্ৰাস হয়, যাৰ বাবে ৰক্ত শৰ্কৰাৰ স্তৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। খাদ্য গ্ৰহণত নিয়মীয়াতা বজাই নাৰাখিলে হজম কৰাত অসুবিধা হয়, যাৰ ফলত ডায়েবেটিচৰ আশংকা বৃদ্ধি হয়।
ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ সঠিক সময়
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, সন্ধিয়া ৭ ৰ পৰা ৮ বজাৰ ভিতৰত ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাটো সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। নিশা ৯ বজাৰ পিছত ৰাতিৰ আহাৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগে, বিশেষকৈ যদি খাদ্য গধুৰ আৰু তেলযুক্ত হয়। নিশা পলমকৈ খালে ওজন বৃদ্ধি, বিপাক হ্ৰাস আৰু টোপনিত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰে।
ৰাতি কি খাব ?
ৰাতিৰ সদায় স্বাস্থ্যকৰ প্ৰ'টিনযুক্ত খাদ্য খাব লাগে।সকলোয়ে বিশেষকৈ ডায়েবেটিচ ৰোগীসকলে ৰাতি সঠিক সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি স্বাস্থ্যকৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। সঠিক সময়ত খাদ্য খোৱাটোৱে কেৱল ৰক্ত শৰ্কৰাৰ স্তৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাই নহয়, ই সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য বজাই ৰখাটো সহায় কৰে। সেয়েহে, আপোনাৰ খাদ্যাভ্যাস উন্নত কৰক আৰু উন্নত স্বাস্থ্যৰ বাবে সঠিক সময়ত ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰক।