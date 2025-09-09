আজিৰ পৰাই মহিলাসকলে মেথি গুটি খোৱা আৰম্ভ কৰক

ডিজিটেল ডেস্ক: প্ৰতিজন ব্যক্তিয়েই স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিবলৈ বিচাৰে।সেয়েহে হয়তো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ এক বৃহৎ অংশ চিকিৎসাৰ নামত ব্যয় কৰে। আজিৰ পৰিৱৰ্তনশীল জীৱনশৈলীয়ে স্বাস্থ্যক খুব বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত কৰিছে। কিছুমান ৰোগে বিশেষকৈ মহিলাসকলক প্ৰভাৱিত কৰে। মহিলাসকলে ৰোগৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিবলৈ মেথি গুটি খাব পাৰে। মেথি গুটিত প্ৰ'টিন, আঁহ, কেলচিয়াম, আইৰণ, ফছফৰাছ, পটাছিয়াম, জিংক, ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থ থাকে। মেথি গুটি খোৱাৰ দ্বাৰা মহিলাসকল কিদৰে লাভান্বিত হয়, আজি সেই বিষয়ে জানো আহক-
স্তন্যপান কৰোৱা মহিলা
মেথি গুটি স্তন্যপান কৰোৱা মহিলাসকলৰ বাবে অতি উপকাৰী। মেথি গুটি বা ইয়াৰ পানীৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা চাহ খালে গাখীৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হয়।
গৰ্ভৱতী মহিলা
গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবেও মেথি গুটি অতি উপকাৰী। ইয়াৰ ফলত হৰমনৰ ভাৰসাম্য বৰ্তি থাকে আৰু শৰীৰত তেজৰ কোনো অভাৱ নাহয়।
ঋতুস্ৰাৱৰ বিষৰ পৰা সকাহ
মেথিৰ গুটি খালে মহিলাসকলে ঋতুস্ৰাৱৰ ফলত হোৱা বিষৰ পৰাও সকাহ পাব পাৰে।
ৰক্ত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰক
মেথি গুটিয়ে ৰক্ত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ডায়েবেটিচ ৰোগীসকলে ৰাতি পানীত মেথিৰ গুটি তিয়াই থৈ ৰাতিপুৱা খাব লাগে।
কোষ্ঠকাঠিন্য বা পেটৰ সমস্যা
কোষ্ঠকাঠিন্য বা পেটৰ সমস্যাত ভুগি থকা মহিলাসকলেও মেথি গুটি পানীত তিয়াই বা পাউডাৰ তৈয়াৰ কৰি খাব পাৰে। মেথি গুটিয়ে পাচন তন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰাখে।
কেনেকৈ খাব ?
এক চামুচ মেথি গুটি পানীত ৰাতি তিয়াই থ’ব ৷ পুৱা উঠি মেথি গুটিখিনি খালি পেটত খাব ৷ একেৰাহে ১৫ দিন খালেই আপুনি বহু স্বাস্থ্য সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব ৷ তিয়াই থোৱা মেথি গুটি স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী। আয়ুৰ্বেদত ইয়াক প্ৰাকৃতিক ঔষধ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷